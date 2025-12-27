لا جديد يُذكر .. جريليش يسهر في ملهى ليلي حتى الفجر مع زميله السابق بعد خسارة فريقه

سافر جريليش إلى العاصمة لندن، وزار وينتر وندرلاند، حيث التقى بزميله السابق في منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي كايل ووكر. ثم ذهب الاثنان لتناول العشاء في مطعم باجاتيل الفرنسي في مايفير ووزعا مشروبات مجانية على رواد المطعم.

قال أحد الضيوف: "هؤلاء الشباب يعرفون كيف يحتفلون. أظهروا حسن نيتهم للجميع. إنهم شباب كرماء للغاية". بعد العشاء، انفصل جريليش ووكر عن بعضهما، حيث أراد المدافع الذهاب إلى ملهى ليلي قريب.

ومع ذلك، توجه جريليش وأصدقاؤه إلى نادي تعري في ليستر سكوير لإنهاء الليلة. انتهت الحفلة، التي وصفت بأنها "حفلة موسمية لا مثيل لها"، في الساعة 4 صباحًا بعد أن دفع نجم توفيز، المعار حاليًا من سيتي، فاتورة بقيمة 3500 جنيه إسترليني.

لم يخالف الثنائي أي قواعد للنادي بعد أن حصلوا على إجازة من أنديتهم.