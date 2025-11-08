Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
علي سمير

"لعبت مع رونالدو ولكن ميسي هو الأعظم" .. كييزا يُفضل نجم برشلونة على صلاح ويختار مثله الأعلى من ميلان!

امتدح زميله فلوريان فيرتس واختار اللاعب الأسرع في ليفربول

بعد أكثر من موسم مع ليفربول، كانت هناك بعض الأمور الغامضة عن فيديريكو كييزا، نجم الريدز الذي يعتبر من النجوم المفضلين لجمهور الفريق رغم عدم مشاركته كأساسي بانتظام مع المدرب آرني سلوت.

كييزا لا يخرج للتحدث كثيرًا إلى وسائل الإعلام عن تفاصيل حياته وآرائه الخاصة بكرة القدم، لذلك انتهزت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الفرصة، وجلست معه في فقرة "سؤال وجواب" حتى تتعرف عليه الجماهير بشكل أفضل.

  Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

    ماذا قال كييزا؟

    النجم الإيطالي تم سؤاله عن أفضل لاعب واجهه في مسيرته فأجاب:"ليونيل ميسي، إنه الأفضل في التاريخ، لعبت أمامه في المباراة الثانية لي مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث واجهنا برشلونة وقتها وأعجبت بأسلوب لعبه".

    وأضاف:"كان من الرائع اللعب بجوار كريستيانو رونالدو بفريق واحد، لكني أعتقد أن ميسي هو أعظم لاعب شاهدته بشكل عام".

    الجناح الأفضل في العالم:"هناك محمد صلاح ورافينيا ولامين يامال، في الوقت الحالي سأختار لامين، من الغريب قيامه بفعل الأشياء الصحيحة في هذه المرحلة العمرية".

    وأوضح:"يمتلك قدرات فنية مبهرة ويجيد المراوغة بشكل ملفت، ولكن أكثر شيء لفت انتباهي نحوه هو اتخاذ القرارات رغم سنه الصغير للغاية".

  Liverpool v Bournemouth - Premier League

    رأيه في صلاح ونجومه الطليان المفضلين

    الجناح الإيطالي قال عن صلاح:"إنه لاعب من الطراز العالمي، يقدم مستويات مميزة على مدار السنوات الماضية ويسجل الكثير من الأهداف، وأظهر قدراته المبهرة في صناعة الفارق بهدفه يوم السبت الماضي".

    وعن المفضلين له من أبناء بلاده:"سأختار باولو مالديني، روبرتو باجيو، جانلويجي بوفون وأندريا بيرلو".

    اللاعب الإيطالي المفضل له على مدار التاريخ:"بالنسبة لي، سأختار باولو مالديني، رغم تقديري الشديد لروبرتو باجيو".

    مثله الأعلى:"كنت أحب كاكا، شاهدت ميلان لفترات طويلة مع والدي في مرحلة الطفولة، وأعجبت وقتها بقدراته كثيرًا".

  • لا يتحدث مع كريستيانو

    وعن الشخصية الأهم على هاتفه:"كريستيانو رونالدو، إنه لاعب عظيم، جسمه مثل التمثال، يمتلك قدرات بدنية هائلة، اللعب معه كان بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، ولكني لا أتواصل معه على الهاتف حتى لا أزعجه".

    أسرع لاعب في ليفربول:"جيريمي فريمبونج، وكذلك دومينيك سوبوسلاي تظهر سرعته في بعض المواقف".

    رأيه في فيرتس:"أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم يتحكمون في الكرة في حياتي، يمتلك كل الصفات اللازمة من أجل النجاح في ليفربول".

    الوظيفة التي كان سيتجه لها لو لم يصبح لاعب كرة قدم:"كنت سأدرس الفيزياء وتعلم المزيد عن الكون الذي نعيش فيه".

  Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round

    ماذا قدم كييزا مع ليفربول؟

    الجناح الإيطالي ظهر في 25 مباراة فقط مع الريدز حتى الآن، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 5 في كل البطولات، حيث قضى أغلب الموسم الماضي بعيدًا عن المشاركة بانتظام مع فريق المدرب آرني سلوت.

    ولكن هذا الموسم الأمور اختلفت كثيرًا، حيث أصبح من العناصر التي يعتمد عليها سلوت، مما جعله يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول خلال شهر سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي شهدت تألقه بشكل لافت.

    الدولي الإيطالي ظهر لمدة 18 دقيقة في الفوز على بيرنلي يوم 14 سبتمبر الماضي بهدف نظيف، ولم يقدم أي مساهمة خلال المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة من البريميرليج.

    وخرج اللاعب من قائمة الفريق بشكل كامل أمام إيفرتون، حيث اقتنص ليفربول الفوز في الديربي بهدفين مقابل هدف بالجولة الحاسمة من المسابقة.

    وأمام كريستال بالاس يوم 27 سبتمبر، خسر ليفربول بخسارة بهدفين مقابل هدف، وسجل كييزا هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، بمشاركته لمدة 16 دقيقة فقط في اللقاء.

    وتغيب كييزا عن قائمة الريدز أمام أتلتيكو مدريد وجلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يظهر لمدة 45 دقيقة ضد آينتراخت فرانكفورت، ولكن هذه المباراة أقيمت في شهر أكتوبر الجاري.

    وكان الظهور الأبرز للإيطالي صاحب الـ27 سنة في سبتمبر أمام ساوثامبتون في 23 سبتمبر في كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، بصناعته لهدفين في الفوز 2/1 على القديسين.

  • ما هو القادم لليفربول؟

    بعد الانتصار الثمين على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، ستكون هناك مواجهة محتدمة عند عودة ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. الاختبار القادم هو الأصعب على الإطلاق محلياً، حيث يحل الريدز ضيفاً على غريمه مانشستر سيتي في قمة مرتقبة غدًا، الأحد، على ملعب الاتحاد.

    يدخل ليفربول هذه المواجهة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (19 نقطة). هذه المباراة لا تُعد مجرد اختبار لمدى جدية "عودة" ليفربول، بل هي مواجهة بست نقاط قد تسمح لرجال آرني سلوت بتجاوز الأبطال في الجدول وتوجيه رسالة قوية لبقية المنافسين.