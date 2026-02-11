Getty
"لا أريد أن يكون هذا عني" - رد فعل يونايتد ستراند بعد تعادل مانشستر يونايتد مع وست هام الذي أنهى آماله في الحصول على قصة شعر جديدة
انتهاء سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد
يقدم مانشستر يونايتد أداءً رائعًا منذ أن حل مايكل كاريك محل روبن أموريم في منصب المدير الفني، حيث تغلب على أرسنال ومانشستر سيتي وفولهام وتوتنهام ليصعد مرة أخرى إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان الشياطين الحمر يأملون في مواصلة هذا الأداء في ملعب لندن، لكنهم تأخروا في بداية الشوط الثاني عندما كسر توماس سوشيك التعادل. نجح بنجامين سيسكو في إنقاذ التعادل للزوار بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن كافياً لإبعاد مانشستر يونايتد عن الهزيمة. أصبح التحدي الآن من جديد، وبدت خيبة أمله واضحة للجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.
"لا أريد أن يكون هذا عني"
لقد كانت حيلة United Strand مربحة، على الرغم من أنه "لا يتقاضى راتباً جيداً كما يعتقد بعض الناس"، كما أنها تساعد في تحقيق هدف نبيل. يتمثل التحدي الذي يواجهه Ilett في جمع الأموال لصالح Little Princess Trust، وهي مؤسسة خيرية توفر شعر مستعار للأطفال الذين فقدوا شعرهم بسبب علاج السرطان أو حالات أخرى، ويقول إن استمرار الحملة لفترة أطول سيكون أفضل لهم.
قال إيليت في بثه المباشر بعد التعادل: "كلما طالت المدة، كان ذلك أفضل للأعمال الخيرية. لا أريد أن يكون هذا الأمر متعلقًا بي على الإطلاق، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك على الأرجح، ولكنه لا يزال غير مهزوم وفي حالة جيدة".
كارريك يعلق على تعادل مانشستر يونايتد
تحدث كاريك أيضًا بعد المباراة، واعترف بأنه كان سعيدًا بالتعادل المتأخر، لكنه يشعر بخيبة أمل لعدم حصد النقاط الثلاث. وقال للصحفيين: "إنها مشاعر مختلطة. نحن نعلم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا، ونشيد بويست هام على ذلك. يمكننا أن نكون أفضل، واللاعبون يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل بسبب ذلك، وهو أمر جيد. سجلنا هدفًا متأخرًا، وهي لحظة رائعة وإيجابية أخرى. لا نريد أن نضطر إلى اللجوء إلى ذلك واستخدامه كثيرًا، ولكن في المجمل، النقطة هي شيء يمكننا الحصول عليه. عندما تقيم المباريات على مدى خمس مباريات، فإن الحصول على تعادل واحد فقط هو أمر إيجابي للغاية، ولكن المشاعر مختلطة.
"نحن نعلم مدى صعوبة تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في هذه الدوري، فهذا ليس بالأمر السهل. أحيانًا تكون خطيرًا، وتكون لديك شرارة، وأحيانًا تكون ثقيلًا. عليك أن تجد الإجابة، عليك أن تجد طريقة. كان الهدف الذي استقبلناه محبطًا، مع سير المباراة. لكن كرة القدم تحدث مفاجآت. في المجمل، تمكنا من تحقيق شيء من المباراة ونمضي قدمًا.
"لنكون صادقين، لم نحقق التوازن المطلوب في الجزء الأول من المباراة، وهذا يحدث، فالفرق الأخرى لها الحق في منعك من التسجيل! واصلنا اللعب، وقمنا بتغييرات، وبفضل مرونتنا تمكنا من إيجاد حل".
مانشستر يونايتد يأخذ استراحة
لن يلعب مانشستر يونايتد مجددًا حتى 23 فبراير عندما يواجه إيفرتون. كان هناك حديث عن توجه مانشستر يونايتد إلى الشرق الأوسط لخوض مباراة ودية مربحة، لكن هذه الخطط تم تأجيلها الآن، وتحدث كاريك عن خططه خلال فترة التوقف في الجدول: "سنبقى في مانشستر. إنها فرصة للاسترخاء قليلاً، لدينا بعض الإصابات والآلام البسيطة. لدينا بعض الإجهادات التي نود التخلص منها، كما أنه سيكون من الجيد أن نأخذ قسطًا من الراحة، ونستوعب أين نحن بعد هذه الفترة. نحتاج إلى تصفية أذهاننا، والقيام ببعض العمل الجيد، وأخذ نفس عميق، والعودة أقوى. إنها فترة غريبة، 13 يومًا، لكننا سنسعى إلى الاستفادة منها إلى أقصى حد".
