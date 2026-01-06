"اترك هذا الأمر" .. أسطورة مانشستر يونايتد يحذر يامال من عقبة قد تبعده عن مكانة ميسي ورونالدو

المهاجم السابق لمانشستر يونايتد دوايت يورك، الذي تذوق مجد الثلاثية مع الشياطين الحمر في عام 1999، تحدث إلى FootItalia عن التوجيه الذي يحتاجه يامال لكي يقف جنبًا إلى جنب مع العظماء: "عندما تنظر من الخارج، لا يمكنك إلا أن تعجب بشخص يتمتع بمهارة لامين يامال. إنه موهبة أخرى قادمة من برشلونة، وحقق نجاحًا كبيرًا مع ناديه ومنتخب بلاده وحصل على الكثير من الجوائز.

"ومع ذلك، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد هناك مكان يختبئ فيه هؤلاء الشباب. هذه هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه اليوم، وعليك أن تفهم ذلك.

"لم نكن نرى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أما هؤلاء الشباب فهم في كل مكان. أعتقد أن تشتت انتباه يامال عن كرة القدم قد يشكل عائقًا حقيقيًا له.

"عليه أن يحرص على تحقيق التوازن الصحيح. إنه شاب، وهو يتعلم، ولا يزال في طور النمو. هذا الفتى لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته. أعتقد أن السنوات الثلاث المقبلة ستكشف لنا ما إذا كان لاعبًا حقيقيًا أم لا.

"لكن بالتأكيد، لا يمكنك إلا أن تعجب بشخص لديه هذه القدرة في هذا العمر الصغير وما يقوم به في الوقت الحالي. لذا، إنه في مرحلة رائعة من مسيرته وكل شيء يعتمد عليه.

"الأمر دائمًا ما يعود إلى الفرد ومدى رغبته في أن يكون حقًا وأن يحقق شيئًا ما في تلك الفترة الزمنية. إذا استقر وأراد أن يكون الأفضل وأن يصبح الأفضل وأن يكتب اسمه إلى جانب أسماء مثل ميسي ورونالدو، فإنه يستطيع أن يفعل ذلك.

"لا شك أنه يمتلك كل الإمكانات، مثل العظماء. لكن هذا يعود إلى طبيعة الفرد. لا يمكنني التنبؤ بهذه الأمور. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور. وكما قلت، سيمنحنا ذلك أساسًا أفضل في السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك".