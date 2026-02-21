لاعب شاب من أرسنال يغادر النادي سعياً وراء النجاح في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي يوم الجمعة أن المهاجم أوييتوندي، المولود عام 2006، قد غادر النادي وانضم إلى فريق فورت واين الأمريكي الذي يلعب في الدرجة الثالثة. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 31 مباراة مع فرق أرسنال تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، قبل أن يتم إعارته لفترة قصيرة إلى سانت ألبانز سيتي في وقت سابق من هذا الموسم، حيث انضم إلى فريق الدوري الممتاز في إيستميان ليج وشارك معهم في مباراة ضد بيرتون ألبين في الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة الأولى من مشاركته الأولى في الدوري مع النادي غير المنتمي إلى الدوري.

وقد خاض أوييتوندي مؤخرًا أول مباراة له مع فريق أرسنال تحت 21 عامًا في يناير 2026، لكنه قرر أنه مستعد للانتقال إلى كرة القدم للكبار، ووقع عقدًا دائمًا مع فورت واين ليصبح اللاعب السابع عشر الذي ينضم إلى قائمة النادي قبل أول مباراة احترافية له ضد نادي نابولي في نابولي بفلوريدا في أوائل مارس، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا صن.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي بعد انتقاله، أعرب أوييتوندي عن حماسه لهذا الفصل الجديد من حياته، حيث يستعد لبدء حياة جديدة داخل الملعب وخارجه. ولا يزال انتقاله قيد الموافقة من الدوري والاتحاد في الولايات المتحدة.