لتجنب الفضيحة!.. من الأفضل عدم تأهل مانشستر يونايتد لأى بطولة أوروبية

مانشستر يونايتد من سئ إلى أسوأ

جعل إريك تين هاج، مانشستر يونايتد الفريق الأكثر تفككًا في إنجلترا، وإنقاذ موسمهم الجارى أصبح محكوم عليه بالفشل.

وبعد استعادة كتيبة تين هاج، مستواهم في الأسابيع الأخيرة وهزيمتهم ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتعادلهم بعد ذلك معهم بالدوري الإنجليزي بنتيجة 2-2 وعرقلة مسيرتهم المشتعلة في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، انهاروا مجددًا وفقدوا نقاط سهلة أمام بورنموث وتشيلسي وقبل ذلك أمام برينتفورد.

ويجب أن يعاقب فريق ليفربول نقسه لفقده نقطتين ضد فريق بدا وكأنه يكافح لعدم الهبوط بدلاً من الضغط من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأنهى التعادل 2-2 فعليًا آمال مانشستر يونايتد في التأهل لبطولة دوري الأبطال بالموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وازداد وضع مانشستر يونايتد سوءًا فى المواجهات التى تلت مباراة الريدز وفشل تين هاج، فى حل المشاكل الواضحة بفريقه.