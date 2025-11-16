بينما أثار ملف اللاعب الشاب لامين يامال جدلًا واسعًا على مستوى إسبانيا، تمرّ غيابات لاعبي ريال مدريد مثل هاوسن وكورتوا وفالفيردي ومبابي وكامافينجا خلال التوقف الدولي دون أي تشكيك أو نقاش يُذكر.
وسط الضجيج حول لامين يامال ونجوم برشلونة .. جدل حول "هدوء" إصابات لاعبي ريال مدريد!
- Getty Images Sport
هاوسن .. آخر إصابات ريال مدريد
أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إلى أنه في في برشلونة، ينظر الكثيرون باستغراب إلى سلسلة "الغيابات اللحظية" المتكررة للاعبي ريال مدريد الدوليين في كل توقف، سواء لإصابات خفيفة، أو آلام مفاجئة، وقرارات إعفاء احترازية يبدو أنها على نحو لافت، نادرًا ما تؤثر على جاهزيتهم قبل المباراة التالية في الدوري.
أحدث هذه الحالات كان دين هاوسن، الذي استُبعد من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا بسبب آلام ظهرت فجأة في الحصة التدريبية الأخيرة. وسيحلّ كوبارسي مكانه، وهو جاهز دون أعذار أو تحفظات.
في ريال مدريد يؤكدون أن اللاعب سيخضع لفحوصات لاحتمال وجود إصابة، لكنه – حتى الآن – ليس مستبعدًا من مواجهة إلتشي.
- Getty Images Sport
كورتوا وفالفيردي يغيبان عن التوقف
الوضع نفسه ينطبق على ركيزتين أساسيتين في منظومة تشابي ألونسو، وهما: تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي، فكلاهما غاب عن منتخبه بداعي آلام شعر بها في لقاء رايو فاليكانو.
الحارس البلجيكي يعاني من العضلة الضامة الطويلة، ولاعب الوسط الأوروجوياني من العضلة الخلفية، والنادي قدّر فترة الغياب بين 10 و12 يومًا.
وعن موقفها من مباراة الأحد في الدوري ضد إلتشي، فاللاعبان جاهزان.
إصابة الثنائي الفرنسي
ومن فرنسا تتكرر الرواية نفسها، كيليان مبابي وكامافينجا يغادران معسكر المنتخب لآلام طفيفة، حيث يُعاني الأول من التهاب في الكاحل، والثاني من تشنج في العضلة الخلفية اليسرى، دون أي خطر يحول دون مشاركتهما في مباراة الدوري يوم 23 نوفمبر.
وتحفّظ كبير من الجهاز الطبي الفرنسي، لكنه لا يبدو أنه يطبَّق بالطريقة ذاتها مع لاعبين دوليين آخرين في إسبانيا.
ماستانتونو وإصابة تشبه يامال
وفي الأرجنتين مثال إضافي: فرانكو ماستانتونو لم يسافر بسبب مشكلات في منطقة العانة، مشابهة جدًا لتلك التي يعاني منها لامين يامال.
لكن في حالة لاعب برشلونة، تحولت غيابه عن المنتخب إلى جدل كبير استمر لأيام في الصحف والبرامج.
أما لاعب ريال مدريد، فلم تمنعه آلامه من مواصلة اللعب مع ناديه رغم عدم جاهزيته الكاملة، باستثناء غياب واحد أمام رايو فاليكانو.
التوقف يسير بما يخدم احتياجات ريال مدريد
هذه ليست ظاهرة جديدة. ففي التوقفات السابقة، أعفى منتخب الأوروجواي فالفيردي في أكتوبر، كما تعامل منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي بحذر بالغ مع فينيسيوس وميليتاو ورودريجو خلال الأشهر الأولى من الموسم، وهو أمر لا اعتراض عليه بالطبع، فكل اتحاد يحمي لاعبيه، ولكن من برشلونة يعتقدون أن النمط بات واضحًا.
مرة أخرى، يبدو أن التوقف الدولي يسير بما يخدم احتياجات ريال مدريد: غيابات مع المنتخبات، فترات تعافٍ محسوبة، وعودة هادئة إلى منافسات الدوري الإسباني دون منغصات.
موسم ريال مدريد 2025-26
بدأ ريال مدريد موسمه الجديد بعقلية مختلفة تمامًا بعد المعاناة التي رافقته في موسم 2024-2025، حيث قرر النادي الملكي فتح صفحة جديدة تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو، العائد إلى بيته القديم ولكن هذه المرة من بوابة الجهاز الفني.
ألونسو، الذي لمع كلاعب في وسط ميدان الريال لسنوات، استهل رحلته التدريبية مع الفريق الأول في كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة التي احتضنتها الولايات المتحدة. ورغم الطموحات الكبيرة، توقفت مسيرة الفريق عند محطة نصف النهائي بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة بقيادة لويس إنريكي.
ومع انطلاقة الموسم الحقيقي 2025-2026، بدا ريال مدريد بوجه مغاير تمامًا؛ إذ فرض نفسه على صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط على غريمه التقليدي برشلونة. وخلال أول 12 جولة، جمع الفريق 10 انتصارات مقابل تعادل وخسارة واحدة، مسجِّلًا 26 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فقط، في مؤشر واضح على توازن الأداء بين الهجوم والدفاع.
وفي دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، يحتل الفريق الملكي المركز السابع في جدول مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط من أربع مباريات. وقد افتتح ريال مدريد مشواره بثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يتلقى هزيمته الأولى أمام ليفربول بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة.
بهذه البداية، يقدم تشابي ألونسو أوراق اعتماده سريعًا لجماهير الفريق، ويعيد الأمل في موسم يمكن أن يعيد ريال مدريد إلى واجهة البطولات محليًا وقاريًا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة إلتشي مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى الميرنجي لتحقيق الانتصار، من أجل البقاء على صدارة الترتيب، التي يحتلها بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
وبعدها سيلعب الريال مباراة ضد أولمبياكوس مساء الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.