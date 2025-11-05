TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP
أحمد مجدي

لاعب بايرن ميونخ تخطى الحدود رغم اعتذار دياز نفسه.. "مزحة غير موفقة" تثير الجدل بعد إصابة أشرف حكيمي الخطيرة!

إصابة الدولي المغربي أسالت الكثير من الحبر

شهدت الأجواء الباريسية حالة من الغضب والاستياء عقب إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" وانتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة (2-1).

الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان جاءت بعد تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، والذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة إثر تلك اللقطة الخطيرة. خرج حكيمي من الملعب وهو يبكي، مستخدمًا العكازات، في مشهد أثار تعاطف الجماهير وزملائه، قبل أن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي لاحقًا بسبب مزحة غير موفقة من أحد لاعبي بايرن ميونخ.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    مزحة "غير موفقة"

    بعد صافرة النهاية، وأثناء الظهور الإعلامي في المنطقة المختلطة، أدلى المدافع الكرواتي جوسيب ستانيسيتش بتصريحات أثارت موجة من الغضب في الأوساط الفرنسية. فحين سُئل لاعب بايرن ميونخ عن التدخل القوي من زميله لويس دياز ضد حكيمي، قال ضاحكًا: "شكرناه على ذلك! (ضحك)... إنها مزحة طبعًا، كان سعيدًا بعد المباراة مثلنا جميعًا".

    ورغم محاولته التخفيف من وقع العبارة، فإن كلماته اعتُبرت "مزحة سيئة الذوق" خاصة في ظل خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب المغربي.

    شبكة RMC Sport الفرنسية انتقدت ستانيسيتش بشدة، مؤكدة أن تعليقه "كان غير لائق تمامًا في موقف يتطلب التعاطف والاحترام"، وأضافت أن المدافع الكرواتي "كان يجب أن يتجنب المزاح في لحظة يُخشى فيها أن يخسر أحد زملائه في المهنة أسابيع طويلة من مسيرته بسبب تدخل عنيف".

    • إعلان

  • غضب جماهيري واسع

    لم تمر تلك التصريحات مرور الكرام على جماهير باريس سان جيرمان، التي عبّرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها واستيائها من موقف لاعب بايرن. واعتبر كثيرون أن "الروح الرياضية غابت تمامًا عن رد فعله"، خصوصًا وأن حكيمي يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

    بعض الجماهير طالبت إدارة بايرن ميونخ بإصدار اعتذار رسمي عن الواقعة، بينما وجّه آخرون رسائل دعم وتعاطف مع اللاعب المغربي الذي يعيش فترة صعبة قبل أسابيع من انطلاق كأس أمم إفريقيا.

    المثير أن مزحة ستانيسيتش لم تجد صدى لدى زملائه، إذ حرص بعض لاعبي بايرن، مثل مانويل نوير والمدرب فنسنت كومباني، على توجيه رسائل دعم لحكيمي، متمنين له الشفاء العاجل.

    كومباني قال في تصريحات بعد اللقاء: "نحن جميعًا نتمنى لأشرف الشفاء السريع. لقد تعرض لموقف صعب، وأتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة. هذه أمور تحدث في كرة القدم، لكن الأهم الآن هو سلامته".

    وشبّه المدرب البلجيكي إصابة حكيمي بتلك التي لحقت بلاعبه جمال موسيالا خلال كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن بايرن "يُدرك تمامًا معاناة فقدان نجم مهم بسبب إصابة قاسية".

  • اعتذار لويس دياز

    من جانبه، حاول المهاجم الكولومبي لويس دياز تهدئة الموقف عبر منشور على حسابه في "إنستجرام"، كتب فيه: "كانت ليلة مليئة بالمشاعر. كرة القدم تذكرنا دائمًا أن كل شيء يمكن أن يحدث خلال 90 دقيقة، الجيد والسيئ. أشعر بالحزن لعدم إكمال المباراة مع زملائي، لكنني فخور بجهدهم الرائع. أتمنى لأشرف حكيمي الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب".

    منشور دياز قوبل بترحيب من جماهير باريس وبعض اللاعبين الذين رأوا فيه بادرة طيبة ومسؤولة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر الذي خلفته الواقعة.

  • آخر تطورات إصابة أشرف حكيمي.. وموقفه من المشاركة في أمم أفريقيا

    الصحفي الفرنسي جوليان فرومنت كشف عبر شبكة RMC أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن حكيمي يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، ومن المرجح أن يغيب عن الملاعب من أربع إلى ستة أسابيع.

    وأضاف فرومنت أن الإصابة، رغم مظهرها المقلق في البداية "قد لا تكون خطيرة كما خشي البعض"، موضحًا أن التورم الشديد في الكاحل حال دون إجراء تقييم طبي دقيق على الفور، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص بالرنين المغناطيسي لتأكيد التشخيص خلال الساعات المقبلة.

    وأشار التقرير إلى أن هذا الغياب المحتمل يمثل ضربة قوية لباريس سان جيرمان الذي سيضطر إلى البحث عن حلول بديلة على الجهة اليمنى في ظل ازدحام جدول المباريات محليًا وأوروبيًا.

    إصابة حكيمي تأتي في توقيت حساس للغاية، إذ يُنتظر أن يعلن المدرب وليد الركراكي قريبًا قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم إفريقيا، ومع احتمال غيابه لعدة أسابيع، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى جاهزيته للمشاركة في البطولة القارية.

    وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة باريس سان جيرمان تهدئة الجماهير الغاضبة، يواصل الطاقم الطبي للنادي العمل على تسريع عملية تعافي اللاعب، على أمل أن يكون جاهزًا قبل بداية العام الجديد.

    وهكذا، وبين مزحة غير موفقة وإصابة مؤلمة، تحوّل مشهد خروج أشرف حكيمي من الملعب إلى قضية رأي عام رياضي في فرنسا، وسط دعوات لاحترام اللاعبين المصابين وتغليب قيم الروح الرياضية على المنافسة الساخنة داخل المستطيل الأخضر.

الدوري الفرنسي
موناكو crest
موناكو
موناكو
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
كأس ألمانيا
أونيون برلين crest
أونيون برلين
أونيون برلين
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ