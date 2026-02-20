IMAGO / ZUMA Press
"لا ينبغي أن يحدث هذا لأي شخص!" - أسطورة ريال مدريد يتفهم "ألم" فينيسيوس جونيور ويطالب بـ"عقوبة قاسية" لجانلوتشيا بريستياني بعد الإساءة العنصرية المزعومة من قبل لاعب بنفيكا الشاب
نافاس يتضامن مع زميله السابق
أضاف نافاس صوته المؤثر إلى الدعم العالمي لفيني جونيور بعد الفضيحة العنصرية الأخيرة التي تورط فيها النجم البرازيلي. من المكسيك، حيث يلعب حاليًا مع فريق بوماس، تحدث الفائز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا عن تداعيات رحلة مدريد الأخيرة إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا. فاز الفريق الأبيض بصعوبة 1-0 بفضل هدف مذهل من فينيسيوس. لكن بعد الهدف بوقت قصير، ركض البرازيلي على الفور نحو الحكم واتهم بريستياني بالعنصرية. قام الحكم بتفعيل بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة العنصرية، مما أدى إلى إيقاف المباراة.
أعرب الحارس الكوستاريكي الأسطوري، الذي شهد تطور فينيسيوس المبكر في سانتياغو برنابيو، عن تعاطفه العميق مع الجناح وانضم إلى الأصوات المطالبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) باتخاذ إجراءات حاسمة ضد اللاعب.
وقال لصحيفة AS: "إنه أمر محزن للغاية لأن شيئًا كهذا لا ينبغي أن يحدث لأي شخص في العالم. عندما يحدث ذلك لشخص تعرفه، مثل فيني، تشعر بالأسى تجاهه وتفهم الألم الذي قد يمر به. آمل أن نحاول جميعًا، نحن الذين يمكننا فعل شيء، ضمان ألا يكون لمثل هذا الازدراء ومثل هذه التعليقات مكان، لا مع فيني ولا مع أي شخص آخر".
- Getty Images
مطالبة بعواقب نظامية
ظلت الأجواء المحيطة بالمباراة في استاد دا لوز سامة، حيث تشير التقارير إلى أن كبار الشخصيات في ريال مدريد، بما في ذلك كيليان مبابي، طالبوا بحظر بريستياني من المشاركة في جميع المسابقات. وردد نافاس هذا الرأي، مجادلاً بأن التمييز المتعمد لا يمكن اعتباره خطأً عابراً في التقدير.
يعتقد حارس المرمى البالغ من العمر 39 عامًا أن العقوبات الشديدة هي وحدها التي ستكون رادعًا حقيقيًا. بالنسبة لنافاس، تكشف هذه الانفجارات عن عيب أعمق في الشخصية يجب على كرة القدم معالجته بقوة لحماية لاعبيها.
وأوضح الكوستاريكي: "لا أعرف ما هي العقوبة العادلة، ولكن يجب أن يكون هناك شيء ما. من الضروري فرض عقوبة قاسية على الأشخاص الذين يرتكبون أخطاء متعمدة. هذه ليست أخطاء عرضية، بل أفكار موجودة في داخلهم، وعندما يشعرون بالهجوم، يظهرونها للعلن. يجب أن يعاقب لمنع تكرار حدوث ذلك".
من "ماسة" خام إلى أيقونة عالمية
قضى نافاس خمس سنوات حافلة بالبطولات في العاصمة الإسبانية، حيث فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في الدوري الإسباني قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2019. قبل عام من ذلك، انضم فينيسيوس إلى البرنابيو بعد انتقاله المثير للانتباه من فلامنجو، وقال اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إن موهبته كانت ملحوظة على الفور.
وقال: "لاحظنا جميعًا شيئًا مختلفًا فيه على الفور. كان لديه بعض الجوانب التي تحتاج إلى صقل، لكنه كان مثل الماس الخام، يتمتع بسلوك جيد ورغبة في العمل. لا يفاجئني أنه وصل إلى هذا المستوى الآن، لأنني رأيت تطوره وشهدت الساعات التي استثمرها [زين الدين] زيدان فيه بعد التدريب".
وأبرز الحارس الدور التوجيهي المحدد الذي لعبه المدرب الفرنسي زيدان خلال الفترة التي قضياها معًا في إسبانيا. "أخضعه لتمارين تقنية وسرعة وإنهاء الهجمات وجوانب أخرى ساعدته على النمو وتطوير إمكاناته. كان هذا العمل الإضافي أساسيًا. لقد رأى زيدان الإمكانات التي يراها العالم الآن".
- Getty Images Sport
عودة مستقبلية إلى البرنابيو؟
بينما يركز نافاس حاليًا على مشاركته في الدوري المكسيكي مع فريق بوماس، إلا أن قلبه لا يزال متعلقًا بالعاصمة الإسبانية. أكد اللاعب المخضرم أنه يخطط للانتقال إلى مدريد بمجرد أن يقرر اعتزال اللعب، ملمحًا إلى احتمال تولي منصب إداري في النادي بعد انتهاء مسيرته الكروية.
واختتم الأسطورة "تيكو" قائلاً: "سأستمر في اللعب لفترة أطول لأنني أشعر أنني في حالة جيدة، لكنني وعائلتي نخطط للعودة إلى مدريد لأننا نحبها. آمل أن أتمكن من البقاء على صلة بمدريد في المستقبل بطريقة ما، بالنظر إلى الماضي الذي قضيته مع الفريق الأبيض. سيكون ذلك رائعاً للغاية".
