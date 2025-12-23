"من هدف لامين يامال الشبح وزاوية يوفنتوس العمياء إلى فضائح إنجلترا" .. لقاء الكونغو وبنين بكأس إفريقيا 2025 يضاف لـ"كوارث التكنولوجيا" في كرة القدم!

في السنوات الأخيرة زاد الاعتماد على التكنولوجيا، في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بهدفٍ واحد فقط لا غير، وهو تقليل الأخطاء التحكيمية.

ورغم ذلك.. الأخطاء التحكيمية لا تزال مستمرة في عالم الساحرة المستديرة؛ بل أن التكنولوجيا التي تم زيادة الاعتماد عليها مؤخرًا، أحيانًا ما تكون شريكة في هذا الأمر.

وأكبر دليل على ذلك ما حدث في مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين، في اليوم الثالث من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ والتي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

المباراة انتهت بفوز الكونغو (1-0) على بنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الرابعة" بالبطولة الإفريقية؛ والتي تضم السنغال وبوتسوانا، أيضًا.

وشهدت هذه المباراة لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ وذلك بعدما لمس لاعب الكونغو الديمقراطية الكرة بيده داخل منطقة الـ18، الأمر الذي كان يستدعي احتساب "ركلة جزائية" لمصلحة بنين.

إلا أن ما حدث هو أن الحكم عندما ذهب لمشاهدة اللقطة بنفسه، وجد شاشة تقنية الفيديو "فار" لا تعمل؛ وهُنا قرر عدم احتساب "الركلة الجزائية"، والتي ساهمت في خسارة بنين (0-1) في النهاية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شاهدنا أخطاء تحكيمية كارثية، كانت التكنولوجيا شريكة فيها؛ وهو ما يُمكن استعراض بعض الأمثلة بخصوصها، في السطور القادمة..