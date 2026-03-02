Getty Images Sport
"لا أصدق أنني أقول ذلك!" - غاري نيفيل مصدوم من توقعاته الجديدة بشأن مانشستر يونايتد، حيث يتوقع ترتيب الفرق الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز
تحول مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك
بلغت عودة مانشستر يونايتد مؤخراً ذروتها يوم الأحد، حيث تمكن الفريق من تعويض تأخره في النتيجة ليحقق فوزاً حاسماً على كريستال بالاس. وكان هذا الفوز هو السادس في سبع مباريات منذ تولي كاريك مقاليد الأمور، وهي سلسلة تضمنت انتصارات مهمة على منافسيه على اللقب أرسنال ومانشستر سيتي. مع حصد 19 نقطة من أصل 21 نقطة ممكنة، تحولت الأجواء حول مسرح الأحلام من سامة إلى منتصرة، وانتقلت المحادثات بشكل قاطع من التواضع في منتصف الجدول إلى احتمال العودة إلى المنافسة الأوروبية النخبوية. بعد أن شهد تحولًا ملحوظًا في أولد ترافورد منذ أن تولى كاريك المسؤولية من روبن أموريم، يعتقد نيفيل الآن أن ناديه السابق مقدر له أن يحتل مركزًا ضمن الثلاثة الأوائل، وهو احتمال كان يبدو بعيدًا كل البعد قبل بضعة أشهر فقط.
تحول جذري عن بداية الموسم
في حديثه في بودكاست غاري نيفيل، اعترف قائد مانشستر يونايتد السابق أن سرعة التحول فاجأته. يمثل هذا التوقع تحولًا جذريًا عن الإجماع العام في وقت سابق من الموسم، عندما بدا مانشستر يونايتد بعيدًا عن مراكز دوري أبطال أوروبا ويكافح من أجل إيجاد أي هوية تكتيكية تحت النظام السابق.
"أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث بالتأكيد. لا أصدق أنني أقول ذلك بعد ما كان عليه الفريق قبل ستة أسابيع. لكنهم لا يعانون من أي عوامل تشتيت، وهناك شيء جيد يحدث، وكل الزخم في صالحهم"، أوضح نيفيل.
المعركة على المراكز الأخيرة في دوري أبطال أوروبا
بينما أصبح نيفيل مقتنعًا الآن بأن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث، فإنه يتوقع صراعًا محمومًا على المراكز المتبقية في المراكز الخمسة الأولى. أصبح السباق على دوري أبطال أوروبا معقدًا بسبب تراجع مستوى العديد من الفرق المتصدرة، وأبرزها أستون فيلا. يعاني فريق أوناي إيمري منذ بداية العام، حيث تعرض لهزيمة مخيبة للآمال أمام ولفرهامبتون المتذيل، وفاز بثلاث مباريات فقط من أصل آخر 10 مباريات. لا يزال نيفيل متفائلًا بشأن نادي برمنغهام، لكنه يخشى أن يتم اختبار عمق تشكيلته إلى أقصى حد.
وفي حديثه عن بقية الفرق المتنافسة، أضاف نيفيل: "أعتقد أن ليفربول سيحتل المركز الرابع وتشيلسي المركز الخامس. آمل أن يحتل فيلا المركز الخامس، آمل ذلك حقًا. لقد قلت من قبل أن مدربهم رجل ذو خبرة وحكمة. إذا استعادوا بعض اللاعبين؛ فقد كلفتهم إصابات لاعبي خط الوسط الكثير في الأسابيع القليلة الماضية. أعتقد أن المراكز الثلاثة الأولى ستكون من نصيب مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي. الشك الوحيد سيكون بين تشيلسي وأستون فيلا على المركز الخامس. الإصابات ستكون عاملاً مهمًا. المسابقات الأخرى ستكون عاملاً مهمًا. في الوقت الحالي، أستون فيلا في خطر. إنهم في موقف ضعيف فيما يتعلق بمراكز دوري أبطال أوروبا".
ماذا سيحدث بعد ذلك لمانشستر يونايتد؟
تجاوز مانشستر يونايتد فرقًا مثل تشيلسي وليفربول وأستون فيلا في جدول الترتيب، ويبدو أن غيابه عن البطولات الأوروبية هذا الموسم كان نعمة خفية. لكن الطريق إلى المراكز الثلاثة الأولى لن يكون خالياً من التحديات. سيستقبل مانشستر يونايتد أستون فيلا في أولد ترافورد في مباراة قد تنهي فعلياً آمال الزوار في اللحاق به. كما سيخوض رجال كاريك رحلات صعبة إلى ستامفورد بريدج ومباراة على أرضهم ضد ليفربول، وهي مباريات ستشكل اختباراً حاسماً لزخمهم الجديد.
