علي سمير

"انتهت اللعبة وحان وقت رحيلك" .. لافتات معادية لبيريز تنتشر في مدريد قبل مواجهة ليفانتي

العلاقة في تراجع مستمر بين الرئيس التاريخي وجماهير ريال مدريد

ريال مدريد يعيش فترة حرجة للغاية على أرض الملعب، ومن الواضح أن الجماهير قررت إلى إظهار ذلك خارجه أيضًا بلافتات عدائية للرئيس فلورنتينو بيريز.

النادي تعرض لهزة قوية الأسبوع الماضي، بعد السقوط في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالخسارة من برشلونة بنتيجة 3/2، وهي المباراة التي أدت إلى رحيل المدرب تشابي ألونسو عن منصبه.

وبعد هذه الإقالة وصل ألفارو أربيلوا كمدرب مؤقت، طمحًا في تحسن الأمور، ولكن الصدمة جاءت بتوديع الفريق لبطولة أخرى، وهي كأس ملك إسبانيا، بالخسارة من ألباسيتي 3/2 أيضًا في دور الـ16 من المسابقة.

    قبل مواجهة ريال مدريد مع ليفانتي، اليوم، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإسباني، قررت جماهير الفريق إظهار غضبها تجاه رئيس النادي، وذلك عن طريق لافتات للهجوم العنيف ضده.

    إذاعة "كادينا كوبي" قالت إن اللافتات تم توزيعها في نقاط مختلفة من العاصمة الإسبانية مدريد، واحتوت على عبارات تنتقد الوضع الذي يعيشه الفريق منذ بداية الموسم، وحالة انعدام التوازن الحالية بالنادي.

    وتضمنت اللافتات رسائل مثل :"فلورنتينو .. انتهت اللعبة"، "سحقًا للسوبر ليج، مواقف السيارات، الملعب الجديد .. فشل تلو الآخر لرئيس انتهت صلاحيته".

    وجاءت رسالة أخرى بعنوان :"اترك النادي ..لقد حان وقت رحيلك".

    اعتراضات على سياسة بيريز

    رغم أن رئيس ريال مدريد كان محل إشادة الجميع على مدار السنوات الماضية، بعد الكم الهائل من البطولات التي حققها الفريق خلال فترة ولايته، إلا أن الأمور تسير في اتجاه مغاير في الوقت الحالي.

    المعاناة بدأت في الموسم الماضي بخروج الفريق دون الحصول على أي بطولة كبرى، مما أدى إلى رحيل المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، وقدوم ألونسو بدلًا منه، وسط حالة تفاؤل لدى جماهير الميرينجي بمدرب شاب حقق طفرة مع باير ليفركوزن في ألمانيا.

    ولكن ألونسو فشل في غرس أفكاره في ريال مدريد وكان واضحًا أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت، مما لا يتناسب مع سياسة النادي، مما أدى إلى رحيله وقدوم ألفارو أربيلوا بشكل مؤقت.

    الاعتراضات في شوارع مدريد واللافتات المعارضة، لم تستهدف فقط النتائج السلبية لريال، بل أيضًا أمور أخرى مثل مشروع السوبر ليج والانشغال بتجديد الملعب الجديد وبعض القضايا التجارية.

    الأمر لا ينحصر على الجماهير فقط، فقد فتح رامون كالديرون؛ رئيس النادي الأسبق، النار على بيريز، متهمًا إياه بـ"الغرور الشديد"، مدعيًا أنه ينفرد باتخاذ القرارات دون استشارة من حوله.

    وقال كالديرون الذي تولى رئاسة ريال مدريد بين عامي 2005 و2009، في تصريحاته لـ "Stats Perform": "كتيبة تشابي كانت بإمكانها التعادل أو حتى الفوز بسهولة أمام برشلونة، لم يكن الأداء سيئًا، لكن في النهاية يبدو أن قرار رحيل المدرب كان قرار الرئيس (بيريز)".

    وأضاف: "لا يوجد مدير رياضي أو هيكل استشاري رياضي أو كروي حقيقي في ريال مدريد، لذلك يتخذ الرئيس القرارات وينقضها متى شاء".

    رامون كالديرون اختتم: "من وجهة نظري، ربما لم يكن تشكيل الفريق مثاليًا، لأن خط الوسط عانى بوضوح بعد رحيل لوكا مودريتش وتوني كروس. لكن في عصري داخل النادي، كنت أستشير المدير الرياضي (بيدجا مياتوفيتش وقتها)، لأنه وفريقه كانوا المسؤولين عن القرارات الرياضية، هم أعلم كيف تدار الأمور".

    ما التالي لريال مدريد؟

    سيكون على ألفارو أربيلوا تجاوز هذه الكبوة التي يعيشها ريال سريعًا، الفريق لا يزال أمامه الكثير للقتال عليه رغم الخروج من كأس ملك إسبانيا وخسارة السوبر المحلي أمام برشلونة.

    ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ولديه الفرصة للتعويض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقى من موسم 2025/2026.

    الفريق سيلعب اليوم، السبت 17 يناير الجاري أمام ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو، ويلتقي بعدها موناكو في إطار دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة أخرى لا يزال يحتفظ فيها ريال بحظوظه، ويحتل المركز السابع بـ12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر بعد 6 جولات. 

