"لقطة لامين يامال تفتح الأبواب أمام كانسيلو وتحية للمنقذ المظلوم" .. راسينج سانتاندير أحرج برشلونة ومنعه من رؤية "صفقة المستقبل"

كل مباراة يخوضها فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي 2025-2026؛ هي خطوة جديدة نحو الحفاظ على "الثلاثية المحلية"، التي حققها في العام الرياضي الماضي.

وها هو برشلونة الذي حافظ على لقب السوبر الإسباني، منذ أيام قليلة؛ يتخطى عائق جديد في بطولة كأس الملك.

وفي رحلته للحفاظ على لقب كأس ملك إسبانيا؛ فاز برشلونة (2-0) على مستضيفه راسينج سانتاندير، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

ثنائية برشلونة في شباك سانتاندير؛ جاءت عن طريق كل من الإسبانيين فيران توريس ولامين يامال، في الدقيقتين 66 و90+6.

وبهذه النتيجة.. حجز العملاق الكتالوني مقعده في ربع نهائي الكأس؛ متجنبًا السيناريو الكارثي الذي تعرض له غريمه ريال مدريد، ضد ألباسيتي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة على راسينج سانتاندير..