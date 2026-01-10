lamisha musondaGetty Images
علي سمير

لاعب تشيلسي السابق يعلن سبب اختفائه برسالة صادمة : أكافح من أجل البقاء على قيد الحياة!

دعم سريع من لوكاكو وكلمات مؤثرة من لاعب البلوز السابق

كشف لاعب تشيلسي السابق لاميشا موسوندا أنه قد لا يتبقى له سوى أيام قليلة ليعيشها بسبب أزمة صحية يمر بها في الوقت الحالي قد تودي بحياته.

 البلجيكي البالغ من العمر 33 عامًا، الذي انضم إلى النادي قادمًا من أندرلخت إلى جانب شقيقيه تيكا وتشارلي، كشف على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعاني من مشكلة صحية جعلته يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، وأعرب عن امتنانه للعديد من الأشخاص الذين لعب معهم.

  • موسوندا يكشف عن مرضه

    بدأ موسوندا مسيرته في بلده الأصلي بلجيكا حيث تطور في أكاديمية أندرلخت. انتقل إلى غرب لندن مع أشقائه في عام 2012، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول.

    اعتزل كرة القدم في عام 2019، عن عمر يناهز 27 عامًا، كما عمل أشقاؤه الأصغر منه في مجال كرة القدم. تشارلي، الذي كان مرشحًا للنجومية، لعب سبع مباريات مع البلوز قبل أن يغادر في عام 2022. أما تيكا، فلا يزال يعمل في مجال كرة القدم ككشاف مواهب عالمي في ليفربول.

    وكشف لاميشا على إنستجرام أنه يعاني من مرض عضال، متحدثًا عن حياته ومسيرته في كرة القدم.

    • إعلان

  • البلجيكي "يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة"

    في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي عرض عددًا من أبرز الأحداث في حياته ومسيرته الكروية، قال موسوندا: "الحياة مليئة بالصعود والهبوط، ولا أحد يعرف حقًا الألم الذي تعانيه. كانت هذه السنوات الأخيرة صعبة ومضنية بالنسبة لي. وبحزن شديد، أود أن أبلغكم أنني كنت أعاني في محاولة إعادة حالتي الصحية إلى طبيعتها، ولهذا السبب لم أتمكن من الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي".

    وأوضح موسوندا أنه اضطر إلى "التصالح" مع حقيقة أن صحته الآن في حالة حرجة، مضيفًا: "أنا الآن أقاتل فقط من أجل البقاء على قيد الحياة".

    وطلب المساعدة والدعاء، وأصر على أنه "يكافح ولن يستسلم حتى يحين آخر أنفاسه".

    "كما ترون هنا، لقد حظيت ببداية جميلة في حياتي... ولدي الكثير لأقدمه. لكن هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين أتمنى أن تتاح لي الفرصة لأشكرهم وجهًا لوجه. يؤلمني أنني قد لا أتمكن من القيام بذلك. أحبكم جميعًا، لاميشا".

  • نجوم البلوز السابقون يقدمون الدعم

    بعد هذا المنشور، أرسل عدد من الأشخاص من جميع أنحاء عالم كرة القدم تمنياتهم بشفاء موسوندا. وعلق روميلو لوكاكو، أفضل هداف في تاريخ بلجيكا ومهاجم تشيلسي السابق: "تشجع يا لاميشا. نحن معك".

    وبالمثل، أضافت مارينا جرانوفسكايا، المديرة السابقة لتشيلسي، التي عملت كمديرة في ستامفورد بريدج لأكثر من ثماني سنوات قبل شراء شركة بلو كو للنادي في عام 2022: "آمل بصدق أن تتمكن من التغلب على مشاكلك الصحية! أفكر فيك وفي عائلتك".

    بعد آلاف الرسائل الداعمة، نشر موسوندا مرة أخرى على إنستجرام. قال: "أريد أن أشكر الله على الدعوات والرسائل اللطيفة المليئة بالإيجابية والحب التي تلقيتها من الجميع". "أريد أن أشكر عائلتي أيضًا. أخوتي ووالديّ يحبونني أكثر من أي شيء آخر. أنا لست الإنسان المثالي بأي حال من الأحوال. لا أحد كذلك".

    وأضاف:"أود أن أشكر كرة القدم والمدرسة أيضًا، لأنهما أعطاني دروسًا حقيقية في الحياة. أريد أن يتذكرني الناس كشخص لم يقع في حب الإطراء. لكني أحببت الأشخاص الطيبين الذين قابلتهم على طول الطريق... زملائي في الفريق، المعلمون، المدربون، سائقو الحافلات... من أجلهم، أقاتل وأبقى قويًا".

  • Government Threatens Former Chelsea FC Owner Roman Abramovich With Court Action Over Release Of Frozen Assets For UkraineGetty Images News

    موسوندا يواصل معركته مع المرض

    لم يكشف موسوندا عن الحالة الصحية التي يعاني منها، لكنه قال في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيواصل الكفاح من أجل البقاء. اللاعب السابق في تشيلسي يتعامل مع الأمر يوماً بيوم، وأضاف: "لنفوز كل يوم على حدة".

كأس الاتحاد الإنجليزي
تشارلتون أثليتك crest
تشارلتون أثليتك
CHA
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
كأس بلجيكا
أندرلخت crest
أندرلخت
أندرلخت
جينت crest
جينت
GNT
0