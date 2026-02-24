Getty Images Sport
لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي يُحال إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
اتهامات ضد لاعب باريس سان جيرمان
وفقًا لصحيفة The Mirror، يُزعم أن هاكيمي اغتصب امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في منطقة بولوني-بيلانكورت في باريس في 25 فبراير 2023، وتمت إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام في نانتير. وقد صدر أمر بحضور اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أمام محكمة الجنايات في أوت دو سين لمواجهة تهمة الاغتصاب.
حكيمي "ينتظر بهدوء" المحاكمة
رد حقيمي على الخبر في بيان على X: "اليوم، يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير إجراء محاكمة، على الرغم من أنني أنكره وكل شيء يدل على أنه كاذب. أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح للحقائق بالظهور علناً".
وفقًا لما أوردته صحيفة Ouest-France، قالت محامية لاعب باريس سان جيرمان، فاني كولين: "تم الأمر بإجراء محاكمة في ظل وجود اتهام يستند فقط إلى أقوال امرأة عرقلت جميع التحقيقات، ورفضت جميع الفحوصات الطبية واختبارات الحمض النووي، ورفضت السماح باستخدام هاتفها المحمول، ورفضت الإفصاح عن اسم شاهد رئيسي".
"أصعب ضربة تعرضت لها في حياتي"
كما تناول حكيمي هذه الادعاءات في مقابلة مع قناة Canal+ الفرنسية في سبتمبر الماضي: "بالنسبة لي، هذا أصعب شيء حدث لي على الإطلاق. والحقيقة هي أن هذه أصعب ضربة تعرضت لها في حياتي. أعتقد أن الأمر كان صعبًا جدًا عليّ، ولا يزال كذلك، لأنهم يواصلون الكذب، وهذا مؤلم. إنه مؤلم لعائلتي، لأولادي، الذين هم صغار ولا يعرفون ما هو الإنترنت أو القراءة. أعلم أنه في مرحلة ما من حياتهم سيقرؤون أشياء، وبالنسبة لي، رؤية أن شيئًا ما قد كُتب عن والدهم، وفوق ذلك، أنه كذبة، ليس أمرًا ممتعًا، وبصراحة لا أتمنى لهم ذلك.
"أعتقد أن محاميّ أخبرني بذلك. كنا نعلم أن هذا قد يحدث. نحن هادئون. أعرف ما الذي اتُهمت به. إنه كذب. أعرف من أنا. أعرف أنني لم أفعل أي شيء. ولن أفعل أبدًا. طلبت التحدث إلى الشرطة، إليهم، لشرح وجهة نظري. دائمًا عندما كانوا يحتاجونني لأي شيء... علاوة على ذلك، لديهم حمضي النووي. كل ما احتاجوا إليه، كنت متاحًا، على عكس الشخص الذي يتهمني، الذي لم يسهل الأمور. بفضل عمل الشرطة، تمكنا من العثور على بعض الأشياء الجيدة. الحقيقة هي أنني هادئ. أعرف أنني في أيد أمينة مع محاميّ. العدالة تقوم بعملها، وآمل أن تظهر الحقيقة قريبًا".
مسيرة حكيمي المهنية
بدأ حكيمي مسيرته في ريال مدريد قبل أن ينضم لفترة قصيرة إلى إنتر ميلان، ثم انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال بقيمة 58 مليون يورو (51 مليون جنيه إسترليني/68 مليون دولار) في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، سجل الظهير 66 هدفًا في 194 مباراة مع العملاق الفرنسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي.
على الصعيد الدولي، خاض حكيمي 93 مباراة دولية مع المغرب وساعد بلاده في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث خسرت أمام السنغال بعد الوقت الإضافي.
