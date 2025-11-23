تعرض نجوم أتلتيك بيلباو لهجوم قوي من جانب جماهير النادي، وذلك بعد واقعة طرد أويهان سانست، خلال مباراة الفريق ضد برشلونة مساء أمس السبت.
فيديو | بسبب لامين يامال .. هجوم ضد نجوم أتلتيك بيلباو بعد طرد زميلهم أمام برشلونة!
- Getty Images Sport
برشلونة يفوز على بيلباو
استعاد برشلونة بريقه في الليجا بعد أن اكتسح ضيفه أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت على أرضية "كامب نو" العائد للحياة من جديد بعد قرابة عامين من الإغلاق بسبب أعمال التطوير.
وجاءت المواجهة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وسط حضور جماهيري بلغ 45 ألف متفرج في أول اختبار حقيقي للملعب بحلته الجديدة.
وترجم برشلونة سيطرته المطلقة منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل مبكرًا بعد أربع دقائق فقط، قبل أن يضاعف فيران توريس النتيجة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مانحًا الفريق الكتالوني أفضلية مريحة قبل الاستراحة.
ومع مطلع الشوط الثاني، واصل برشلونة اندفاعه الهجومي، ليضيف الشاب فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعد جملة فنية مميزة.
وتلقى أتلتيك بيلباو ضربة إضافية بطرد لاعبه أوهيان سانسيت في الدقيقة 54، ليستغل برشلونة النقص العددي ويضيف الهدف الرابع عبر فيران توريس الذي وقع على ثنائيته الخاصة في الدقيقة 90، مؤكدًا التفوق الكاسح لأصحاب الأرض.
وبهذا الانتصار، اعتلى برشلونة صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة الذي يمتلك مباراة مؤجلة. أما أتلتيك بيلباو، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن، مواصلًا معاناته في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية.
وتأتي هذه النتيجة امتدادًا للتفوق التاريخي للبارسا على بيلباو، إذ حقق الفريق الكتالوني الفوز في آخر ثلاث مواجهات مباشرة بين الطرفين، بينما اقتصر تفوق الفريق الباسكي على انتصارين فقط خلال آخر عشر مباريات، كلاهما في كأس الملك وبعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.
وتحمل عودة برشلونة إلى "كامب نو" إشارات إيجابية للجماهير، خاصة بعد استثمارات ضخمة بلغت 1.5 مليار يورو لإعادة تأهيل الملعب، ليشهد هذا الفوز العريض بداية جديدة للفريق في معقله التاريخي.
ماذا حدث في المباراة؟
في الوقت التي كانت تُشير فيه النتيجة إلى تقدم برشلونة على أتلتيك بيلباو بثلاثية دون رد، وبالتحديد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، حصل أويهان على الكارت الأحمر، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو VAR.
وأثناء حدوث هذا الأمر، التقط أحد المشجعين مقطع فيديو للاعبي أتلتيك بيلباو وهم يمازحون لامين يامال جناح برشلونة الشاب، ويضحكون معه.
المزاح بشكل أكبر كان بين يامال ونيكو ويليامز صديقه المقرب، منذ أن شارك الثنائي معًا في منتخب إسبانيا، الذي توج ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
ولكن ما حدث أثار غضب جمهور أتلتيك بيلباو، الذي هاجم لاعبيه بقوة، بسبب المزاح والضحك في الوقت الذي كان الفريق فيه متأخرًا في النتيجة 3-0، وأيضًا كان يُطرد أحد اللاعبين.
لابورت يمازح يامال أيضًا
وكان اللاعب الآخر الذي دخل في مزاح مع لامين يامال، هو إيمريك لابورت مدافع الفريق، والذي انتقل إلى صفوفه خلال الصيف الماضي، قادمًا من النصر السعودي.
كما تجمع علاقة صداقة بين يامال ولابورت، بسبب اللعب سويًا مع المنتخب الإسباني بشكل مستمر، وخاصة خلال المشاركة في بطولة يورو 2024 التي توج بها اللاروخا.
ولم يسلم لابورت هو الآخر من الانتقادات من جانب جماهير ناديه، بعد الموقف الذي أثار غضب جمهور أتلتيك بيلباو.
ما القادم لبرشلونة؟
عاد برشلونة ليستقبل جماهيره من جديد على أرضية ملعبه الأسطوري "كامب نو" مساء أمس السبت، وذلك في ليلة حملت الكثير من الرمزية للفريق الكتالوني، بعدما افتتح فترة ما بعد التجديد بانتصار عريض على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة.
وشهدت المباراة حضور النجم الشاب لامين يامال، الذي طالته شكوك كبيرة خلال الأيام الماضية بشأن جاهزيته، إثر تعرضه لإصابة عضلية في منطقة الفخذ، إلا أنه ظهر في المباراة وقدم أداءً مطمئنًا للجهاز الفني.
وفي سياق الحديث عن ملف الإصابات داخل الفريق، ما تزال حالة ماركوس راشفورد غير مستقرة، إذ يعاني اللاعب من إصابة أخرت عودته، الأمر الذي يجعل مشاركته المقبلة رهن التقييم الطبي.
ورغم ذلك، تتجه النية للدفع بالحارس الشاب جوان جارسيا أساسيًا، بينما تبدو الأمور أكثر إيجابية بالنسبة للجناح البرازيلي رافينيا، الذي أنهى برنامجه العلاجي وأصبح جاهزًا للعودة إلى أجواء المنافسات.
وتولي الأجهزة الطبية في برشلونة اهتمامًا مضاعفًا بحالة الثنائي لامين يامال وبيدري، إذ يسابق الفريق الوقت لتجهيزهما قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا — وهي مباراة يصفها النادي بـ"الحاسمة" نظرًا لأهميتها في مسار البطولة.
ويواصل اللاعبان تدريباتهما وفق برنامج خاص يجمع بين الجلسات الفردية والتدريبات الجماعية المحدودة، مع مراقبة دقيقة لتطور حالتهما البدنية، بهدف تفادي أي انتكاسة قد تطيل من غيابهما عن الملاعب.
وبينما يستعيد برشلونة عافيته الفنية تدريجيًا، يحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 31 نقطة، منتظرًا نتيجة مواجهة ريال مدريد ضد إلتشي مساء اليوم الأحد، حيث يتساوى الغريمان في رصيد النقاط، ما يزيد من سخونة المنافسة على قمة الليجا خلال الأسابيع المقبلة.