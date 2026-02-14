Getty
"لا يهمني على الإطلاق" - نجم مانشستر يونايتد ماتيوس كونها ينتقد يونايتد ستراند بسبب حلاقة شعره في اعتراف صريح بـ"الضغط"
يصبح United Strand خبراً رئيسياً في الصحف
أصبح "يونايتد ستراند" خبراً رئيسياً في الصحف بسبب التحدي الذي أطلقه والذي يبدو أنه سيستمر لبعض الوقت. تعهد إيليت في البداية في أكتوبر 2024 بأنه لن يقص شعره حتى يفوز يونايتد بخمس مباريات متتالية، ولا يزال ينتظر أن يحقق فريقه هذا الإنجاز. انتقد أسطورة النادي واين روني "يونايتد ستراند" لأنه صرف الانتباه عن اللاعبين، بينما سخرت منه فريق مانشستر يونايتد للسيدات هذا الأسبوع من خلال احتفال بقص الشعر. في غضون ذلك، أصر إيليت على أنه لا يريد أن يكون محور الاهتمام، وسلط الضوء على أن تحديه يهدف أيضًا إلى جمع الأموال لصالح مؤسسة خيرية تعنى بأطفال مصابين بالسرطان.
كونها يستهدف The United Strand
وقد شارك كونها الآن أفكاره حول الموقف وأصر على أنه غير مهتم بإيليت أو قصة شعره. "الناس أكثر قلقًا بشأن الحصول على خمس انتصارات بسبب قصة الشعر أكثر من قلقهم بشأن الـ 15 نقطة. لذا، أنا أهتم أكثر بالـ 15 نقطة، ولا أهتم بقصة شعره على الإطلاق"، كما قال لـ RomarioTV. "نتحدث عن ذلك أحيانًا، لكنه لا يحفزنا كثيرًا. لا نعتبرها أمرًا رائعًا. لا أحد يريد تحقيق تلك الخمس انتصارات أكثر منا، أو المزيد من الانتصارات، أيا كان. لكنني أعتقد أن الضغط الناتج عن قصة شعره يخفي بعضًا من الجمال الذي يمكن أن يكون في الموسم، أتعلم؟"
لعب البرازيلي دوره في الأداء الجيد الذي قدمه مانشستر يونايتد مؤخرًا، حيث سجل هدفين في الفوز على أرسنال وفولهام، وقدم تمريرة حاسمة في الفوز على مانشستر سيتي.
مانشستر يونايتد "محبط" بعد تعادله مع وست هام
اعترف مايكل كاريك، المدير المؤقت لمانشستر يونايتد، بأن فريقه كان مخيباً للآمال لعدم تمكنه من تحقيق خمسة انتصارات متتالية ضد وست هام، لكنه كان مرتاحاً لرؤية هدف بنجامين سيسكو في الوقت المحتسب بدل الضائع ينقذ نقطة. وقال: "أعتقد أننا نشعر بخيبة أمل بعض الشيء. لم نكن في أفضل حالاتنا بالتأكيد. خضنا خمس مباريات حتى الآن، وكنا في مستوى جيد حقاً. إنه مكان صعب للعب فيه، لقد صعبوا الأمر علينا، ولم نكن نملك تلك الحدة أو تلك الشرارة التي تمكننا من إيجاد الحلول في كثير من الأحيان. لكن في النهاية، الفضل الكبير يعود إلى اللاعبين، الذين أظهروا روحاً عالية مرة أخرى في الهدف المتأخر، وفي الوقت الذي كنا في أمس الحاجة إليه. إنها صفة رائعة. لذا، سنأخذ النقطة ونمضي قدماً.
"في بعض الأحيان، تثني على الفريق الآخر، أعتقد أن وست هام دافع بشكل جيد للغاية وجعل المباراة صعبة علينا. إنها علامة جيدة أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل. هذا يظهر أن ما حققناه ليس كافياً، وسنعتبر إنهاء المباراة بقوة أمراً إيجابياً.
"هذا يظهر مدى صعوبة التحدي في الحفاظ على الثبات في هذا الدوري. هذه خمس مباريات دون هزيمة مع أربع انتصارات، أعتقد أنها سلسلة جيدة جدًا ويجب أن نواصلها. لكن هذا يظهر مدى جودة أداء اللاعبين عندما تنظر إلى الأمور من منظورها الصحيح، ونريد أن نعود أقوى ونستمر في التحسن خلال هذه الاستراحة القصيرة من المباريات. [علينا] أن نستغلها جيدًا ونعود في وضع أفضل".
المباريات الخمس المقبلة لمانشستر يونايتد
التعادل مع وست هام يعني أن تحدي إيليت الفيروسي قد أعيد ضبطه. لن يلعب مانشستر يونايتد مرة أخرى حتى 23 فبراير ضد إيفرتون في جوديسون بارك، ثم يواجه كريستال بالاس ونيوكاسل وأستون فيلا وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا فاز في جميع هذه المباريات، سيتمكن The United Strand أخيرًا من الذهاب إلى الحلاق للحصول على قصة شعر طال انتظارها.
