"لا شيء جميل فيهم" - أرسنال يتعرض لانتقادات لاذعة من آلان بارديو، حيث يقول المدرب السابق لويست هام أن فوز الغانرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون "مصحوبا بعلامة نجمية"
أرسنال يقترب من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
كان الفوز في ملعب أميكس، الذي تأكد بفضل هدف مبكر من بوكايو ساكا، نتيجة للصمود الدفاعي وما يصفه النقاد بالفنون المظلمة. لم يتمكن أرسنال من تسديد سوى هدفين على مرمى سيغالز، وسجلت دقة تمريراته 70.9٪، وهي أدنى نسبة له منذ أكثر من خمس سنوات. مع تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع نوتنغهام فورست، أصبح اللقب في متناول أرسنال، لكن أسلوبه أصبح موضوعًا رئيسيًا للنقاش.
لا شيء جميل في فوز أرسنال
في حديثه مع talkSPORT، انتقد بارديو المتصدر الحالي للدوري لاعتماده بشكل كبير على الحيل. "عندما أنظر إليهم من منظور مدير كرة القدم، أجدهم محترفين للغاية. إنهم يستخدمون كل الحيل الممكنة للفوز"، كما أشار. وتابع قائلاً إن أسلوب آرسنال البراغماتي يستحق علامة تحذير في كتب التاريخ إذا فازوا باللقب في مايو. "سيكون هناك علامة نجمية بجانب اسمهم لأنك ما عليك سوى النظر إليهم... وتقول، إنها مجرد عرض وظيفي. إنهم جيدون، أقوياء، وذوو قوة. لكن لا يوجد شيء جميل فيهم. هذه هي الحقيقة".
هورزيلر غاضب من السحر الأسود
وقد ردد فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، إحباط بارديو، واتهم أرسنال بإضاعة الوقت بشكل ساخر، مما أدى إلى إفساد إيقاع المباراة عمدًا. وأعرب عن أسفه لأن "فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم"، وشرح قائلاً: "أعتقد أننا حاولنا لعب كرة القدم وهذا ما ندافع عنه. ليس من السهل الدخول في إيقاع مع خصم يحاول فقط إضاعة الوقت... لم يكن هناك سوى فريق واحد حاول لعب كرة القدم اليوم. أعتقد أن الإحصائيات لا تكذب أبدًا. لقد استقبلنا تسديدة واحدة على المرمى. لم نكن فعالين إلى هذا الحد. كان يجب أن نخلق المزيد من الفرص في الثلث الأخير من الملعب".
عندما سُئل عن تعليقات بارديو بشأن "العلامة النجمية"، اختار هورزيلر التركيز على تطور فريقه، مشيرًا إلى أن أهداف أرسنال ستبرر على الأرجح الوسائل في نظر الجمهور. وقال: "أعتقد أن على الجميع أن يحكموا بأنفسهم. لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت في الحديث عن أرسنال لأنني أوضحت وجهة نظري، لذا دعونا نرى كيف ستسير المباريات التسع المقبلة".
أرسنال يحقق 10 انتصارات بفارق هدف واحد
على الرغم من الانتقادات الجمالية، لا يمكن إنكار أن أرتاتا قد بنى آلة فائزة عالية الفعالية. فاز آرسنال الآن بـ 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف واحد هذا الموسم، وحقق 14 مباراة دون استقبال أهداف، وهو أفضل سجل دفاعي له في هذه المرحلة منذ 20 عامًا. هذا الدفاع الصلب ساعده على الصمود حتى بعد إصابة ويليام ساليبا قبل مباراة برايتون. بينما يتجادل المنافسون والمحللون حول ما إذا كانت النتائج يجب أن تتفوق على الأسلوب، فإن أولوية آرسنال واضحة. سيكون الجمال بالنسبة لفريق شمال لندن هو بالتأكيد رفع الكأس في مايو، بغض النظر عن الطريقة التي سيحصلون بها عليها.
