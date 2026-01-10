لاعب تشيلسي السابق يعلن سبب اختفائه برسالة صادمة : أكافح من أجل البقاء على قيد الحياة!

بعد هذا المنشور، أرسل عدد من الأشخاص من جميع أنحاء عالم كرة القدم تمنياتهم بشفاء موسوندا. وعلق روميلو لوكاكو، أفضل هداف في تاريخ بلجيكا ومهاجم تشيلسي السابق: "تشجع يا لاميشا. نحن معك".
وبالمثل، أضافت مارينا جرانوفسكايا، المديرة السابقة لتشيلسي، التي عملت كمديرة في ستامفورد بريدج لأكثر من ثماني سنوات قبل شراء شركة بلو كو للنادي في عام 2022: "آمل بصدق أن تتمكن من التغلب على مشاكلك الصحية! أفكر فيك وفي عائلتك".
بعد آلاف الرسائل الداعمة، نشر موسوندا مرة أخرى على إنستجرام. قال: "أريد أن أشكر الله على الدعوات والرسائل اللطيفة المليئة بالإيجابية والحب التي تلقيتها من الجميع". "أريد أن أشكر عائلتي أيضًا. أخوتي ووالديّ يحبونني أكثر من أي شيء آخر. أنا لست الإنسان المثالي بأي حال من الأحوال. لا أحد كذلك".
وأضاف:"أود أن أشكر كرة القدم والمدرسة أيضًا، لأنهما أعطاني دروسًا حقيقية في الحياة. أريد أن يتذكرني الناس كشخص لم يقع في حب الإطراء. لكني أحببت الأشخاص الطيبين الذين قابلتهم على طول الطريق... زملائي في الفريق، المعلمون، المدربون، سائقو الحافلات... من أجلهم، أقاتل وأبقى قويًا".