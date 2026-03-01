Goal.com
زهيرة عادل

لا تنسوهم من دعائكم | خالد الرويحي .. "قصة طريفة" قادته إلى الأهلي في يوم كان"تعيسًا" على أحدهم!

وقفة لمنح من رحلوا عن عالمنا بعض من حقهم علينا..

"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.

لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.

وفي الحلقة الثانية من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "خالد الرويحي"؛ نجم الأهلي والمنتخب السعودي للناشئين الأسبق، والذي يوافق اليوم الحادي عشر من رمضان ذكرى وفاته الـ33..

  • يوم الوفاة

    "أحب السفر كثيرًا، أحب التغيير. أسافر للخارج مع المنتخب أو رحلات شخصية، حتى كانت المغرب أكثر بلد عربي أحببته، وسنغافورة أكثر بلد آسيوي عشقته" .. تصريح أطلقه خالد الرويحي قبل وفاته دون أن يعلم أن إحدى تلك الرحلات سيُكتب بها نهاية عمره..

    في الحادي عشر من رمضان 1412 هجريًا، الموافق 14 من مارس 1993، رحل المهاجم السعودي عن عالمنا عن عمر يناهز 20 عامًا.

    في ذاك اليوم، كان الرويحي عائدًا من رحلة إلى الأردن، رفقة زملائه اللاعبين الثلاثي سامي الجوفي، مفلح العتيبي وبدر الشايع، قبل أن يتعرضوا لحادث سير، أسفر عن وفاة الأول، فيما أصيب به الثلاثي الأخير.

    وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية" أوضح سامي الجوفي أنه هو من كان يقود السيارة وقت الحادث، وقد نام نومًا خفيفًا، أسفر عن فقدانه السيطرة على السيارة ومن ثم الحادث.

  • الإنجاز الأكبر له في الملاعب .. كأس العالم للناشئين 1989

    صحيح أن خالد الرويحي رحل عن عالمنا مبكرًا، دون أن يكتمل حلمه مع كرة القدم (20 عامًا) إلا أن موهبته فرضت نفسها على المشهد الرياضي السعودي في أواخر الثمانينيات، على إثر إنجازاته مع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا.

    قاد النجم الراحل المنتخب السعودي للناشئين لتحقيق لقب كأس آسيا 1988، إذ كان صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني.

     لكن الإنجاز الأهم كان في العام التالي، حيث التتويج بكأس العالم للناشئين اسكتلندا 1989، إذ كان أكبر إنجازات الكرة السعودية في ذاك الوقت وأول منتخب عربي يحقق اللقب بشكل عام.

    اللقب تحقق وقتها على حساب أصحاب الأرض "المنتخب الاسكتلندي"، بينما كان يضم تشكيل الأخضر بجوار الرويحي عدة نجوم أبرزهم: محمد الدعيع، جبرتي الشمراني، عبدالله الرشودي، عبدالله الثنيان، سعود الحمالي.

  • شكوى من تعرضه للظلم

    رغم تحقيق اللقب العالمي مع المنتخب السعودي للناشئين إلا أن هناك شائبة عكرت تلك الليلة على خالد الرويحي بشكل خاص، تحدث عنها علنًا في الإعلام..

    الموهبة السعودية وقتها كان هدافًا للبطولة، لكنه لم يحصل على الحذاء الذهبي، واصفًا ما حدث بالإجحاف.

    وقال الراحل آنذاك في لقاء تليفزيوني: "أثناء توزيع الجوائز، كنت أنا ولاعب غيني متساويين في عدد الأهداف، بل حسب ما قالوا لي إنه سيحسبون لقب الهداف لي باحتساب هدف ترجيحي لي، لكنهم قاموا باحتساب أحد أهدافي لصالح الدفاع، ليتوقف رصيدي عند ثلاثة أهداف، ومن ثم أعطوا الحذاء الذهبي للاعب غيني".

    وأضاف: "شعرت بشيء من الإجحاف في حقي في هذه الجائزة، ولكن العوض أننا حصلنا على الكأس الذي هو الأهم بالنسبة لي ولكل الناس".

  • قصة انتقاله إلى الأهلي "الطريفة"

    بخلاف الإنجاز العالمي مع المنتخب السعودي للناشئين بتحقيق لقب كأس العالم 1989، كانت الإثارة الأكبر في مسيرة خالد الرويحي هي خطوة انتقاله من النادي الوطني إلى الأهلي .. لكن هل تعلم أن تلك الخطوة بدأت بـ"ترويج للشائعات" قبل أن تتم؟

    القصة يرويها الفنان الشهير حسن عسيري، الذي بدأ حياته العملية بمحاولة أن يكون "سمسار لاعبين"، وقد رصد خالد الرويحي تحديدًا..

    حسن عسيري أوضح أنه لم يكن سعيدًا في عمله بصحيفة "الرياض" قبل أن يقرر التحول إلى "سمسار لاعبين"، بحثًا عن كسب المزيد من المال. وقد بدأ المهمة بالذهاب لحضور تدريبات خالد الرويحي والتقاط بعض لقطات الفيديو لمهاراته، في محاولة لتسويقه كـ"سمسار لاعبين".

    في تلك الأثناء، تعرف عسيري على خالد قاضي؛ رئيس الصفحة الرياضية لصحيفة "الرياض" في جدة، وعرض عليه  

    يتعرف على خالد قاضي؛ رئيس الصفحة الرياضية في جدة، وقرر عرض عليه مهارات الرويحي، طالبًا من الحديث مع أي رئيس نادي أو أمير، بهدف تشويق المهاجم الشاب.

    المفاجأة كانت قيام خالد قاضي بـ"فبركة" خبر يحمل مضمونه عبارة: "يوسف الطويل؛ أحد مسؤولي الاتحاد آنذاك، يفاوض مهاجم الوطني خالد الرويحي، ومن يعمل على الصفقة حسن عسيري".

    أما عن شرط الرويحي للرحيل عن الوطني حينها، فكان بطلب اللعب للأهلي فقط، فيما لامه حسن عسيري "مازحًا": "لا تقل لأحد ذلك، نريد الوصول لأعلى عرض".

    من هنا تحرك الأمير الأهلاوي خالد بن عبدالله، لطلب لقاء عسيري والمهاجم الشاب، وقد حدث في فندق الدار البيضاء في حي السلامة في جدة.

    وفي أول سؤال عن مطالبهما لإتمام انتقال الرويحي من الوطني لجدة، رد وكيل اللاعبين السابق والفنان الحالي: "أريد أنا الحصول على 75 ألف ريال، وموكلي 150 ألف ريال"، فيما كانت المفاجأة "فرمان" من الأمير بمنح الرويحي مليون ريال سعودي ووكيله 500 ألف ريال، مع إقامة مباراة ودية بين الأهلي والوطني يذهب دخلها إلى الأخير.

    وذكر حسن عسيري لفتة رائعة من خالد الرويحي قبل إتمام تلك الصفقة، مؤكدًا أنه عرض عليه الحصول على 30% من المقابل المادي، فيما أصر الموهبة السعودية على أن يكون المال مقسمًا بالتساوي "50-50" بين كليهما.

  • الرحيل إلى الأهلي .. "أتعس يوم" على أحدهم

    وقت مفاوضات الأهلي على صفقة خالد الرويحي، شهد نادي الوطني انقسامًا بين أعضاء مجلس إدارته، وسط رفض البعض التفريط في أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية الصاعدين في تلك الفترة.

    أحد من عارضوا تلك الصفقة كان رئيس الوطني "عبداللطيف الطلق"، الذي قال في تصريحات آنذاك نقلتها صحيفة "عكاظ": "اعتبر هذا اليوم يومًا تعيسًًا بالنسبة لي في رئاسة النادي بعد أن تم تنسيق الرويحي إلى الأهلي.

    "لقد كنت شخصيًا ضد رحيله إلا أن اجتماع مجلس الإدارة ونزولًا إلى رأس الآخرين تمت الصفقة".

  • شهادة صديق

    أما عن شخصية الراحل خالد الرويحي خارج الملعب، فقد كشفها صديقه اللاعب السابق محمد السويلم في أحد اللقاءات التليفزيونية عقب رحيله..

    السويلم أوضح أن الراحل قبل وفاته بشهر تقريبًا، نصحه بضرورة المواظبة على قراءة القرآن الكريم، مع الحفاظ على الصلاة في وقتها، مع أداء عمرة وزيارة مدينة الرسول – صلى الله عليه وسلم – بين الحين والآخر.

    فيما كان الرويحي وفيًا لأصدقائه، بمحاولة تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم حتى دون أن يفصحوا عن شكواهم بشكل علني، بحسب ما تحدث السويلم عنه.

  • فيديوهات قديمة لخالد الرويحي

    في الختام، دعونا نغوص في رحلة "بالفيديو" في عالم خالد الرويحي، نستعيد به بعض لقطاته في الملاعب  وخارجها..

