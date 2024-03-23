لامين يامال .. صناعة بطل NXGN 2024

يامال أصغر لاعب يتوج بجائزة NXGN 2024

صعد لامين يامال، نجم فريق برشلونة الشاب إلى القمة والشهرة سريعًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضيين ويبدو أنه سيصبح نجم الجيل الحديث فى كاتالونيا.

ويعتبر يامال، هو أحدث خريجين أكاديمية "لا ماسيا" والخليفة المثالى لليونيل ميسي، وقد تعاقدت شركة أديداس معه مما يدل على أهميته وموهبته الرائعة.

ويتمتع نجم برشلونة الشاب بصفات عديدة ومميزات مختلفة مثل المهارة والمراوغة والتمريرات الحاسمة والأهداف وقد حطم الكثير من الأرقام القياسية بسرعة كبيرة فى عمر 16 عامًا فقط ولهذا السبب استحق الفوز بالمركز الأول في جائزة "جول" NXGN 2024 لأفضل لاعبي كرة القدم المراهقين في العالم، ليصبح أصغر لاعب يتوج بهذه الجائزة.

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وقد تألق الكثير من اللاعبين الشباب سابقًا لفترات قصيرة ثم تراجع مستواهم لكن يامال، ليس فقط أفضل لاعب في برشلونة حاليًا ولكنه أيضًا الأمل الكبير للكرة الإسبانية ومستقبلها لسنوات قادمة.