"لا شيء جميل فيهم" - أرسنال يتعرض لانتقادات لاذعة من آلان بارديو، حيث يقول المدرب السابق لويست هام أن فوز الغانرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون "مصحوبا بعلامة نجمية"

وقد ردد فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، إحباط بارديو، واتهم أرسنال بإضاعة الوقت بشكل ساخر، مما أدى إلى إفساد إيقاع المباراة عمدًا. وأعرب عن أسفه لأن "فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم"، وشرح قائلاً: "أعتقد أننا حاولنا لعب كرة القدم وهذا ما ندافع عنه. ليس من السهل الدخول في إيقاع مع خصم يحاول فقط إضاعة الوقت... لم يكن هناك سوى فريق واحد حاول لعب كرة القدم اليوم. أعتقد أن الإحصائيات لا تكذب أبدًا. لقد استقبلنا تسديدة واحدة على المرمى. لم نكن فعالين إلى هذا الحد. كان يجب أن نخلق المزيد من الفرص في الثلث الأخير من الملعب".

عندما سُئل عن تعليقات بارديو بشأن "العلامة النجمية"، اختار هورزيلر التركيز على تطور فريقه، مشيرًا إلى أن أهداف أرسنال ستبرر على الأرجح الوسائل في نظر الجمهور. وقال: "أعتقد أن على الجميع أن يحكموا بأنفسهم. لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت في الحديث عن أرسنال لأنني أوضحت وجهة نظري، لذا دعونا نرى كيف ستسير المباريات التسع المقبلة".