لامين يامال ضحية 2026 للسعوديين، وصلاح لا يمل من كمين كورتوا .. "الكوميكس" تهون صدمة ما بعد قرعة كأس العالم!

ردود أفعال ساخرة على مجموعات العرب في المونديال

شهد العالم، مساء الجمعة، لحظة تاريخية بالكشف عن نتائج قرعة النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم 2026، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي احتضنه مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط متابعة جماهيرية واسعة لذلك الحدث الذي جذب الملايين.

وفور انتهاء مراسم القرعة، خرجت ردود الأفعال من كل اتجاه، سواء بالتعليقات الساخرة أو "الكوميكس" لتتناول النتائج في المقام الأول، سواء بتوزيع المنتخبات أو المجموعات المثيرة للجدل، وحتى على مراسم القرعة ذاتها.

وفي السطور التالية نرصد مجموعة من أبرز "الكوميكس" التي صنعتها الجماهير على قرعة كأس العالم 2026، وخصوصًا من الجماهير العربية المعروفة بخفة الظل والسخرية.

  • مشاركة النجوم في سحب قرعة كأس العالم

    يذكر أن حفل مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، أقيم بحضور قادة الدول الثلاث المضيفة للبطولة؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم، حيث استهلت الفعاليات بتقديم عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم والممثل الأمريكي كيفن هارت.

    وفي لفتة رمزية، منح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة السلام إلى الرئيس ترامب.

    القرعة اتسمت بأجواء احتفالية مميزة، بمشاركة نخبة من أساطير الرياضة العالمية، حيث تولى ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، قيادة مراسم سحب القرعة، بمشاركة رموز الرياضة الأمريكية مثل أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي، نجم كرة السلة شاكيل أونيل، أسطورة الهوكي واين جريتزكي، ولاعب البيسبول آرون جادن.

    كما شارك إيلي مانينج، بطل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مرتين، في تقديم الفقرات الخاصة باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء، ليضفي على الأمسية طابعاً استثنائياً يجمع بين الرياضة والفن والاحتفاء العالمي.