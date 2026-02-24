Getty Images
ترجمه
"لا يمكننا تجاهل ذلك!" - الكشف عن تسجيل صوتي من VAR أدى إلى إلغاء هدف مانشستر سيتي المثير للجدل في مباراة ليفربول
مانشستر سيتي يفوز في أنفيلد رغم إلغاء هدف
حقق مانشستر سيتي عودة مثيرة للفوز على ليفربول في أنفيلد في وقت سابق من هذا الشهر. افتتح زوبوسلاي التسجيل بضربة حرة من مسافة بعيدة، لكن برناردو سيلفا أدرك التعادل قبل أن يسجل هالاند ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريق جوارديولا النقاط الثلاث.
بدا أن الضيوف سيحرزون الهدف الثالث عندما دحرج شيركي الكرة نحو المرمى الخالي، بعد أن ترك حارس مرمى الريدز أليسون مكانه للصعود إلى منطقة الجزاء. تشاجر زوبوسلاي وهاالاند في محاولة للوصول إلى الكرة، لكن كلا اللاعبين انتهى بهما المطاف على العشب بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى.
بينما افترض العديد من المشجعين أن الهدف سيكون صحيحًا، قرر الحكام بعد مراجعة اللقطات عدم احتسابه، وحصل زوبوسلاي على بطاقة حمراء.
- Getty Images Sport
نشر تسجيل صوتي بين الحكم و VAR
تم الكشف عن الأسباب وراء إلغاء الهدف وطرد زوبوسلاي في الحلقة الأخيرة من برنامج Match Officials Mic'd Up.
أثناء الحادثة، قال جون بروكس، مسؤول VAR: "هناك مخالفة واضحة على المدافع، لذا لا يمكننا تجاهلها... هناك مخالفة واضحة على إرلينج هالاند، مما يعني أنه لا يمكنه الوصول إلى الكرة، حسناً؟"
رد باوسون: "نعم، هذا هو السحب للخلف. هذا هو ما استفدت منه، نعم."
أجاب بروكس: "لكن لا يمكننا تطبيق ميزة الأفضلية وتجاهل هذا لأن هناك مخالفة واضحة من المدافع [زوبوسلاي] هناك".
ثم قال باوسون: "آه، لم أر ذلك"، قبل أن يلغي الهدف ويطرد زوبوسلاي.
رئيس PGMOL يشرح القرار المثير للجدل
في حديثه مع برنامج Match Officials Mic'd Up، قال هوارد ويب، رئيس قسم التحكيم في PGMO: "سمعت الكثير من الناس يقولون: 'ألا يمكنك تجاهل الاثنين والسماح بالهدف؟
"للحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحتاج إلى إحساس باللعبة وفهمها، ونحن نحاول تطبيق المنطق السليم حيثما أمكن، ولكن هناك حدود لذلك.
"الكرة دخلت المرمى فقط لأن إيرلينغ هالاند سحب زوبوسلاي، مما منعه من إبعاد الكرة، لذلك لا يمكننا السماح بهدف من هذا السبب.
"حاول الحكم تطبيق قاعدة الأفضلية عندما سحب زوبوسلاي هالاند في البداية وانتظر ليرى ما سيحدث وما إذا كانت الكرة ستدخل المرمى مباشرة - هذه أفضلية جيدة ونحن نسمح بالهدف.
"لكن الكرة تدخل المرمى فقط لأن هالاند يرتكب مخالفة واضحة على زوبوسلاي. لا يمكننا تجاهل ذلك؛ لذلك لا يمكننا السماح بميزة اللعب المستمر لأنها نتجت فقط عن تصرف هالاند، لذا علينا العودة إلى المخالفة الأولية، وهي سحب زوبوسلاي لهالاند.
"إنها خارج منطقة الجزاء، وتحرم من فرصة واضحة لتسجيل هدف، لذا يتم منح ركلة حرة ويتم طرد زوبوسلاي.
"كان يستأنف ضد هذه المخالفة التي ارتكبها هالاند. كان محقًا في الاستئناف لأنها كانت مخالفة، ولكن لسوء حظه، ارتكب مخالفة أولية يجب معاقبتها، وننتهي إلى ما هو صحيح بوضوح من خلال استخدام VAR."
- AFP
مانشستر سيتي لا يزال متأخراً بخمس نقاط عن أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز
الفوز في ميرسيسايد هو جزء من سلسلة انتصارات متتالية في خمس مباريات حققها سيتي في سعيه لإنهاء الموسم بقوة. هناك فرص للفوز باللقب في جميع المسابقات الأربع التي لا يزال يشارك فيها، لكن سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال متوازناً بشكل دراماتيكي بعد نتائج نهاية الأسبوع الماضي. فاز المتصدر أرسنال بسهولة على منافسه توتنهام هوتسبير في شمال لندن بعد يوم من فوز سيتي على نيوكاسل يونايتد، مع فارق خمس نقاط بين الفريقين.
ومع ذلك، فإن مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة على أرسنال، مما يعني أن نهاية الموسم ستكون مثيرة للغاية قبل الجولة الأخيرة، حيث لا يزال الفريقان سيتواجهان في نهائي كأس كاراباو وللمرة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
إعلان