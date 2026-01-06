Lamine Yamal Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025-26Getty/GOAL
"اترك هذا الأمر" .. أسطورة مانشستر يونايتد يحذر يامال من عقبة قد تبعده عن مكانة ميسي ورونالدو

النجم الإسباني يعيش مرحلة هامة وحاسمة في مسيرته

قام دوايت يورك أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بتوجيه نصيحة إلى لامين يامال نجم برشلونة الصاعد، بالحديث عن العقبة الحقيقية" التي عليه تجاوزها ليصل إلى نفس مستوى العظماء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. 

هذا المراهق الموهوب هو بالفعل نجم عالمي، لكن مهاجم مانشستر يونايتد السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا أخبر الشاب أنه يجب عليه تجنب الانشغالات خارج الملعب حتى يتمتع بمسيرة طويلة تخلد اسمه في سجلات الأساطير.

  • حطم الرقم القياسي: يامال نجم عالمي في سن 18 عامًا

    في عمر 18 عامًا فقط، حصل اللاعب الدولي الإسباني يامال بالفعل على لقب الدوري الإسباني وبطولة أوروبا. وقد أعاد كتابة سجلات الأرقام القياسية مع ناديه ومنتخب بلاده، بينما ورث القميص الأسطوري رقم 10 في كامب نو.

    أكثر اللاعبين الواعدين، الذي احتل المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية 2025، تمت مقارنته بالأرجنتيني ميسي منذ أن خرج من نفس أكاديمية لا ماسيا في كاتالونيا.

    تحدث يامال عن رغبته في صنع إرثه الخاص، بدلاً من السير على خطى آخر، لكنه لا يزال يتأقلم مع الحياة تحت الأضواء الساطعة. أصبحت مسيرته الخاصة الآن موضع تحليل بالتفصيل مثل مساعيه المهنية، مما يجعله عرضة للانحراف عن مساره.

    الانحرافات: يورك يكشف طريقة محاكاة ميسي ورونالدو

    المهاجم السابق لمانشستر يونايتد دوايت يورك، الذي تذوق مجد الثلاثية مع الشياطين الحمر في عام 1999، تحدث إلى FootItalia عن التوجيه الذي يحتاجه يامال لكي يقف جنبًا إلى جنب مع العظماء: "عندما تنظر من الخارج، لا يمكنك إلا أن تعجب بشخص يتمتع بمهارة لامين يامال. إنه موهبة أخرى قادمة من برشلونة، وحقق نجاحًا كبيرًا مع ناديه ومنتخب بلاده وحصل على الكثير من الجوائز.

    "ومع ذلك، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد هناك مكان يختبئ فيه هؤلاء الشباب. هذه هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه اليوم، وعليك أن تفهم ذلك.

    "لم نكن نرى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أما هؤلاء الشباب فهم في كل مكان. أعتقد أن تشتت انتباه يامال عن كرة القدم قد يشكل عائقًا حقيقيًا له.

    "عليه أن يحرص على تحقيق التوازن الصحيح. إنه شاب، وهو يتعلم، ولا يزال في طور النمو. هذا الفتى لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته. أعتقد أن السنوات الثلاث المقبلة ستكشف لنا ما إذا كان لاعبًا حقيقيًا أم لا.

    "لكن بالتأكيد، لا يمكنك إلا أن تعجب بشخص لديه هذه القدرة في هذا العمر الصغير وما يقوم به في الوقت الحالي. لذا، إنه في مرحلة رائعة من مسيرته وكل شيء يعتمد عليه.

    "الأمر دائمًا ما يعود إلى الفرد ومدى رغبته في أن يكون حقًا وأن يحقق شيئًا ما في تلك الفترة الزمنية. إذا استقر وأراد أن يكون الأفضل وأن يصبح الأفضل وأن يكتب اسمه إلى جانب أسماء مثل ميسي ورونالدو، فإنه يستطيع أن يفعل ذلك.

    "لا شك أنه يمتلك كل الإمكانات، مثل العظماء. لكن هذا يعود إلى طبيعة الفرد. لا يمكنني التنبؤ بهذه الأمور. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور. وكما قلت، سيمنحنا ذلك أساسًا أفضل في السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك".

  • تعامل بحذر: نهج إسبانيا مع يامال

    وقد سبق أن قال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عن يامال إنه يجب التعامل معه بحذر: "إنه لاعب استثنائي، يتمتع بقدرات طبيعية هائلة وموهبة استثنائية. إنه متحمس تمامًا، وأعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أنه يدرك أنه بدون العمل الجاد والالتزام، لن يصل إلى المستويات العالية التي يتوقعها الكثيرون منه.

    كلما عملت بجد، كلما أصبحت أفضل. إنه يعمل بلا كلل. إنه يبذل جهدًا كبيرًا كل يوم ليواصل التحسن. نحن بحاجة إلى دعمه في تطوره، لكنه لاعب ذكي ويلتقط الأمور بسرعة، تمامًا مثل الأفضل".

    الإلهام: ميسي ورونالدو يضعان المعيار

    يواصل يامال اللعب بابتسامة على وجهه، كما فعل يورك من قبل، والأمل هو أن يتمكن من تجنب العديد من عثرات الشهرة والثروة. برشلونة يبذل قصارى جهده لإبقائه على المسار الصحيح، في حين أن لاعبين مثل ميسي ورونالدو هم مصادر إلهام مثالية عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى قمة اللعبة والبقاء فيها.

