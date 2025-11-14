Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport
علي سمير

"تألقه لن يطول كثيرًا" .. مدرب إسبانيا الأسبق يحذر لامين يامال: مشاكلك ستنهي مسيرتك والخصوم حفظوا أسلوبك!

فترة صعبة يعيشها النجم الشاب

قال خافيير كليمنتي المدرب الأسبق لإسبانيول وأتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، إن تألق لامين يامال مع برشلونة وعلى مختلف المستويات لن يطول كثيرًا.

يامال تصدر عناوين الصحف على مدار الأشهر الماضية في إسبانيا بصفة مستمرة، أحيانًا لأسباب جيدة مثل تألقه اللافت مع برشلونة وحصوله على الثلاثية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر"، واحتلاله المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي.

وأحيانًا لأسباب أخرى لا يفضلها يامال نفسه، مثل تعدد علاقاته النسائية وانفصاله عن المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، بالإضافة إلى إصابته المزمنة في منطقة العانة، واتهامه بالتهرب من منتخب إسبانيا وإجراء جراحه دون معرفة الجهاز الطبي لفريق بلاده.

  • CUP-FR98-SPA-CLEMENTE PRESS CONFERENCEAFP

    لن يستمر طويلًا

    كليمنتي قال في تصريحات على إذاعة "كادينا سير":"كمؤدي، هو جيد جدًا، ولكن المشكلة هي أنه لن ينجح كرياضي لو لم يكن سلوكه في الحياة الشخصية جيدًا، هذا أمر واضح للجميع".

    وأوضح أيضًا أن انتشار الجدل حول حياته الشخصية، مثل الاحتفال الأخير بعيد ميلاده، وتواجده المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، والجراحة المثيرة للجدل التي أجراها مؤخرًا، كلها عناصر لا تصب في صالحه.

    وعلى الجانب الفني، قام كليمنتي بتحذيره من أن الفرق بدأت تعرف الطريقة الأنسب للتصدي له على أرض الملعب، ليصبح مطالبًا بالخروج بطرق جديدة لخداع الخصوم.

  • رقابة مشددة

    وعن هذا الأمر واصل المدرب الباسكي حديثه:"يامال يقوم بأشياء رائعة، لكن المنافسين بدأوا في التعرف على الطرق التي يستخدمها في المراوغة، وأصبحوا يجيدوا مراقبته وتقليل خطورته وتحجيمها".

    وأوضح مدرب إسبانيا في كأس العالم 1998:"أصبح يخضع الآن لرقابة خاصة من المدافعين، لعلم الجميع بالجودة الهائلة التي يمتلكها، لذلك يضعون أمامه أكثر من لاعب لإيقافه، لذلك جاذبيته ستنخفض مع الوقت".

    وأما عن الجراحة التي أجراها مؤخرًا ومنعته من الانضمام لمنتخب إسبانيا:"الخلافات الأخيرة لا معنى لها، لم أعشها ولن أتواجد في هذه الأجواء، لأن مفاهيمي مختلفة تمامًا في القيام بهذه الأشياء، ولكني أعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك صراعًا علنيًا بين برشلونة والاتحاد الإسباني والمدرب لويس دي لا فوينتي، الأفضل هو حل هذه الأمور داخليًا".

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    المزيد عن أزمة يامال وإسبانيا

    كان لامين يامال، صاحب القميص رقم 10 في برشلونة، قد تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني بعد خضوعه لجلسات علاجية تهدف إلى تسريع تعافيه من إصابته، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، خاصة في ظل أهمية المباريات المقبلة للمنتخب.

    ويستعد منتخب لخوض مباراتين مصيريتين في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحل ضيفًا على جورجيا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف وصيفه منتخب تركيا يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشواره بالتصفيات.

    ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل مباشرة إلى المونديال، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، متقدمًا على تركيا الوصيفة بـ3 نقاط.

    وكان الاتحاد الإسباني، قد أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني، وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.

  • حملة دفاع عن النجم الشاب

    في مقابلة مع "راديو ماركا"، قال دين هاوسن نجم ريال مدريد: "لامين هو فتى عادي، يبلغ من العمر 18 عامًا. أحيانًا يتم تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه. وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس: إنه لاعب رائع وشخص طيب للغاية، ولكن عندما يفعل أبسط شيء، يتعرض لانتقادات مفرطة".

    وأضاف رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام: "إذا كنا نستحق النقد، فانتقدونا، لكن في كثير من الأحيان يتجاوز الأمر الحدود".

    شارك دين هاوسن فهمه لوضع جناح برشلونة قائلاً: "إنه يعاني من بعض الانزعاج ومن الطبيعي أن يعود إلى المنزل، أنا أيضاً فعلت ذلك".

    كما تحدث المدرب لويس دي لا فوينتي عن حالة لامين يامال، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير": "لامين حزين. إنه لاعب ملتزم مع المنتخب ومحبوب جداً. لقد رحل وهو حزين جداً، كان لديه الحماس للعب هاتين المباراتين. هو يريد أن يقدم موسماً رائعاً مع ناديه وأيضاً لديه هدف الفيناليسيما (كأس الأبطال) وكأس العالم محفوراً في ذهنه".

    وأما زميله الآخر مارك كوكوريا، فقد قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "يبدو أن الوضع معقد لدى لامين يامال، لن يكون الأمر سهلًا عليه، فالعديد من اللاعبين بمن فيهم العديد من زملائي، يعانون من إصابات في الفخذ، سنفتقده فهو لاعب مهم جدًا لنا، الأهم هو تعافيه فنحن أمام عام مليء بالإثارة".

    وأضاف: "الأهم هو أن يستمتع بوقته، وأن يواصل ما اعتاد أن يفعله وألا يستمع للنقد، أن يلعب كرة القدم بالطريقة التي يحب أن يلعبها، لقد أجاد التعامل مع الأمر ولا داعي للتراجع. لديه مستقبل باهر، إنه ناضج جدًا بالنسبة لعمره، إذا كان مركزًا ومستمتعًا في الملعب فسيكون من الصعب جدًا إيقافه".