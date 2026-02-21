Getty Images Sport
لاعب شاب من أرسنال يغادر النادي سعياً وراء النجاح في الولايات المتحدة الأمريكية
نجم أرسنال يغادر لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي يوم الجمعة أن المهاجم أوييتوندي، المولود عام 2006، قد غادر النادي وانضم إلى فريق فورت واين الأمريكي الذي يلعب في الدرجة الثالثة. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 31 مباراة مع فرق أرسنال تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، قبل أن يتم إعارته لفترة قصيرة إلى سانت ألبانز سيتي في وقت سابق من هذا الموسم، حيث انضم إلى فريق الدوري الممتاز في إيستميان ليج وشارك معهم في مباراة ضد بيرتون ألبين في الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة الأولى من مشاركته الأولى في الدوري مع النادي غير المنتمي إلى الدوري.
وقد خاض أوييتوندي مؤخرًا أول مباراة له مع فريق أرسنال تحت 21 عامًا في يناير 2026، لكنه قرر أنه مستعد للانتقال إلى كرة القدم للكبار، ووقع عقدًا دائمًا مع فورت واين ليصبح اللاعب السابع عشر الذي ينضم إلى قائمة النادي قبل أول مباراة احترافية له ضد نادي نابولي في نابولي بفلوريدا في أوائل مارس، وفقًا لما أوردته صحيفة ذا صن.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي بعد انتقاله، أعرب أوييتوندي عن حماسه لهذا الفصل الجديد من حياته، حيث يستعد لبدء حياة جديدة داخل الملعب وخارجه. ولا يزال انتقاله قيد الموافقة من الدوري والاتحاد في الولايات المتحدة.
أوييتوندي يعرب عن حماسه بعد خطوة مهنية كبيرة
وقال أويتوندي لموقع النادي الرسمي لفورت واين : "لقد لعبت في أرسنال خلال السنوات الخمس الماضية، وشاركت في جميع الفئات العمرية من تحت 15 سنة إلى تحت 21 سنة.
اخترت فورت واين لأنني أعتقد أنها الخطوة التالية المناسبة لمسيرتي المهنية، فهي فريق كرة قدم رجالي في دوري جيد.
هذا المشروع الجديد مثير، وأنا متشوق لبدء العمل".
"جاهز لترك بصمته" - مدرب فورت واين يتحدث عن اللاعب الجديد
وقال مايك أفيري، المدير الفني لفريق فورت واين، عن أحدث لاعب انضم إلى فريقه: "دانيال أوييتوندي لاعب شاب مثير للاهتمام ومستعد لترك بصمته في كرة القدم الاحترافية على المستوى العالي.
في أرسنال، تعرض لأفضل المدربين وأكثر اللاعبين موهبة في العالم، والآن لديه فرصة للاستفادة من تلك الخبرة وهو يبدأ رحلة جديدة في أمريكا مع فورت واين إف سي".
وتابع: "دانيال يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ولديه أفضل سنواته أمامه.
"إنه لاعب هجومي سريع ومراوغ قادر على تجاوز المدافعين. نخطط لإشراكه في مركز الجناح، وقد أظهر بالفعل قدرته على تشكيل خطر على المرمى من كلا الجانبين. سيكون العام المقبل فترة نمو مثيرة لدانيال، سواء داخل الملعب أو خارجه".
أوييتوندي أحدث خريج أكاديمية هيل إند يبدأ مسيرته الاحترافية
أوييتوندي هو أحدث لاعب شاب يبدأ مسيرته الاحترافية بعد تخرجه من أكاديمية هيل إند التابعة لنادي أرسنال، حيث يسير على خطى نجوم مثل بوكايو ساكا وتوني آدامز وسيسك فابريغاس، ومؤخراً مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري وماكس داومان.
اختار المهاجم مسارًا غير تقليدي بالابتعاد عن الأضواء في إنجلترا لبدء مسيرته الاحترافية في الخارج، حيث بدأ في الدرجات الدنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بينما يواصل تعلم مهنته. سيكون اسمه بالتأكيد أحد الأسماء التي يجب الانتباه إليها وهو يسعى للوصول إلى المستوى الأعلى في الولايات المتحدة، مع احتمال العودة إلى أوروبا في وقت لاحق من مسيرته.
الطريق إلى الفريق الأول لأرسنال في الوقت الحالي صعب، حيث يستهدف الغانرز الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عامًا بعد صيف حافل شهد حصول المدرب ميكيل أرتيتا على لاعبين من الطراز الرفيع في كل مركز تقريبًا. وقد أدى ذلك إلى رحيل النجم الشاب نوانيري على سبيل الإعارة إلى مرسيليا حتى نهاية الموسم، ويحذو أويتوندي حذوه الآن برحيله بشكل دائم.
وقال موقع نادي أرسنال في بيان: "انضم دانيال أوييتوندي إلى فريق فورت واين في دوري USL League One في صفقة انتقال دائمة.
نشكر دانيال على مساهمته في النادي خلال الفترة التي قضاها معنا ونتمنى له كل التوفيق في مرحلته الجديدة مع فورت واين".
