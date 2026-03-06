لامين يامال "يفاجئنا كل يوم" في برشلونة، بينما يقول جوان لابورتا إن "السماء هي الحد الأقصى" بالنسبة لهذا المراهق المذهل

أعرب لابورتا عن إعجابه الشديد بالتطور السريع الذي حققه يامال. فقد تحول الجناح من لاعب واعد تخرج من أكاديمية لا ماسيا إلى محور هجوم الفريق الأول، حيث يقدم باستمرار أداءً رائعًا يساهم في فوز الفريق في المباريات التي تتسم بضغط شديد. وقد تأكدت براعته مؤخرًا عندما سجل أول ثلاثية له مع برشلونة في الفوز 4-1 على فياريال.

وأشار مرشح رئاسة برشلونة إلى أن قدرة اللاعب الشاب على الابتكار في الملعب أصبحت مصدر إعجاب يومي للطاقم الفني ومجلس الإدارة. ويعتبر هذا التطور حجر الزاوية في المشروع الرياضي للنادي، الذي يعطي حالياً الأولوية للمواهب المحلية على حساب الصفقات الخارجية الباهظة الثمن.