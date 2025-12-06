لامين يامال ضحية 2026 للسعوديين، وصلاح لا يمل من كمين كورتوا .. "الكوميكس" تهون صدمة ما بعد قرعة كأس العالم!

شهد العالم، مساء الجمعة، لحظة تاريخية بالكشف عن نتائج قرعة النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم 2026، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي احتضنه مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط متابعة جماهيرية واسعة لذلك الحدث الذي جذب الملايين.

وفور انتهاء مراسم القرعة، خرجت ردود الأفعال من كل اتجاه، سواء بالتعليقات الساخرة أو "الكوميكس" لتتناول النتائج في المقام الأول، سواء بتوزيع المنتخبات أو المجموعات المثيرة للجدل، وحتى على مراسم القرعة ذاتها.

وفي السطور التالية نرصد مجموعة من أبرز "الكوميكس" التي صنعتها الجماهير على قرعة كأس العالم 2026، وخصوصًا من الجماهير العربية المعروفة بخفة الظل والسخرية.