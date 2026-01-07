وفي هذا السياق، يرى فيرمين سواريز، المحلل الرياضي الإسباني، أن هذه الخطوة تعزز خيارات الظهيرين للفريق الكتالوني، رغم التحفظات المستمرة بشأن أداء اللاعب الدفاعي وقراراته المتسرعة أحياناً.
"لا يثير حماسي ولا يتخذ قرارات جيدة".. تحذير لفليك من صفقة برشلونة المنتظرة في الميركاتو الشتوي!
فليك يطلب ضم كانسيلو
سيكون جواو كانسيلو هو التعزيز الذي طلبه هانسي فليك يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الديربي بين إسبانيول وبرشلونة. وإذا لم تتغير خارطة الطريق، فمن المقرر أن يعلن النادي الكتالوني رسمياً يوم الجمعة المقبل عن عودة الظهير البرتغالي، الذي سبق له أن خاض فترة أولى تحت قيادة تشافي.
خلال المؤتمر الصحفي، أكد فليك أن اسم جواو كانسيلو مطروح بقوة كخيار لتدعيم مركز الظهير، حيث قال عنه: "كانسيلو لاعب رائع وخيار جيد جداً لمركز الظهير، لكننا لم نتخذ القرار النهائي بعد".
وأوضح فليك أن النادي يوازن بين الاعتماد على الشباب وبين الاستعانة بأصحاب الخبرة، مضيفاً بشأن البرتغالي: "نضع خيار التعاقد مع لاعب بخبرة كانسيلو في الحسبان، فنحن نعرف نقاط قوته وضعفه وسنعمل على تطويرها عند انضمامه لنا".
ورغم أن المدرب الألماني كان يفضل ضم قلب دفاع، إلا أن خيار كانسيلو يسمح بتعزيز كلا الظهيرين، مما يتيح لجيرارد مارتن وإريك جارسيا التركيز على مركز قلب الدفاع.
- Getty Images Sport
"لم ينخفض مستواه في السعودية"
منطقياً، يثير اللاعب البرتغالي بعض الشكوك، خاصة بعد أن عانى في موسم 2023/24 من ثغرات دفاعية تسببت في أهداف حاسمة. لكنه يقدم أيضاً مجموعة من الإضافات الأخرى، والأهم من ذلك أن فليك قد وافق على قدومه ويعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدًا.
يشرح فيرمين سواريز لصحيفة "سبورت" ما يعنيه وصول اللاعب السابق لمانشستر سيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس: "أستطيع أن أفهم خطوة التعاقد مع كانسيلو لأنه ظهير تنافسي يمكنه اللعب في الجانبين. وتنافسي بمعنى أنه لاعب أساسي مع البرتغال، ويمتلك الخبرة، وظهر بمستوى جيد في المملكة العربية السعودية. لم ينخفض مستواه في الدوري السعودي بالقدر الذي قد يُفترض".
يضيف سواريز: "إنه لاعب كرة قدم سبق له التواجد هنا، ويمكنه اللعب على الجانبين، وقد يكون بديلاً جيداً إذا واجه كوندي أو بالدي أي طارئ. خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن جيرارد يبدو أقرب لمركز قلب الدفاع. وبالتالي، لا يوجد بديل واضح لبالدي وكوندي بهذا المستوى من الخبرة".
سلبيات الصفقة
يوضح المحلل بشأن "سلبيات" وصول البرتغالي: "بعد قول هذا، وتفهّم صعوبات سوق الانتقالات الشتوية في التعاقد ومشاكل اللعب المالي النظيف، تندرج هذه العملية ضمن هذا السياق. هذه هي النظرية. أما بالنسبة لي شخصياً، فإن كانسيلو لا يقنعني، لكن هذا تقييم ذاتي بحت. يبدو لي لاعباً قد يساهم في زيادة التسرع في الأمور. ومؤخراً أرى برشلونة في بعض الفترات متسرعاً بعض الشيء، ويبدو لي أن لاعباً بهذا الأسلوب قد يساهم في جعل الأمور أكثر جنوناً وتسارعاً".
لقد أثر خطآن محددان له على فترته الأولى: "في الشق الدفاعي لا يبدو لي موثوقاً. لديه لقطتان واضحتان للغاية، وهما لقطة هدف لوكاس فاسكيز أمام ريال مدريد ولقطة أخرى كانت نسخة طبق الأصل أمام باريس سان جيرمان. إنهما متطابقتان. وكانتا متتاليتين، عرضية نموذجية للقائم الثاني وهو ينظر للكرة فقط ويتم ضربه في ظهره. هذا هو كانسيلو أيضاً. على مستوى الأساسيات الدفاعية، هو ليس قوياً جداً ولا يمنحني ضمانات كبيرة".
- Getty Images Sport
الوضع مختلف مع فليك
يتأمل سواريز قائلًا: "صحيح، ولإيجاد فارق مقارنة بتلك الفترة، فإن برشلونة الآن مع فليك أكثر نضجاً بكثير مما كان عليه مع تشافي. وهذا الأمر، في ظل سياق أكثر وضوحاً وتميزاً، يبدو لي أنه ربما يمكنه الاندماج بشكل أفضل قليلاً في تلك الديناميكية. هذا هو الشيء الوحيد الذي أجده. هذا، وأن فليك يثق به. إذا كان هو يثق ويعطي الموافقة، فهو يعرف أكثر منا بكثير ليقرر صحة العملية ويدرك أنه يستطيع استخراج أفضل ما لديه ضمن إطار أكثر وضوحاً".
يختتم سواريز: "بصراحة، هو لا يثير حماسي. لا يتخذ قرارات جيدة، ويتسرع كثيراً. وهذا قد يولد المزيد من الدوار في الهجمات. ثم إن جوفري تورينتس قد يمنحك بديلاً إذا احتاج بالدي لذلك، وكاسادو كظهير أيمن. إريك لا يريد [فليك] تحريكه من وسط الملعب وأعتقد أنه من هذا المنطلق تُفهم هذه الخطوة. يبدو أنه لن يعود لمركز الظهير".