Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

ارتكب نفس مخالفة الاتحاد .. اتهام لجنة الانضباط بـ"إثارة التعصب" بسبب عقوبة نجا منها النصر!

بعد إصدار عقوبات الانضباط..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عددًا من القرارات، فيما يتعلق بأحداث مباريات الجولة السابعة من دوري روشن، والتي اشتملت على تغريم جماهير الأهلي، ومعاقبة ثنائي الهلال والاتحاد، خاليدو كوليبالي وفابينيو تفاريس.

وفي هذا السياق، ظهر صوت معارض، حول قرارات لجنة الانضباط، بداعي التغاضي عن معاقبة نادي النصر، رغم مخالفة جماهيره في مباراة الاتحاد، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Ahli-FansIG

    قرارات لجنة الانضباط

    وأصدرت لجنة الانضباط، قراراتها حول أندية دوري روشن السعودي، اليوم "الخميس"، والتي جاءت على النحو التالي..

    * طرد فابينيو تفاريس، لاعب الاتحاد، في مباراة الخليج، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، يتم إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    * طرد خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، في مباراة الشباب، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، يتم إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    * طرد موسى ديمبلي، لاعب الاتفاق، في مباراة الحزم، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، يتم إلزام اللاعب بغرامة 10 آلاف ريال، واعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    * إلقاء جماهير الأهلي لعدد 12 علبة مياه تجاه أرض الملعب، في مباراة الرياض: إلزام الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    • إعلان

  • اللجنة عاقبت جماهير الاتحاد ولم تفعل مع النصر

    واعترض الإعلامي محمد البكيري، عبر منصة (إكس)، على عدم إصدار لجنة الانضباط، لأي عقوبة تتعلق بمخالفة جماهير النصر في مباراة الاتحاد، والتي شهدت مغادرة الأصفر لبطولة كأس الملك، بعد الخسارة أمام العميد بنتيجة (1-2).

    وقال البكيري في رسالته "أين قرار لجنة الانضباط الموقّرة من تغريم النصر على رمي جمهوره علب مياه، على حارس الاتحاد، أثناء احتفاله بتأهل فريقه. مجرد انتهاء المباراة في مسابقة الكأس؟ (المقطع يظهر كيف بدأت الحادثة باستفزاز الجمهور للحارس برمي علب المياه عليه".

    وأضاف "علمًا أن نادي الاتحاد تم تغريمه على (20) علبة مياه، قام جمهوره برميها على لاعب الهلال أثناء احتفاله بالهدف في مرماه في الدوري! اللاعب ذهب للمدرج وليس العكس!".

    وتابع البكيري "التغاضي أو التعامي، حد التباين في الحالات المتشابهة، لا يؤسس مبدأ النظام على الجميع، ويجعل اللجان، كما أؤمن وغيري، أنها من أكبر مثيرات التعصب في شارعنا الرياضي".

    واستعان البكيري في رسالته، بنشر مقاطع فيديو، تثبت سقوط علبة مياه بجانب حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، أثناء احتفاله بمفرده بتأهل فريقه.

  • FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP

    عقوبة الاتحاد

    واستشهد البكيري بعقوبة صادرة من لجنة الانضباط، قبل أيام، على نادي الاتحاد، بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، واعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف، بداعي رمي 20 علبة مياه تجاه أرضية الملعب، رغم أن اللجنة أرفقت العقوبة بنص "ولم تصب أحد"، وفق تقرير مراقب المباراة، وهي العبارة التي أثارت جدلًا كبيرًا، بعد تداول لقطات حول إصابتها بالفعل لأحد لاعبي الهلال.

    جاء ذلك على خلفية مباراة الكلاسيكو، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت فوز الهلال على مضيفه الاتحاد بنتيجة (2-0)، من قلب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

  • Mohammed al-Hoish Nassr FayhaGetty

    جولة الغرائب

    وشهدت الجولة السابعة من دوري روشن "2025-2026"، العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة من منظور القرارات التحكيمية، فيما يتعلق باحتساب ركلة جزاء لصالح النصر، في الوقت بدل الضائع من مباراة الفيحاء، وكذلك طرد لاعب وسط الاتحاد، فابينيو، ببطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الخليج، رغم إقرار عدد من خبراء التحكيم بأن البرازيلي لم يكن يستحق الطرد، وإنما الإنذار فقط.

    الجولة شهدت أيضًا، اعتراضات تحكيمية من قِبل متحدث الأهلي، بسبب احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، فضلًا عن طرد زياد الجهني.

    وحقق الاتحاد رقمًا لم يشهده دوري المحترفين السعودي على مدار تاريخه، بالعودة من التأخر برباعية نظيفة، للتعادل بنتيجة (4-4).

    وعن النصر، فقد تمكن من انتزاع هدف الانتصار من ركلة جزاء سددها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحافظ على العلامة الكاملة في أولى 7 جولات، لأول مرة.

    وتمكن الهلال من حسم ديربي الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو، في مباراة شهدت طرد المدافع خاليدو كوليبالي، بسبب التدخل العنيف على الحارس مارسيلو جروهي.

    ويتربع النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، فيما يأتي التعاون في الوصافة بـ18 نقطة، بينما يحلّ الهلال ثالثًا بـ17 نقطة، ثم يأتي القادسية رابعًا بـ14 نقطة، والأهلي ونيوم في المركزين الخامس والسادس بـ13 نقطة، فيما يحلّ الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الثامن بـ11 نقطة.