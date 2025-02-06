إما لابورت أو نجم الهلال .. السر وراء فشل "مخطط" مارسيليا لحسم صفقته الكبرى من السعودية!

لابورت محط أنظار فرق أوروبا..

يبدو أن ريال مدريد الإسباني، ليس الوحيد الذي أبدى رغبة في ضم الدولي إيميريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، والذي شهدت مسيرته حالة من الجدل، بسبب مستواه مع العالمي، رغم كونه أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني ستيفانو بيولي.

ويمر لابورت بفترة عصيبة بعد وفاة والده، في نهاية يناير الماضي، علمًا بأن مرض والده، دفع اللاعب للسفر إلى فرنسا في أكثر من مناسبة، للتواجد بجانب عائلته، ما ساهم في غيابه عن عدد من مباريات النصر.

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