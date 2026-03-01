AFP
لاعبو مانشستر يونايتد يتفقون على المدرب الدائم المقبل، بينما يستعد الشياطين الحمر لاتخاذ قرار في الصيف
كارريك يبدأ بداية رائعة مع مانشستر يونايتد
كان التغيير التكتيكي الذي أجراه كاريك عاملاً أساسياً في كسب تأييد كبار اللاعبين في كارينغتون. وفقاً لتقارير صحيفة The Sun، أعجب كبار اللاعبين، بما فيهم برونو فرنانديز وهاري ماجواير ولوك شو، بنهج كاريك التكتيكي ومعرفته الواسعة باللعبة العالمية. ويمثل هذا تغييراً كبيراً عن الأيام الأخيرة للنظام السابق، حيث كان الفريق يكافح من أجل إيجاد الاستقرار والأداء الجيد في ظل المتطلبات التكتيكية الصارمة لأموريم.
غرفة ملابس مانشستر يونايتد تفضل كاريك على تكتيكات "الشطرنج"
وأشار مصدر مقرب من النادي إلى أن الحرية التي يمنحها كاريك كانت بمثابة "نسمة من الهواء النقي" لمجموعة من اللاعبين الذين كانوا يشعرون في السابق بعبء التعليمات المعقدة. وقال المصدر: "لقد جاء مايكل وأبلى بلاءً حسناً لأنه كان بمثابة نسمة من الهواء النقي. كان بعض اللاعبين يتوقعون ذلك، لأن اللعب تحت قيادة أموريم كان أشبه بلعب الشطرنج. كان عليك اتباع قواعده بحذافيرها، بينما طلب منهم مايكل التعبير عن أنفسهم. ما أثار إعجابهم حقًا هو معرفته باللعبة".
تأييد الفريق يتجاوز مجرد التفضيل التكتيكي، حيث لاحظ العديد من اللاعبين استعداد كاريك الدؤوب واكتشافه للمواهب في الخارج. وأضاف المصدر نفسه: "إنه يعرف اللاعبين في الدوريات الأخرى ويقضي وقتًا طويلاً في التفكير في كرة القدم ومتابعتها. يعرف اللاعبون أن القرار ليس بيدهم، لكن الغالبية ستكون سعيدة إذا حصل على المنصب بشكل دائم". يأتي هذا الدعم الداخلي في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الإدارة تعيينه بشكل دائم لموسم 2026/27، مع احتمال أن يكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو العامل الحاسم.
كونها يشيد بروح الفوز والشجاعة في المباريات الكبيرة
كما تحدث اللاعب الجديد ماتيوس كونها عن التأثير الذي أحدثه كاريك، لا سيما خلال اللحظات الحاسمة مثل الفوز 3-2 على أرسنال في المباراة الثانية التي قادها. وقال المهاجم البرازيلي إنه لن ينسى أبداً العودة في ملعب الإمارات.
وفي معرض حديثه عن تأثير كاريك، قال كونها لـ Globo Esporte: "إنه شخص فاز بالعديد من الألقاب مع مانشستر يونايتد كلاعب. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات. تدرب على يد أليكس فيرجسون، الذي يعد أسطورة في هذه الرياضة. إنه يعرف ما يتطلبه الفوز هنا. أعتقد أن كاريك، أكثر من المسائل التكتيكية، يضيف الكثير من جانب شخص يعرف الطرق التي تمثل النادي".
وأبرز كونها أيضًا القوة الذهنية التي غرسها كاريك في الفريق خلال أصعب مباريات الموسم، مضيفًا: "لعبنا بشجاعة كبيرة في الإمارات. حتى عندما تأخرنا في النتيجة، لم نحني رؤوسنا أو نتخلى عن خطتنا في أي لحظة. الأمر يتعلق بعقلية الفوز، بالإيمان بما أعده المدرب خلال الأسبوع. نحن بحاجة إلى ذلك، إلى الإيمان بأننا قادرون على مواجهة أي فريق. كانت إحدى تلك المباريات التي تحدد مسار المهنة. لن أنساها أبدًا".
كارريك يحظى بدعم زميله السابق في الفريق لتولي المنصب الأعلى
كما ردد نداء تعيين كاريك بشكل دائم النجم السابق لمانشستر يونايتد خوان ماتا، الذي قضى خمسة مواسم يلعب إلى جانب لاعب الوسط جوردي. وفي حديثه إلى talkSPORT، قال ماتا: "حسناً، مايكل شخص متمكن للغاية. إنه رجل ذكي للغاية. أولاً وقبل كل شيء، أنا أحبه كشخص. كان زميلًا رائعًا في الفريق، دائمًا موجودًا من أجلك، لم يكن يريد أبدًا أن يكون في دائرة الضوء، لكنه كان يترك كرة القدم تتحدث عنه. كان دائمًا مهمًا جدًا للفريق، يبحث عن هذه التمريرات، خاصة للاعبين مثلي بين الخطوط".
نظرًا لأن النادي يحتل حاليًا المركز الرابع، فإن السباق على خليفة دائم لأموريم لا يزال مفتوحًا، على الرغم من الدعم الساحق من الفريق الحالي وأساطير النادي. لا يزال ماتا مقتنعًا بأن سلوك كاريك هو بالضبط ما يحتاجه غرفة ملابس مانشستر يونايتد خلال مرحلة إعادة البناء هذه. واختتم قائلاً: "في غرفة الملابس، كان مثالاً لنا جميعًا: بشخصيته واحترافه. ومرة أخرى، كما قلت، إنه رجل ذكي للغاية يحب اللعبة وأنا سعيد جدًا لأنه يحقق النتائج التي يحتاجها النادي. إنه يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، بالطبع، وأنا أستمتع بمشاهدة المباريات في الوقت الحالي".
