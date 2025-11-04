لإيصال مشاعر الجمهور للمسؤولين .. فكرة "من خارج الصندوق" للرد على عدم تعديل موعد مباراة الاتحاد والرياض

أثار موعد مباراة الاتحاد والرياض ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي جدلًا واسعًا بين جمهور العميد، وقد اقترح الصحفي محمد البكيري حلًا من خرج الصندوق لإيصال مشاعر الجمهور للمسؤولين في لجنة المسابقات. فما الذي قاله؟
ما القصة؟
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي قبل عدة أسابيع عن موعد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي ستُفتتح بمواجهة الاتحاد والرياض على ملعب الإنماء بجدة يوم الجمعة الموافق الـ21 من نوفمبر الجاري عند الساعة الرابعة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.
موعد اللقاء قوبل بحملة من الهجوم الشرس، إعلاميًا وجماهيريًا، ومن ثم مطالبة رسمية من إدارة العميد بتغيير موعد المباراة لكن رابطة الدوري رفضت الطلب وأصرت على إقامة اللقاء بعد عصر الجمعة 21 نوفمبر الجاري، وهو القرار الذي مازال يُفجر ردود فعل غاضبة حتى الآن.
ردود فعل غاضبة
الصحفي الرياضي حمزة السيد أبدى اندهاشه الشديد من إصرار لجنة المسابقات إجبار اللاعبين والجمهور التواجد في الملعب تحت لهيب الشمس، على حد وصفه، خاصة في ظل وجود فرصة لتغيير موعد اللقاء.
الصحفي محمد العمري انضم إلى زميله وانتقد بشراسة إقامة اللقاء تحت درجة حرارة 40 في وقت العصر، مقترحًا، على سبيل السخرية، نقل المباراة إلى مدينة الطائف.
جماهير الاتحاد وأبرز الحسابات الجماهيرية للفريق انضمت إلى تلك الحملة ضد لجنة المسابقات وقرارها تثبيت موعد المباراة، لكن الرد الأقوى جاء من الصحفي المخضرم محمد البكيري.
فكرة البكيري المبتكرة
البكيري انضم إلى فريق المهاجمين لقرار لجنة المسابقات، لكنه لم يكتف بذلك بل تقدم بطلب لدى إدارة الاتحاد يهدف لإيصال مشاعر الجمهور للمسؤولين في رابطة الدوري.
الصحفي الاتحادي طلب من إدارة العميد توجيه الدعوة إلى أعضاء لجنة المسابقات لحضور المباراة من ملعب الإنماء، وذلك لجعلهم يشعرون بآلام الجمهور "المغلوب على أمره".
حيث كتب "بما أن لجنة المسابقات الموقرة قد افتقدت أي حلول مناسبة لجدولة مواجهة الاتحاد والرياض يوم الجمعة الموافق 11/21 من هذا الشهر، عند الساعة الرابعة عصرًا، فإني أقترح أن تتكرم إدارة نادي الاتحاد بدعوة أعضاء اللجنة لحضور اللقاء، ليعيشوا تجربة المشجع المغلوب على أمره، الذي يستعد للمباراة بعد صلاة الجمعة والغداء، ويضطر إلى مغادرة منزله مبكرًا ☀️ لتفادي ازدحام السير في يوم عطلة نهاية الأسبوع في عروس البحر جدة. حينها فقط سيدركون مدى جودة قرارهم 😁 … هيا تعالوا!".
مشوار الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن سبع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4.
ما القادم للاتحاد؟
يستعد الاتحاد بقيادة مدربه سيرجي كونسيساو لمواجهة الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة.
الفريق بحاجة ماسة للفوز لإنقاذ حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، خاصة بعد نتائجه السلبية في المسابقة.
الاتحاد تنتظره بعد ذلك، وتحديدًا يوم السبت القادم، مباراة الديربي الكبير أمام الأهلي في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وهي المواجهة التي تحظى دومًا بأهمية خاصة لدى الجمهور، وبعدها ستكون مواجهة الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن.