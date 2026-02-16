لاعبو تشيلسي يوصفون بـ"الأطفال المدللين" لرفضهم التقاط صورة مع شباب هال سيتي قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي

ونتيجة لذلك، تعرض نجوم تشيلسي الكبار لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب @BevTurner: "رحبوا بالأطفال أيها الحمقى! أنتم لا تفعلون شيئًا سوى ركل الكرة لكسب عيشكم. لكنكم ستمنحون هؤلاء الأطفال فرحة عارمة. صافحوهم! افعلوا أي شيء! أيها المدللون... أين إنسانيتكم؟"

وعلق Al Foran قائلاً: "إنهم لا يهتمون على الإطلاق، ومن المحبط حقاً مدى انفصال لاعبي كرة القدم المعاصرين عن الواقع."

كتبت السباحة الأولمبية السابقة شارون ديفيز: "مخيب للآمال للغاية @ChelseaFC ألم يهتم أحد حتى بتحية هؤلاء اللاعبين الصغار أثناء مرورهم؟ 5 ثوانٍ من وقتهم!"

وكتب حساب باسم @HarveyJB24 دون مواربة: "حفنة من الأوغاد لا ينظرون حتى إلى الماسكوتات."

وكتب مستخدم آخر: "كل ما هو خاطئ في الدوري الإنجليزي الممتاز في مقطع فيديو مدته 30 ثانية."