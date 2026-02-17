Getty Images Sport
"لا يبدو الأمر صحيحًا" - ليام روزينيور متهم بـ"التمثيل" في تشيلسي بعد مقارنته بغراهام بوتر
ظلال عهد جراهام بوتر
كان تعيين روزينيور في ستامفورد بريدج سيخضع دائمًا للتدقيق، نظرًا لتاريخ النادي الحديث مع المدربين المحليين الواعدين. بالنسبة للعديد من مشجعي تشيلسي، فإن تعيين مدرب إنجليزي يركز بشدة على اللعب الهيكلي والفلسفة التكتيكية يثير ذكريات غير مرغوب فيها عن فترة غراهام بوتر المشؤومة.
وصل بوتر من برايتون وسط توقعات كبيرة، لكنه عانى بشكل ملحوظ لفرض شخصيته على فريق مليء باللاعبين الباهظين الثمن والنجوم المعروفين، مما أدى إلى إقالته بعد حوالي سبعة أشهر. يأتي روزينيور كشخصية غير معروفة إلى حد ما، بعد أن درب هال قبل أن يتولى منصب المدرب الرئيسي لنادي شقيق تشيلسي - ستراسبورغ الذي يلعب في الدوري الفرنسي. ثم تم تعيينه ليحل محل إنزو ماريسكا على رأس البلوز في بداية العام، وحقق بداية قوية، حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة من أصل 11 مباراة قادها.
ومع ذلك، سارع جيمي كاراغر إلى إجراء مقارنة بين بوتر وروزينيور، مشيرًا إلى أن البراعة الفنية وحدها لا تكفي للبقاء في المشهد السياسي والاجتماعي لقوة عظمى حديثة مثل تشيلسي.
كاراغير يشكك في "ملاءمة" ستامفورد بريدج
الانتقال من بيئة متوسطة المستوى إلى "حوض السمك الذهبي" في لندن هو قفزة فشل الكثيرون في تحقيقها. وبالتفكير في أوجه التشابه بين المديرين السابقين والحاليين، أوضح كاراغر سبب خوفه من تكرار التاريخ نفسه.
وقال في برنامج The Overlap: "هناك شيء ما في ليام روزينيور عندما تراه في المؤتمرات الصحفية - لا أعرف ما إذا كان ذلك مجرد تمثيل". "لا شك أن جراهام بوتر مدرب جيد، لقد رأينا ذلك في برايتون آند هوف ألبيون، وحصل على الوظيفة، لكنه لم يشعر أبدًا أنه مناسب لتشيلسي. لم يبدو أنه يتمتع بالشخصية أو القوة اللازمة لإدارة نادٍ مثل هذا، وأتساءل عما إذا كان الأمر سيكون مماثلاً. الأمر لا يبدو صحيحًا".
رووني يدافع عن زميله السابق
بينما يظل كاراغر متشائماً، فإن وجهة نظر أولئك الذين عملوا مع روزينيور مختلفة تماماً. وين روني، الذي تعاون بشكل وثيق مع روزينيور خلال فترة عملهما في ديربي كاونتي، دافع بقوة عن مؤهلات زميله. يرى روني أن ما يعتبره النقاد "أداءً" هو في الواقع الثقة الطبيعية لرجل أمضى سنوات في إتقان مهارة التدريب.
يعتقد أسطورة مانشستر يونايتد أن الأساس الفني لروزينيور هو من الطراز الرفيع، على الرغم من أنه يعترف بأن التحدي المتمثل في إدارة الفائزين بكأس العالم هو أمر مختلف تمامًا. "إنه مدرب لا يصدق - 100٪ - ويمكنني القول أنه من خلال عمله، ساعدني بشكل كبير، من خلال طريقة تنظيمه للفريق، وطريقته في التدريب، وطريقته في التدريب. ليس لدي أي شك في قدراته التدريبية، لكن التحدي الذي يواجهه ليام الآن هو إدارة هؤلاء اللاعبين الكبار. إنه شخص واثق من نفسه، شاب واثق من نفسه، لذا سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام من الآن وحتى نهاية الموسم مع ازدياد صعوبة المباريات. إذا أتيح له الوقت، فسوف يبلي بلاءً حسنًا، لكن السؤال هو: هل سيحصل على الوقت الكافي؟"
التعامل مع تدقيق النخبة
غالبًا ما يتلخص الجدل في عدم الإلمام بملف روزينيور مقارنة بـ"المدربين الخارقين" الذين قادوا تشيلسي في الماضي، مثل جوزيه مورينيو أو توماس توخيل. بصفته مدربًا محليًا يفتح طريقًا جديدًا، يواجه روزينيور مجموعة فريدة من الأحكام المسبقة بشأن سجله المهني.
وأشار روني إلى أن الانطباع السائد عنه بأنه "يتصرف" هو على الأرجح نتيجة محاولة الجمهور التوفيق بين مسيرته الكروية في أندية متوسطة المستوى ومكانته الجديدة كقائد لعملاق أوروبي.
وأضاف: "هذا هو الحال مع ليام، أنت تعرفه، لكنك لا تعرفه. أنت تعرف اسمه، وتعرف أنه لعب لفريق هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون وفرق أخرى من هذا القبيل، لذا فقد قضى مسيرته في إنجلترا. والآن ينظر إليه المشجعون قائلين: 'هل يتظاهر بذلك، هل يحاول أن يكون الرجل الكبير؟' إنه يتصرف على طبيعته".
