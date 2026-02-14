"لا يهمني على الإطلاق" - نجم مانشستر يونايتد ماتيوس كونها ينتقد يونايتد ستراند بسبب حلاقة شعره في اعتراف صريح بـ"الضغط"

اعترف مايكل كاريك، المدير المؤقت لمانشستر يونايتد، بأن فريقه كان مخيباً للآمال لعدم تمكنه من تحقيق خمسة انتصارات متتالية ضد وست هام، لكنه كان مرتاحاً لرؤية هدف بنجامين سيسكو في الوقت المحتسب بدل الضائع ينقذ نقطة. وقال: "أعتقد أننا نشعر بخيبة أمل بعض الشيء. لم نكن في أفضل حالاتنا بالتأكيد. خضنا خمس مباريات حتى الآن، وكنا في مستوى جيد حقاً. إنه مكان صعب للعب فيه، لقد صعبوا الأمر علينا، ولم نكن نملك تلك الحدة أو تلك الشرارة التي تمكننا من إيجاد الحلول في كثير من الأحيان. لكن في النهاية، الفضل الكبير يعود إلى اللاعبين، الذين أظهروا روحاً عالية مرة أخرى في الهدف المتأخر، وفي الوقت الذي كنا في أمس الحاجة إليه. إنها صفة رائعة. لذا، سنأخذ النقطة ونمضي قدماً.

"في بعض الأحيان، تثني على الفريق الآخر، أعتقد أن وست هام دافع بشكل جيد للغاية وجعل المباراة صعبة علينا. إنها علامة جيدة أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل. هذا يظهر أن ما حققناه ليس كافياً، وسنعتبر إنهاء المباراة بقوة أمراً إيجابياً.

"هذا يظهر مدى صعوبة التحدي في الحفاظ على الثبات في هذا الدوري. هذه خمس مباريات دون هزيمة مع أربع انتصارات، أعتقد أنها سلسلة جيدة جدًا ويجب أن نواصلها. لكن هذا يظهر مدى جودة أداء اللاعبين عندما تنظر إلى الأمور من منظورها الصحيح، ونريد أن نعود أقوى ونستمر في التحسن خلال هذه الاستراحة القصيرة من المباريات. [علينا] أن نستغلها جيدًا ونعود في وضع أفضل".