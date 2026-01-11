Vinicius Yamal Ai generated gfxGoal AR
محمود خالد

شكرًا ألونسو على احترامك الزائد: لامين يامال تعلم الدرس .. وفينيسيوس يُخرج "زهرة البرسيم" رغم خسارة السوبر!

برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني 2026 في جدة..

قمة كروية جديدة بطعم المتعة، سيطر بها هانزي فليك وكتيبته على كأس السوبر الإسباني، للمرة الثانية على التوالي، بعد قيادة برشلونة للفوز على ريال مدريد، بنتيجة (3-2)، على ملعب الإنماء بجدة، والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.

برشلونة يتقدم والريال يتعادل؛ هكذا صار الحال مع ثنائية رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 36 و45+4، ورد فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا في الدقيقتين 45+2 و45+6، قبل أن يوقّع رافينيا على هدف الانتصار في الدقيقة 73.

وواصل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي فرينكي دي يونج، بطاقة حمراء في الدقيقة 90، إثر تدخل متهور على كيليان مبابي.

برشلونة حرم غريمه من الاقتراب من رقمه التاريخي، وجعل تشابي ألونسو أكثر قربًا من المقصلة، ليرفع البلوجرانا رصيدهم إلى 16 بطولة في السوبر الإسباني، مقابل 13 لريال مدريد.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء لامين يامال وفينسيوس جونيور، في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني 2026..

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    يامال يشهد .. مونتيرو ليس "ابن نيجريرا"

    ما إن تم الإعلان عن تعيين الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو لإدارة كلاسيكو السوبر، حتى لاقى الأمر جدلًا كبيرًا، خاصة من قِبل المدريدستا، الأمر الذي بلغ حد وصفه بـ"ابن نيجيريرا"، في إشارة إلى قضية نيجريرا الشهيرة، التي دائمًا ما يتخذها فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، ذريعة لتوجيه الاتهامات إلى برشلونة، بداعي قضية "رشاوى الحكام".

    اليوم، كان يامال، هو "دليل" مونويرا مونتيرو، للإثبات بأنه ليس "ابن نيجيريرا"، بعدما تعرض لامين، للعديد من التدخلات القوية على ساقه، صاحبها قرار من الحكم باستئناف اللعب.

    في أكثر من لقطة، كنا نشاهد تدخلات من كاريراس، ورودريجو أيضًا، على ساق يامال وقدمه، دون أي رد فعل من الحكم مونتيرو، أبرزها في الدقائق 22 و42 و45+3، وإن كان بالإمكان تفسيرها بأنها التحامات عادية، وكن لا ترتقي حتى للبطاقة الصفراء؟!

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    من لامين إلى ألونسو: شكرًا على احترامك "الزائد"

    وانطلاقًا من الفقرة الأولى، فإن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عمد على إحكام الرقابة على لامين يامال، سواءً برقابة مُحكمة من كاريراس، أو بمنح أدوار دفاعية إلى رودريجو، الذي شاهدناه كثيرًا على الطرف الأيسر، لإغلاق المنافذ على يامال.

    يامال بدا متأثرًا بهذه الرقابة، فبدا غير قادر على شن خطورة على مرمى تيبو كورتوا، أضف إلى ذلك، بعض القرارات الخاطئة من لامين، التي أخفت خطورته، قبل أن يتحسن بشكل فارق في الشوط الثاني، خاصة بعد منحه حرية الدخول في العمق.

    ولكن، هل يمكن القول إن ألونسو احترم يامال بشكل زائد؟ ربما، خاصة وأننا كنا نشاهد تواجد فينيسيوس في اليمين، سواءً لمساندة رودريجو أو استغلال المساحات، إلا أن هذا الأمر كان يتسبب في بعض الثغرات من الطرف الأيسر، والذي كان بإمكان لاعبي برشلونة، استغلاله في الردّ على مرتدًات الريال، ما كان يستدعي بالضرورة تواجد بيلينجهام أو فالفيردي لسد تلك الثغرة.

    ورغم ذلك، إلا أنه ينبغي الإشادة ببعض النقاط المضيئة من يامال، خلال المواجهة، سواءً باستغلال تقدم جول كوندي، للانطلاق في العمق، أو بتمريراته البينية الطويلة، التي منحت انفرادًا لرافينيا في الدقيقة 33، أو بذكائه الكبير في التحرك دون كرة، في العمق، ليضرب الخطوط الخلفية، بتسديدة خطيرة  تألق كورتوا في التصدي لها، بالدقيقة 71.

  • Vinicius Getty Images

    فينيسيوس "زهرة البرسيم الرباعية" .. هنيئًا لتشابي!

    "فينيسيوس في يومه"، هكذا هو حال نجم الريال الذي يواصل صحوته مع تشابي ألونسو، حتى وإن خسر اللقب، بعد اعتماده طريقة "4-2-2"، وترك النواحي الهجومية إلى البرازيلي، وإن مارس أيضًا أدوارًا دفاعية، كما ذكرتُ، من أجل إحكام الرقابة على يامال.

    "فيني" ترك جول كوندي وكوبارسي في مرمى انتقادات جماهير برشلونة، خاصة عندما يستغل المرتدات، بانطلاقات رائعة تكشف الغبار عن مهارات أبناء البرازيل، في المراوغة والاختراق، مع اكتفاء الثنائي بمراقبته دون الضغط عليه، ولعلّ لقطة الهدف الأول للريال، تكون شاهدة على ذلك الأمر.

    ولعلّ النقطة الأبرز حول فينيسيوس، كونه مصدر الحظ لريال مدريد، فعندما يسجل ضد برشلونة في كأس السوبر، ينهي الميرينجي الموسم بطلًا لليجا ودوري أبطال أوروبا.

    * موسم 2021-2022: سجل هدفًا ضد برشلونة في نصف النهائي، وتوج الريال بالدوري والتشامبيونزليج.

    * موسم 2023-2024: سجل هاتريك ضد برشلونة في النهائي، وتوج الريال بالدوري والتشامبيونزليج.

    وبقطع النظر عن ذلك الرقم، فإن فينيسيوس الذي تم استبداله في الدقيقة 83، للدفع بفرانكو ماتانتونو، كان مصدر إزعاج واضح للريال، لجوان جارسيا، ولولا تألق حارس برشلونة، لكان لتسديدات "فيني" الأربع بين الخشبات الثلاث، شأن آخر، بزيادة حصيلته التهديفية.

  • Barcelona v Athletic Club: Spanish Super CupGetty Images Sport

    يامال تعلم الدرس ونقل الفيروس إلى الريال

    قبل نهائي السوبر، لاحت مخاوف جماهير برشلونة، بعد ظهور أحاديث حول معاناة يامال من "فيروس" معوي، تهدد بغيابه عن النهائي، إلا أن هانزي فليك، رفض أن تتنفس جماهير الريال الصعداء، مؤكدًا أن الجناح الشاب جاهز للقاء.

    هناك نقطتان حول ظهور يامال في كلاسيكو السوبر؛ الأولى أنه تعلم الدرس، ولم يتحدث بغرور عن قدرته على تخطي عقبة الريال، كما حدث قبل قمة الجولة العاشرة من الليجا، التي فاز بها الميرينجي، بل التزم لامين الصمت، فتحقق الانتصار الذي افتقده برشلونة في الدوري.

    النقطة الثانية: إن كان يامال يعاني من فيروس، فيبدو أنه نقلها إلى ريال مدريد، الذي لا تزال حساباته مخترقة في كأس السوبر، إذا ما واجه برشلونة على أرض المملكة، فرغم معاناته من رقابة كاريراس، إلا أن لامين ترك بصمته في النهائي، بتمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة محققة، و46 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة "84%"، فضلًا عن سلاح الكرات الطولية، التي نجح بها بنسبة 67%، بعد إرسال كرتين ناجحتين، فضلًا عن ممارسته أدوارًا دفاعية أيضًا، باستخلاص الكرة مرة واستردادها "مرتين".

