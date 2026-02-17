Goal.com
James Westwood

ترجمه

لا يزال جوزيه مورينيو يمتلك بعض السحر - ولا ينبغي استبعاد عودته إلى ريال مدريد، حيث يخطط مدرب بنفيكا لإقصاء البلانكوس من دوري أبطال أوروبا

لا أحد يستطيع خلق عقلية الحصار مثل جوزيه مورينيو. كان بنفيكا على وشك الخروج من المنافسة عندما استقبل ريال مدريد في ملعب إستادو دا لوز في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن خسر خمس مباريات من أصل ثماني مباريات، بما في ذلك هزيمة مفاجئة 3-2 على أرضه أمام فريق قاراباغ الأذربيجاني الصغير.

في حاجة إلى فوز غير متوقع ونتائج أخرى لصالحهم، كان بنفيكا يواجه خطر الخروج المبكر والمهين. بدا أن النتيجة محسومة بعد نصف ساعة فقط، عندما سجل كيليان مبابي هدف التقدم للريال مدريد. لكن، لا أحد يستطيع أن يستبعد فريقًا يدربه مورينيو.

أطلق بنفيكا عودة مثيرة ليتقدم 3-2 قبل الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الأخبار وصلت بأنهم ما زالوا بحاجة إلى هدف آخر للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بفارق الأهداف أمام نابولي وبافوس. ثم ساعد ريال مدريد قضيتهم، حيث طرد راؤول أسينسيو ورودريغو بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين، مما مهد الطريق لنهاية رائعة.

أعطت ركلة حرة من مسافة 40 ياردة بنفيكا فرصة أخيرة، حتى أن الحارس أناتولي تروبين تقدم إلى الأمام. قام فريدريك أورسنيس بضربة جميلة، وسقطت الكرة على رأس تروبين، الذي سددها في الشباك ليثير جنون الجماهير.

احتشد زملاء تروبين حوله، وجن جنون مورينيو على خط التماس، وقاد مشجعي بنفيكا في هتاف احتفالي، قبل أن يمنح صبي الكرات الصغير ذكرى لا تنسى عندما أحضنه.

وقال المدرب البرتغالي بعد أن هدأت الأمور: "هدف رائع، هدف تاريخي، هدف كاد أن يهدم الملعب بأكمله - وأعتقد أنه كان مستحقًا جدًا لنا". "ظننت أنني رأيت كل شيء في كرة القدم، لكن في النهاية، لم أرَ كل شيء. بالنسبة لبنفيكا، فإن الفوز على ريال مدريد هو إنجاز رائع".

سيتطلع بنفيكا الآن إلى تحقيق انتصار آخر مرموق، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة ريال مدريد في المباريات الفاصلة. إذا نجح في ذلك، فسيؤكد أن مورينيو لم ينته بعد كمدرب من الطراز الرفيع. وقد يمهد ذلك الطريق لعودة مجيدة إلى البرنابيو في الصيف، حيث لم يحدد ريال مدريد بعد من سيكون خليفة تشابي ألونسو على المدى الطويل.

    "عش من أجل بنفيكا"

    لا يمكن إنكار أن شعبية مورينيو قد تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. بعد أن كان فائزًا متسلسلًا بالبطولات، لم يضف سوى لقب واحد إلى سجله الحافل بالإنجازات خلال السنوات الثماني الماضية، وهو لقب دوري الأبطال الأوروبي لروما في 2021-22.

    كانت آخر تجربة تدريبية له في فنربخشة شبه كوميدية، حيث تصدرت عناوين الصحف بسبب تصريحاته الصريحة ضد حالة التحكيم في الدوري التركي ومستوى كرة القدم في تركيا بشكل عام، أكثر من أداء الفريق الذي لم يتجاوز المستوى المتوسط. يمكن القول بالتأكيد أن مورينيو لم يستحق أن ينضم إلى بنفيكا، الذي جلبه بعد إقالة برونو لاجيه في سبتمبر.

    ومع ذلك، كان هناك شيء من الرومانسية في هذا اللقاء. بدأ مورينيو مسيرته التدريبية في بنفيكا في عام 2000، وكان لا يزال لديه عمل غير منجز في النادي، حيث لم يستمر سوى 10 مباريات في المرة السابقة بسبب خلاف مع رئيس النادي.

    "الوعد واضح جدًا - سأعيش من أجل بنفيكا، من أجل مهمتي"، أعلن في مؤتمره الصحفي. "أنا لست المهم - بنفيكا هو المهم". لكن كان من الصعب تصديق هذه الكلمات، لأنها تعني كسر عادة عمره.

    لا تزال تثير الجدل

    يحب مورينيو أن يكون في مركز الاهتمام ويستمتع بإثارة غضب الناس، وهو ما أفاده كثيرًا في الماضي. كان يتسلل إلى عقول المدربين المنافسين، وكان لاعبوه يؤمنون بفلسفته القائمة على "نحن ضد العالم". أدى زرع جنون العظمة المحسوب إلى زيادة الشعور بالوحدة في غرفة الملابس وتشتيت الضغط الخارجي.

    لكن للأسف، لم يكن ذلك مستدامًا. مع تطور اللعبة من الناحية التكتيكية، رفض مورينيو التكيف وأصبح مريرًا. أدى ذلك إلى خلافات داخلية منتظمة مع رؤسائه وانفجارات علنية ضد أي لاعب في فريقه لا يرقص على أنغامه. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعله لا يبقى أبدًا لأكثر من ثلاثة مواسم في أي نادٍ (الاستثناء الوحيد هو فترته الأولى في تشيلسي، حيث بدأ موسمه الرابع قبل أن يتم طرده).

    لذلك، لن يفاجئ أحداً أن مورينيو واصل إثارة الجدل في بنفيكا هذا الموسم. في مباراته الثانية فقط بعد عودته إلى الدوري البرتغالي، تعادل فريق النسور 1-1 على أرضه أمام فريق ريو أف الذي لم يكن قد حقق أي فوز في ذلك الوقت. بعد المباراة، انتقد مورينيو الحكم بشدة لعدم احتسابه هدفاً لبنفيكا في الشوط الأول، واتهمه بـ"عدم الشخصية" قبل أن يصف النتيجة النهائية بـ"غير عادلة للغاية".

    بعد فوز غير مقنع 2-0 على أتلتيكو CP من الدرجة الثالثة في الدور الرابع من كأس البرتغال في نوفمبر، انتقد مورينيو "سلوك فريقه السيئ" وقال إنه كان سيجري تسعة تبديلات في الشوط الأول لو كان ذلك مسموحًا. في الشهر التالي، وجه غضبه مرة أخرى نحو الحكام بعد تعادل 2-2 في الدوري مع براغا، مدعيا أن بنفيكا سجل "ثلاثة أهداف واضحة" وأن "الأحداث الغريبة" في غرفة VAR كلفت فريقه الخسارة. من الواضح أن مورينيو لم يتعلم بعد أن هذه الانفجارات الغاضبة لا تؤدي إلا إلى إبعاد كل من حوله.

    صدام "متوتر" في ملعب التدريب

    مورينيو ليس محبوبًا من قبل المشجعين هذه الأيام أيضًا. في الواقع، في يناير، تظاهر حوالي 200 من مشجعي بنفيكا المتشددين أمام مقر تدريب النادي في سيكسال للتعبير عن "استيائهم المتزايد" من مسار النادي. تم منحهم مقابلة مع مورينيو والمدافع النجم نيكولاس أوتامندي والمدير الفني سيماو سابروسا، وعبروا عن مشاعرهم في مناقشة "متوترة" استمرت ساعة.

    على الرغم من أن الاحتجاج كان سلمياً، إلا أن الرسالة النهائية كانت واضحة: يجب تحسين النتائج بسرعة. كانت هذه استجابة مفهومة تماماً بعد الهزيمة 3-1 أمام براغا في نصف نهائي كأس الدوري والهزيمة 2-1 أمام بورتو في ربع نهائي كأس البرتغال، مما دفع مورينيو إلى إجبار لاعبيه على المبيت في ملعب التدريب - وهي حيلة أخرى سافرة لجذب الانتباه.

    كما اضطر رئيس بنفيكا روي كوستا إلى الخروج وتوضيح موقف مورينيو. عندما سُئل مباشرة عما إذا كان بإمكانه إقالة المدرب البالغ من العمر 63 عامًا، أجاب كوستا: "لا. إنه مدرب ممتاز وقد أثبت ذلك بالفعل. هذا الموسم ليس سهلاً. تغيير المدرب؟ هذا أمر غير وارد".

    سواء كان ذلك بسبب دعم كوستا أو بسبب تصرفات مشجعي بنفيكا، فقد نجح مورينيو منذ ذلك الحين في إبعاد السفينة عن المياه المليئة بالأسماك المفترسة، بينما استعاد بعضاً من ثقته بنفسه.

    "لا يزال أحد الأفضل"

    فاز بنفيكا بخمس من آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، وسجل 14 هدفًا في هذه المباريات. اقترب فريق مورينيو من بورتو المتصدر للدوري البرتغالي بفارق سبع نقاط، وعلى الرغم من أن بنفيكا سيحتاج إلى بذل جهد هائل وحظ كبير للفوز باللقب، إلا أن هناك على الأقل شعورًا متجددًا بالأمل.

    كما أن الفريق لم يخسر في 18 مباراة في الدوري تحت قيادة مورينيو، الذي لم يخسر في الدوري البرتغالي الممتاز منذ موسم 2001-02، عندما كان مدربًا لبورتو. كان وصول بنفيكا إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا إنجازًا حقيقيًا، بالنظر إلى ضعف عمق الفريق وحقيقة أنه تولى المسؤولية بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام قاراباغ.

    تغلبت النسور بسهولة على أياكس في أمستردام وفازت على بطل الدوري الإيطالي نابولي، حيث تغلب مورينيو على خصمه اللدود أنطونيو كونتي قبل أن يتغلب على ريال مدريد الفائز ببطولة أوروبا 15 مرة. يبدو إذن أن تراجع مورينيو قد تم المبالغة فيه إلى حد كبير.

    هذا بالتأكيد رأي المدافع السابق لريال مدريد وبورتو بيبي، الذي قال لصحيفة A Bola: "لقد تدربت على يديه، وأعرف مهاراته، وهو مدرب ممتاز سيبذل قصارى جهده لمساعدة بنفيكا على الفوز. لا أعتقد أن مورينيو قد فقد أي شيء؛ فهو لا يزال مورينيو. أنا أتحدث أيضًا من واقع تجربتي. تعلمنا السنوات الكثير؛ نحن لا نعطي الكثير لدمنا أو قلوبنا، بل لعقولنا، ومورينيو قد طور هذا الجانب. الآن هو مدرب أكثر... ليس هدوءًا، بل أكثر تفكيرًا".

    قال سيرجيو نونيس، المدافع السابق في بنفيكا، وهو أحد تلاميذ مورينيو القدامى، لنفس المنشور: "لا يزال مورينيو أحد أفضل المدربين في العالم، بفضل خبرته وتفكيره الاستراتيجي، فهو يعرف كيف ومتى يتصرف. ما زلت معجبًا به، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه لم يعد كما كان. ما زلت أحب ما يفعله وأؤكد أنه يمتلك كل شيء. كان هو ما يحتاجه بنفيكا. كان النادي في حالة سبات، وكان يبدو دائمًا كما هو. مع وجوده، كان هناك تأثير ورغبة في فعل المزيد. إنه يبني بنفيكا المستقبل. يريد تحقيق شيء كبير هذا العام".

    "الهدف النهائي" لبيريز

    السؤال هو: هل يرى مورينيو مستقبله في بنفيكا؟ إذا حقق إنجازًا "كبيرًا" في الأشهر المقبلة، فمن المحتمل أن تتنافس أفضل الأندية الأوروبية مرة أخرى على خدماته وتختبر ولاءه. وفقًا لصحيفة The Athletic، هناك بند في عقده ينص على إمكانية فسخ العقد في غضون 10 أيام من انتهاء الموسم، وقد يكون العودة إلى مدريد خطوة منطقية، حيث أن المدرب الحالي ألفارو أربيلوا ليس من المؤكد أن يظل في منصبه بعد الصيف.

    يمكن اعتبار مباراة الملحق مع لوس بلانكوس، التي ستنطلق في لشبونة يوم الثلاثاء، بمثابة اختبار نهائي لمورينيو. في الواقع، حتى أربيلوا اعترف بأن مدربه السابق فريد من نوعه، حيث قال للصحفيين: "لن يكون هناك أبدًا شخص مثل جوزيه... أي شخص يحاول تقليده سيفشل. إذا حاولت أن أكون جوزيه مورينيو، سأفشل فشلًا ذريعًا".

    بلغت قدرات مورينيو الاستفزازية ذروتها عندما قاد ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وكانت معاركه مع بيب جوارديولا على خط التماس مثيرة للغاية. كان برشلونة قوة لا تقاوم بقيادة جوارديولا، مستوحى من براعة ليونيل ميسي، لكن ريال مدريد رفض الاستسلام؛ سجل مورينيو خمسة انتصارات وستة تعادلات في 17 مباراة كلاسيكو، وغادر النادي ببطولة الدوري الإسباني وكأس الملك، ناهيك عن الفخر بتحويل كريستيانو رونالدو إلى المهاجم الأكثر فتكًا على هذا الكوكب.

    كما أنه لا يزال يحظى باحترام وإعجاب الرجل الذي يدير كل عمليات ريال مدريد. قال مورينيو في مؤتمره الصحفي الأول مع بنفيكا: "أود أن أقول إن الرئيس فلورنتينو أرسل لي رسالة قال فيها: 'أنا سعيد جدًا بعودتك إلى نادٍ من طرازك'، ومن الرائع سماع هذا من رئيس ريال مدريد نفسه".

    من السهل إذن تصديق التقارير الواردة من إسبانيا التي تزعم أن "الهدف النهائي" لبيريز هو إعادة مورينيو. على عكس ألونسو، المدرب التقدمي الذي حقق إنجازات رائعة مع باير ليفركوزن لكنه يفتقر إلى الخبرة في تدريب لاعبين عالميين ذوي غرور كبير، فإن مورينيو سيحظى باحترام فوري في غرفة ملابس البرنابيو.

    مطلوب فائز متسلسل

    في الوقت الحالي، يقلل مورينيو من احتمالية استبدال أربيلوا. "لا تعتمدوا عليّ في المسلسلات التلفزيونية. هناك مسلسلات جيدة، لكنها طويلة جدًا"، قال لمحطة Sport TV عندما سُئل عن صلته بريال مدريد في يناير. "إذا فاتك حلقة أو حلقتان، تفقد الخيط. لا تعتمدوا عليّ، لأنني لا أشاهد المسلسلات التلفزيونية".

    كانت هذه إجابة حادة نموذجية من رجل ذكي لا يرغب في المخاطرة بتقويض المشروع الذي يعمل عليه في بنفيكا. لكن هذا لا يعني أن مورينيو لن يغير رأيه إذا تقدم ريال مدريد بعرض رسمي.

    قد يكون مورينيو أمام خيار بين مدريد والبرتغال في الصيف، حيث أفادت ESPN أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) من المرجح أن يعرض عليه عقدًا بمجرد انتهاء عقد روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم 2026. على الرغم من إغراء مورينيو بتولي زمام الأمور في بلاده، فإن فرصة ثانية مع ريال مدريد ستعيده إلى قمة اللعبة وتكمل تحولًا رائعًا.

    لم يعمل مورينيو على هذا المستوى منذ أن غادر مانشستر يونايتد في 2018، مع كل الاحترام لتوتنهام وروما وفنربخشة. وعلى الرغم مما قد يقوله هو وبيريز، فإن بنفيكا ليست من الأندية الكبرى الحديثة أيضًا.

    يحتاج ريال مدريد إلى فائز متسلسل آخر على رأسه، حتى لو كان قد تجاوز الآن برشلونة بقيادة هانسي فليك في صدارة جدول الدوري الإسباني. الفارق بنقطتين بين حامل اللقب وريال مدريد في القمة لا يعكس بدقة الفرق بين الفريقين؛ برشلونة لديه هوية واضحة والجميع يسير في نفس الاتجاه، بينما يعتمد أربيلوا على لحظات فردية عابرة.

    إذا كان هناك من يمكنه توحيد صفوف ريال مدريد وإقناع لاعبين مثل مبابي وفينيسيوس جونيور بالقيام بدورهم في حالة عدم الاستحواذ على الكرة، فهو مورينيو. إن تحقيق معجزة أخرى في دوري أبطال أوروبا مع بنفيكا قد يجعله المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب.

