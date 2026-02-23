إلى لامين يامال: لا تستحق لقب "إله برشلونة" مثل ليونيل ميسي.. فكن شاكرًا ولا تظهر غضبك!

منذ اللحظة التي لمست فيها قدماه عشب الملعب؛ ومقارنة الجوهرة الإسبانية لامين يامال مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لا تتوقف أبدًا داخل العملاق الكتالوني برشلونة.

نعم.. الطفل الذي يبلغ من العمر 18 سنة فقط، لم يكتفِ بوراثة القميص "رقم 10" - الخاص بميسي -؛ بل ورث أيضًا قيادة نادٍ عملاق بحجم برشلونة، وكذلك الحصول على نفس المعاملة الخاصة داخل هذا الكيان.

المعاملة الخاصة ليامال في برشلونة، بدأت تظهر جليًا في المباريات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم؛ الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك، منذ صيف عام 2024.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ استعراض ملامح المعاملة الخاصة للجوهرة الإسبانية في برشلونة، وهل يستحقها بالفعل أم لا..