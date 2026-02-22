Goal.com
لا تنسوهم من دعائكم | محمد الخليوي .. "شهادة نصراوي" أنصفته في عيون مَن لم يعاصره ونجم وحيد ظل وفيًا لأسرته!

وقفة لمنح من رحلوا عن عالمنا بعض من حقهم علينا..

"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.

لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.

وفي الحلقة الأولى من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "محمد الخليوي" أو كما يُلقب "الأستاذ"؛ نجم الاتحاد والأهلي والمنتخب السعودي الأسبق..

    يوم الوفاة

    لا نريد تجديد الآلام، بقدر رغبتنا في التركيز على إحياء ذكراه، لكن من الضروري أن نمر سريعًا على يوم وفاته..

    في مساء 13 من يونيو 2013 ميلاديًا، فُجع الوسط الرياضي بخبر وفاة محمد الخليوي عن عمر يناهز الـ41 عامًا، بعد مسيرة كروية ارتدى بها قمصان الاتحاد، الأهلي وأحد.

    بداية النهاية كانت في نادي الشمس الرياضي بينما كان يؤدي مهام عمله كمدرب، إذ نقلت صحيفة "الرياض" عن صديقه محمد شليه كواليس الساعات الأخيرة في حياته..

    "شعر الخليوي بضيق في التنفس أثناء الحصة التدريبية بنادي الشمس، نُقل على إثره لأحد المستشفيات لتزويده بالأكسجين، قبل أن يغادر إلى منزله. لكن في ليل اليوم ذاته، زاد ضيق التنفس عليه، فنُقل للمستشفى مرة أخرى، وهناك فارق الحياة".

  • ملك "اللعب النظيف" .. شهادة خصم

    بالانتقال للحديث عن مسيرته الكروية، فحدث ولا حرج عن إنجازاته سواء مع الاتحاد أو المنتخب السعودي، لكن في زمن انتشر به اللعب الخشن في ملاعبنا، ومنها "انبراشات" المدافعين، يأتي بالضرورة ذكر محمد الخليوي..

    "ملك اللعب النظيف" .. لقب منحه الجمهور بحب للراحل، فرغم كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة السعودية، إلا أنه لم يعتمد يومًا على قوته البدنية لتصدير تفوقه من وراء اللعب العنيف، بل قدم لنا كرة دفاعية "نظيفة"، أظهر من خلالها أن المدافع يمكنه أن يكون مهاريًا، لكن بطريقة خاصة.

    عن هذا الجانب الذي نفتقده أحيانًا في ملاعبنا في هذه الأيام، كتب هاشم سرور؛ نجم النصر الأسبق، في حق النجم الراحل قبل سنوات: "الأسطورة محمد الخليوي أحد أفضل المدافعين في المملكة توفي  يرحمه الله وتجاهل تاريخه الكثيرين .. الخليوي قلب دفاع تميز باللعب النظيف البعيد عن المخاشنة، كنترول وإدارة الدفاع بصورة محكمة ومميزة".

  • شهادة في حق "رفيق دربه"

    بخلاف لقب "ملك اللعب النظيف"، هناك لقب آخر مُنح لمحمد الخليوي خلال مسيرته، لكن هذه المرة من الناحية الإنسانية .. "راعي الابتسامة"!

    من فارق الحياة في عمر الـ41، لم تكن الابتسامة تفارقه، لتكشف عن "قلب نقي"، يرى الجميل في كل من حوله.

    أحد المواقف التي لا تنسى للخليوي؛ حديثه الصادق عن زميله الأسبق في دفاع الاتحاد أحمد جميل، الذي شكّل معه ثنائية أكثر من رائعة سواء في النادي الجداوي أو في المنتخب السعودي، أسفرت عن عديد الإنجازات..

    إبان معاناة الاتحاد بأزمة مالية طاحنة، اضطرت الإدارة لتأخير رواتب اللاعبين لمدة تخطت الأربعة أشهر أحيانًا، خرج الخليوي معترفًا بفضل أحمد جميل في الحفاظ على وحدة الفريق.

    قال الخليوي في هذا الشأن حينها: "الرواتب كانت تتأخر أحيانًا، ومع ذلك وقتها كان هناك ميزة في الاتحاد هي التي دفعتنا للصبر ووجهتنا للطريق الصحيح ألا وهي وجود قائد كان صاحب كلمة علينا جميعًا وله احترامه بين اللاعبين وكذلك كان حاله مع إدارة النادي؛ هو أحمد جميل".

    وأضاف: "هذه شهادة الله، أحمد جميل رجل، عندما كان يتكلم ينال احترام الجميع كقائد وليس من باب الخوف، وهو سبب نجاح جيلنا رغم تأخر الرواتب بالأربعة أشهر والخمسة، لكنه كان ينجح في الحفاظ على التكاتف بيننا".

  • صراع عليه قائم حتى يومنا هذا!

    إن أردت معرفة قيمة محمد الخليوي في الملاعب ولم تعاصره، يمكنك أن تعرفها ببساطة من الصراع عليه الدائر حتى يومنا هذا بين جمهوري الاتحاد والأهلي.

    الأسطورة الراحل بدأ مسيرته الكروية في الاتحاد حتى قضى مع الفريق الأول به 14 عامًا، لكن ولأن الأزمة المالية كانت أقوى من العميد، شد الخليوي الرحيل نحو قطب جدة الآخر "الأهلي" في 2003، في تجربة لم تستمر إلا عامين فقط، لم يحظى خلالها بالنجاح المنتظر، لذا انتقل بعدها إلى أحد قبل الاعتزال نهائيًا.

    وإلى الآن يبقى الصراع قائمًا إن قررت وصفه بـ"نجم الأهلي الأسبق" أو "نجم الاتحاد الأسبق"..

    أما عن إنجازاته، فكانت خلال سنواته مع الاتحاد، حيث حقق لقب الدوري أربع مرات، كأس ولي العهد ثلاث مرات، لقبي كأس الاتحاد السعودي، بجانب كأس آسيا للأندية، كأس الخليج وكأس السوبر السعودي المصري.

    وعلى الصعيد الدولي مع المنتخب السعودي، توج بكأش آسيا 1996، كأس الخليج "خليجي 12" وكأس العرب قطر 1998، بخلاف المساهمة في التأهل لنهائيات كأس العالم ثلاث مرات.

  • لا تنسوه كما "تناسيتم" أسرته .. نجم وحيد ظل وفيًا!

    هنا هدفنا إعادة ذكرى من رحلوا، لنتذكرهم بالدعاء في الأيام المفترجة التي نعيشها حاليًا، لكن عائلته هنا كذلك تفرض علينا ذكرها، فلا تستحق المعاناة بعد رحيل كبيرها..

    حاليًا لا توجد معلومات أكيدة حول أسرة الخليوي، لكن اللافت وسط البحث عما مرت به بعد وفاته، هو أن معاناتها استمرت بعض وفاته بسبع سنوات، ومن بعدها انقطعت الأخبار عنها.

    الحديث هنا عن "الوعود" التي تلقتها أسرة الخليوي بعد وفاته بأشهر، إذ خرج فهد باقديم؛ وكيل الراحل، عبر برنامج "المنتصف" حينها، للكشف عن عدم تلبية سوى 10% فقط من الوعود والمبادرات التي طُرحت وسط الأيام الأولى للحزن على رحيله.

    والمفاجأة كانت أن بعد الوفاة بسبع سنوات، أي في عام 2020، خرج نجله "عبدالمحسن" للتحدث عن التخلي عن أسرة الراحل من أصدقائه القدامى..

    عبدالمحسن الخليوي قال في حوار مع صحيفة "عكاظ"، نُشر في 24 يوليو 2020: "نسكن في وحدة سكنية بالإيجار، ونعيش من راتب والدي في التأمينات الاجتماعية، بجانب دعم الضمان الاجتماعي".

    وتابع: "للأسف لم يفِ من وعد بدعمنا بعد وفاة والدي بوعوده، باستثناء المباراة التي جمعت بين الاتحاد والشباب في ملعب الجوهرة عام 2017، وقتما أعلن تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الرياضة آنذاك، بتخصيص دخلها لإخواني وأخواتي".

    أما عن أوفى الأشخاص مع أسرة الخليوي، فقد ذكر نجله عبدالمحسن اسم أسامة المولد؛ نجم الاتحاد الأسبق..

    "في الحقيقة من يتواصل معي من أصدقاء وزملاء الوالد – رحمه الله – هو أسامة المولد، وكذلك المصور سيف حموه فقط. المولد هو آخر من تواصل معي قبل أسبوعين، بهدف الاطمئنان على إخواني وأخواتي ووالدتي".

    مرت خمس سنوات تقريبًا على حديث عبدالمحسن الخليوي، ولم نسمع بعدها عن أسرته أي شيء تقريبًا، لذا ربما هذه السطور كذلك فرصة لتحقيق وعود قديمة لم تُنفذ.

  • فيديوهات قديمة لمحمد الخليوي

    في الختام، دعونا نغوص في رحلة "بالفيديو" في عالم محمد الخليوي، نستعيد به بعض لقطاته في الملاعب..

