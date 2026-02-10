لم يحترموا قائدهم وبطل العالم .. إنتر يُحول إنجاز لاوتارو إلى أضحوكة والسر في الذكاء الاصطناعي!

أصبحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، حينما يقل الاعتماد على المجهود البشري، حتى عندما تعلق الأمر بتكريم قائد إنتر وبطل العالم مع الأرجنتين في 2022.

النادي الإيطالي قرر أن يُكرم نجمه وهدافه بسبب إنجازه الجديد بمعادلة رقم روبرتو بونينسينيا، وتواجده بمكان مميز في قائمة الهدافين التاريخيين لينقلب الأمر بالسخرية الشديدة.

ألم يكن الأمر يستحق الاستعانة بشخص ما لتجهيز مقطع فيديو لتكريم لاوتارو؟ إنتر لم يرى جدية ذلك ليتسبب الأمر في كارثة!