Getty Images Sport
ترجمه
لاعب مانشستر يونايتد الفاشل أنتوني يبدو أنه انهار باكياً بعد أن أضاع فرصة ذهبية في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة ريال بيتيس مع رايو فايكانو التي انتهت بالتعادل
أنتوني يزدهر مجددًا في الدوري الإسباني
كان انتوني مفاجأة في وصوله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، حيث انضم إلى المدرب إريك تين هاج الذي دربه في هولندا مع أياكس. لعب دوره في موسم 2022-23 الواعد للريد ديفلز، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز بكأس كاراباو.
ومع ذلك، بعد تسجيله ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، لم يسجل سوى خمسة أهداف في موسم 2023-24، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد إقالة تين هاج واستبداله بروبن أموريم.
انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بعد ذلك إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2024-25، حيث سجل تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 26 مباراة. بعد مسلسل انتقالات طويل الصيف الماضي، اتفق بيتيس ومانشستر يونايتد في النهاية على صفقة عودة أنتوني إلى استاد لا كارتوخا دي سيفيلا، هذه المرة على أساس دائم. وقد عاد ليقدم أداءً رائعًا مرة أخرى، حيث ساعد بيتيس في الوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإسباني.
- Getty Images Sport
لاعب مانشستر يونايتد يبكي بعد إضاعة فرصة في اللحظات الأخيرة
ومع ذلك، غمرت أنتوني مشاعر قوية بعد آخر مباراة لريال بيتيس، التي انتهت بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو يوم السبت. كان سيدريك باكامبو قد منح فريق مانويل بيليغريني التقدم في الدقيقة 16، لكن إيسي بالازون أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
ضغط أصحاب الأرض من أجل تسجيل هدف الفوز، لكنهم فشلوا في نهاية المطاف في تحقيق ذلك، حيث أضاع أنتوني فرصة ذهبية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. أرسله كوتشو هيرنانديز في مواجهة الحارس أوغستو باتالا، لكنه سدد الكرة مباشرة إلى الحارس، مما أثار صيحات استياء من مشجعي الفريق المضيف.
بدا أنه كان يبكي بعد صافرة النهاية، ووصف برنامج El Chiringuito أنتوني بأنه "محطم تمامًا". شوهد المدير الرياضي مانو فاجاردو وهو يذهب إلى نجم مانشستر يونايتد السابق ليعزيه، بينما قدم عدد من زملائه في الفريق دعمهم للجناح المحبط.
ريال بيتيس يتخلف في سباق دوري أبطال أوروبا
كان ذلك لحظة حاسمة في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإسباني، حيث قدم بيتيس أداءً رائعًا في الدوري الإسباني حتى الآن. ومع ذلك، قد يكون هذا الفشل مكلفًا في سعيهم لتحقيق طموحهم، حيث يتأخر بيتيس الآن بست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بعد 25 مباراة. كما أن لديهم مباريات أخرى ضد ريال مدريد وبرشلونة وزميلهم المفاجئ سيلتا فيغو.
- AFP
الفريق الإسباني يسعى لتحقيق المجد في الدوري الأوروبي
ومع ذلك، لم يفقد بيتيس كل شيء في ما تبقى من الموسم. فسلسلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق، إلى جانب تراجع أداء أتلتيكو أو فياريال، قد تساعده على الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، خاصة أنه تأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد أن احتل المركز الرابع في جدول مرحلة المجموعات. حقق الفريق خمس انتصارات، بفوزه على لودوجوريتس رازغراد وليون وأوترخت ودينامو زغرب وفيينورد. سيواجه الفريق أحد الفرق التالية: فيكتوريا بلزن ونوتنغهام فورست وباناثينايكوس وفنربخشة عند عودته إلى المنافسة. ستقام المباراة الأولى من تلك المواجهة في 12 مارس، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.
في غضون ذلك، سيحاول أنتوني وبيتيس تجاوز خيبة أمل التعادل مع رايو فايكانو في مباراة الدوري الإسباني المقبلة، التي ستقام يوم الأحد عندما يستضيفون إشبيلية في ديربي إشبيلية المحتدم. بعد ذلك، سيواجه فريق بيليغريني خيتافي وسيلتا فيغو وأتلتيك كلوب وإسبانيول في الدوري الإسباني.
إعلان