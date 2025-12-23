VAR problems GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

"من هدف لامين يامال الشبح وزاوية يوفنتوس العمياء إلى فضائح إنجلترا" .. لقاء الكونغو وبنين بكأس إفريقيا 2025 يضاف لـ"كوارث التكنولوجيا" في كرة القدم!

عالم كرة القدم ذاق من مرارة التكنولوجيا أيضًا..

في السنوات الأخيرة زاد الاعتماد على التكنولوجيا، في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بهدفٍ واحد فقط لا غير، وهو تقليل الأخطاء التحكيمية.

ورغم ذلك.. الأخطاء التحكيمية لا تزال مستمرة في عالم الساحرة المستديرة؛ بل أن التكنولوجيا التي تم زيادة الاعتماد عليها مؤخرًا، أحيانًا ما تكون شريكة في هذا الأمر.

وأكبر دليل على ذلك ما حدث في مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين، في اليوم الثالث من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

المباراة انتهت بفوز الكونغو (1-0) على بنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الرابعة" بالبطولة الإفريقية؛ والتي تضم السنغال وبوتسوانا، أيضًا.

وشهدت هذه المباراة لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ وذلك بعدما لمس لاعب الكونغو الديمقراطية الكرة بيده داخل منطقة الـ18، الأمر الذي كان يستدعي احتساب "ركلة جزائية" لمصلحة بنين.

إلا أن ما حدث هو أن الحكم عندما ذهب لمشاهدة اللقطة بنفسه، وجد شاشة تقنية الفيديو "فار" لا تعمل؛ وهُنا قرر عدم احتساب "الركلة الجزائية"، والتي ساهمت في خسارة بنين (0-1) في النهاية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شاهدنا أخطاء تحكيمية كارثية، كانت التكنولوجيا شريكة فيها؛ وهو ما يُمكن استعراض بعض الأمثلة بخصوصها، في السطور القادمة..

    الهدف الشبح.. عدم احتساب "رائعة لامين يامال" في شباك ريال مدريد

    حل فريق برشلونة الأول لكرة القدم في أبريل من عام 2024، ضيفًا على نادي ريال مدريد بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

    ريال مدريد حسم هذا الكلاسيكو بنتيجة (3-2)؛ وسط جدل تحكيمي كبير للغاية، أبرزه لقطة هدف جوهرة برشلونة لامين يامال - غير المُحتسب -.

    نعم.. نحن لا نستطيع أن نجزم 100% أن لقطة يامال كانت هدفًا؛ إلا أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت بعد الكلاسيكو، أظهرت أن كرته تجاوزت المرمى.

    ووقتها.. سدد يامال كرة مخادعة رائعة، بعد ركنية برشلونية في الدقيقة 28؛ أبعدها حارس ريال مدريد أندري لونين من داخل المرمى، أو على حدود الخط تمامًا.

    هذا الجدل لم يستطع حكم الكلاسيكو أن يحسمه وقتها؛ بحجة أنه لا توجد زاوية واضحة من غرفة تقنية الفيديو "فار" للعبة، بالإضافة إلى أن إسبانيا لا تعتمد على تقنية خط المرمى أساسًا.

    نهائي رادس.. نقطة سوداء في تاريخ دوري أبطال إفريقيا

    عام 2019.. شاهدنا واحدة من أغرب الوقائع في تاريخ الساحرة المستديرة؛ وتحديدًا خلال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

    الوداد دخل مباراة الإياب بملعب "رادس" في تونس؛ بعدما تعادل (1-1) على أرضه ووسط جماهيره مع الترجي، في لقاء الذهاب من نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

    وإيابًا.. تأخر الوداد بهدف مقابل لا شيء أمام الترجي؛ قبل أن يُسجل التعادل عن طريق لاعب الفريق وقتها وليد الكرتي، في الدقيقة 59.

    الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي كان يقود المباراة، ألغى هدف الكرتي بحجة التسلل؛ الأمر الذي أشعل غضب نجوم الوداد، وسط مطالبات بالعودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار" لمراجعة اللقطة.

    المفاجأة كانت أن هُناك عطل في تقنية "فار"، بسبب النقص في قطع الغيار؛ ليقرر الوداد "الانسحاب" من المباراة، وسط محاولات من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لإعادتهم للملعب مجددًا.

    لكن.. الوداد تمسك بموقفه؛ ليقرر الاتحاد الإفريقي اعتبار الترجي فائزًا (1-0)، وبالتالي تتوّيجه باللقب الغالي.

    ومن ثم.. تراجع الاتحاد الإفريقي عن قراره، وأعلن إعادة مباراة النهائي مجددًا؛ ليقدّم الناديان طعنًا أمام المحكمة الرياضية الدولية، انتهى بتأييد تتوّيج الترجي باللقب.

    فضيحة خط المرمى.. نجاة أستون فيلا من الهبوط بسبب خطأ لا يغتفر

    الواقعة الثالثة التي يجب الوقوف عندها؛ هي تلك التي حدثت في مباراة شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة 28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

    وخلال هذه المباراة؛ سجل شيفيلد هدفًا شرعيًا بعد تجاوز الكرة خط مرمى أستون فيلا، إلا أن الحكم لم يحتسبه في النهاية.

    السبب في عدم احتساب هذا الهدف؛ هو أن تقنية خط المرمى لم تعمل وقتها، كما لم يقم حكام غرفة الفيديو "فار" بتصحيح الخطأ.

    وقالت الشركة المسؤولة عن تقنية خط المرمى وقتها، إن الكاميرات السبع حُجِبت رؤيتها؛ بسبب الحارس والقائم، وهو تعطل نادر للنظام.

    المهم.. هذه المباراة انتهت بالتعادل (0-0) في النهاية؛ وبسبب هذه النقطة نجا أستون فيلا من الهبوط، في ذلك الموسم.

    رسم خط التسلل.. آرسنال يدفع ثمن خطأ ساذج في الدوري الإنجليزي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. حيث يُمكن أن نتوقف عند واقعة أخرى شهدتها الملاعب الإنجليزية؛ وإن كانت تندرج تحت الخطأ البشري الساذج، أكثر من كونها عطل تكنولوجي.

    تلك الواقعة كانت في مباراة آرسنال وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

    وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ حيث تم الكشف فيما بعد، عن أن هدف برينتفورد كان من تسلل وضح.

    والغريب في هذه الواقعة، أن حكم تقنية الفيديو "فار" نسي أن يرسم خطوط التسلل؛ أثناء مراجعته الهدف، الذي سجله كريستيان نورجارد بشكلٍ غير شرعي.

    ونتيجة لهذا التعادل؛ فقد آرسنال نقطتين مهمتين للغاية، في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وقتها.

    الزاوية العمياء.. واقعة لا يُمكن أن ينساها يوفنتوس أبدًا

    ومثلما بدأنا تقريرنا؛ هُناك واقعة مُشابهة لهدف جوهرة نادي برشلونة لامين يامال غير المُحتسب، في الكلاسيكو الإسباني الكبير ضد ريال مدريد.

    التشابه الذي نقصده هُنا؛ هو الواقعة التي حدثت في مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي 2022-2023.

    وكان يوفنتوس متأخرًا في هذه المباراة (0-2)؛ ولكنه نجح في العودة بقوة مدركًا التعادل (2-2)، قبل أن يسجل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 90+4.

    إلا أن الحكم ألغى هذا الهدف الذي سجله اللاعب أركاديوش ميليك وقتها؛ بداعي تواجد زميله ليوناردو بونوتشي في منطقة التسلل، واشتراكه في اللعبة.

    إلا أنه بعد المباراة، أظهرت الإعادات أنه لا يوجد أي حالة تسلل في اللعبة؛ حيث قيل إن هذه الزوايا لم تكن متوفرة في غرفة تقنية الفيديو "فار"، أثناء اللقاء نفسه.

    وبالتالي.. حُرِم يوفنتوس من فوز مستحق وقتها؛ في سلسلة من كوارث التكنولوجيا بعالم الساحرة المستديرة، والتي أعطينا أمثلة بسيطة جدًا عليها.

