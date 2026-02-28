Getty Images Sport
"لا يتوقف أبدًا عن مفاجأتنا" – برتيرامي يتطلع إلى أداء سواريز الرائع في إنتر ميامي
بيرتيرامي لديه الكثير ليثبته
يأتي برتيرامي من رايادوس بصفته هدافًا مثبتًا ومفضلًا لدى الجماهير، ولكنه ينضم في جنوب فلوريدا إلى غرفة ملابس مليئة بالرموز العالمية والقادة المعروفين. ويعترف بأن التحدي يكمن في إثبات أنه ينتمي إلى هذا الفريق.
قال برتيرامي يوم السبت: "ليونيل ميسي ورودريغو دي بول ولويس سواريز لاعبون ذوو مكانة كبيرة يرفعون من مستواك جماعياً وفردياً. وخاصة سواريز، لأنني ألعب بجانبه في مركز رقم 9. سأستفيد من ذلك إلى أقصى حد".
"إنه لا يتوقف أبدًا عن مفاجأتنا"
بينما من المتوقع أن يقود برتيرامي خط الهجوم هذا الموسم، إلا أنه يدرك أنه يتقاسم هذا المركز مع أحد أكثر المهاجمين نجاحًا في جيله. إن سيرة سواريز الذاتية، التي تشمل ليفربول وأياكس وبرشلونة والمنتخب الوطني الأوروغوايي، تتحدث عن نفسها.
قال بيرتيرامي: "لقد شاهدته لسنوات على التلفزيون، في جميع المباريات والأهداف التي سجلها في برشلونة وفي كل مكان لعب فيه. لقد رأيته هنا في ميامي أيضًا، وهو لا يتوقف عن مفاجأتنا. الآن، بعد أن أصبحت بجانبه كل يوم في التدريبات، أحاول أن أستفيد منه قدر الإمكان، من لمسته الأولى، ومن إنهاءاته، ومن صبره داخل منطقة الجزاء. هذا أمر لا يقدر بثمن".
"في كثير من النواحي، ما زلت أشعر أنني أرجنتيني"
وبالنظر إلى المستقبل، يركز برتيرامي أيضًا على مستقبله الدولي. بعد أن اختار تمثيل المكسيك، من المتوقع على نطاق واسع أن يكون جزءًا من خطط منتخب إل تري لكأس العالم 2026.
ومع ذلك، فهو يدرك مزيج الهويات التي شكلت شخصيته. مع وجود العديد من زملائه الأرجنتينيين في غرفة خلع الملابس في ميامي، قال برتيرامي إنه يشعر بالارتباط بكلا الجانبين من مسيرته الكروية.
وقال: "في مونتيري، كان لديّ زملاء أرجنتينيون، وما زلت أشعر في كثير من النواحي أنني أرجنتيني بسبب تلك العقلية الهادئة. هنا، أنا محاط بالأرجنتينيين، لكنني أشعر أيضًا أنني مكسيكي. هذا جزء من هويتي".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيحاول فريق هيرونز العودة إلى المسار الصحيح بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها في أول مباراة له للدفاع عن لقب كأس MLS، عندما يواجه فريق أورلاندو سيتي يوم الأحد في الأسبوع الثاني. وقد التقى الفريقان 18 مرة في جميع المسابقات، مع تفوق طفيف لأورلاندو: سبع انتصارات مقابل ستة لميامي، مع خمس تعادلات.
