للاحتفال بالعيد الوطني، أطلقت شركة أديداس زوجًا جديدًا من أحذية F50 المميزة للاعب برشلونة وإسبانيا المثير يامال - أحد أبرز الرياضيين في العصر الحديث، وبالطبع من مواليد كاتالونيا.

تتميز الأحذية برسومات ورود معقدة تزهر على خلفية بيضاء ناصعة، مع شعار "Football's Heartbreaker" (محطم قلوب كرة القدم) على الكعب - وهو ما تصفه شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة بأنه "إشارة مرحة إلى أسلوب يامال المثير في اللعب: تحطيم قلوب المدافعين وترك وردة في أعقابه بعد كل لحظة حاسمة على أرض الملعب".

هذه هي المرة الثالثة التي تهدي فيها أديداس المهاجم حذاءً خاصاً به، وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره. عندها تعرف أنه لاعب حقيقي.