"لا تعرفون ماذا يفعل في التدريبات".. كومباني: شراء نيكولاس جاكسون من تشيلسي "رفاهية حقيقية"!

انضم المهاجم السنغالي إلى أبطال ألمانيا في صفقة إعارة لمدة عام مقابل 14.2 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية. في البداية، لم تكن جماهير بايرن مسرورة برؤية جاكسون بألوان ناديها حيث كانوا متشككين في قدراته، خاصة بعدما تم الكشف عن أن الصفقة تتضمن بند "إلزامية الشراء" بقيمة 65 مليون يورو يتعين على بايرن دفعه لشراء اللاعب بشكل دائم في الصيف المقبل.

ومع ذلك، تم الكشف الآن عن أن بند الإلزامية لا يمكن تفعيله إلا إذا بدأ مهاجم فياريال السابق في 40 مباراة على الأقل في جميع المسابقات مع الفريق البافاري.

وحتى الآن، شارك صاحب الـ 24 عامًا في 17 مباراة بجميع المسابقات، بدأ أساسيًا في 6 منها فقط، وسجل 525 دقيقة لعب، محرزًا خمسة أهداف.

وفي حين أن جاكسون ليس لاعبًا أساسيًا بانتظام تحت قيادة كومباني بسبب وجود مهاجمين نجوم مثل هاري كين، ولويس دياز، ومايكل أوليز في صفوف النادي، إلا أن المهاجم قدم مستوى جيدًا من الأداء كلما أتيحت له الفرصة.