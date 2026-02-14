لاعبو برشلونة يردون على المدرب هانسي فليك في اجتماع متوتر في ملعب التدريب بعد هزيمة أتلتيكو مدريد

تحدث فليك عن هزيمة فريقه بعد المباراة واعترف بأن برشلونة تلقى درسًا من أتلتيكو. وقال للصحفيين: "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول كفريق. كانت المسافة بيننا كبيرة جدًا. لم نضغط كما أردنا. في أول 45 دقيقة أو أكثر، تلقينا درسًا. أحيانًا يكون ذلك جيدًا في اللحظة المناسبة. ربما كانت اليوم هي اللحظة المناسبة. ما زلت فخوراً بفريقي، ربما ليس اليوم في أول 45 دقيقة، ولكن على مدار الموسم بأكمله. عندما ترى عدد الإصابات التي تعرضنا لها طوال الموسم، وكيف تكيفنا... اليوم كانت خسارة ثقيلة، لكنني فخور بفريقي. سنعود. نحتاج إلى البدء من البداية [في المباريات]. عندما ترى لاعبي أتلتيكو، ترى أن لديهم إرادة أكبر، وجوعاً أكبر. وهذا ما أريده من الدقيقة الأولى. لم نظهر ذلك في الشوط الأول. لدينا مباراة الإياب. سنقاتل من أجل ذلك. إذا تمكنا من الفوز في كل شوط 2-0، فهذا هو هدفنا. نحتاج إلى جماهيرنا في كامب نو وسنرى ما سيحدث".