قرار "غامض" من مدرب لانس يثير الجدل عن سعود عبدالحميد

مع عدم الإعلان عن سبب استبعاده من قِبل نادي لانس، والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيير ساج، من مواجهة موناكو في الجولة 12 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026؛ فالتساؤل الذي يطرح نفسه الآن: "هل يدفع الظهير الأيمن السعودي الدولي سعود عبدالحميد ثمن مباراة ميتز؟!".
وكما ذكرنا سعود شارك في 9 مباريات مع لانس، منذ الانضمام إليه صيف 2025؛ ولكنه لعب مرة واحدة فقط أساسيًا.
المرة الوحيدة التي لعب فيها سعود أساسيًا؛ كانت في مباراة لانس ضد فريق ميتز الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 10 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026.
وقتها.. خاض النجم السعودي الدولي الـ90 دقيقة كاملة، في مركز متوسط الميدان الأيمن وليس الظهير؛ ولكن فريقه خسر (0-2).
بعدها.. لم يلعب سعود سوى 8 دقائق فقط كـ"بديل"؛ في المباراة التي فاز فيها لانس (3-0) على نادي لوريان، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الفرنسي.
وبناء على ذلك؛ فإن ساج قد يكون فقد ثقته الفنية في سعود عبدالحميد، بعد أن شاهده لمدة 90 دقيقة كاملة خلال مباراة لانس وميتز.