"لعبت مع رونالدو ولكن ميسي هو الأعظم" .. كييزا يُفضل نجم برشلونة على صلاح ويختار مثله الأعلى من ميلان!

الجناح الإيطالي ظهر في 25 مباراة فقط مع الريدز حتى الآن، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 5 في كل البطولات، حيث قضى أغلب الموسم الماضي بعيدًا عن المشاركة بانتظام مع فريق المدرب آرني سلوت.
ولكن هذا الموسم الأمور اختلفت كثيرًا، حيث أصبح من العناصر التي يعتمد عليها سلوت، مما جعله يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول خلال شهر سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي شهدت تألقه بشكل لافت.
الدولي الإيطالي ظهر لمدة 18 دقيقة في الفوز على بيرنلي يوم 14 سبتمبر الماضي بهدف نظيف، ولم يقدم أي مساهمة خلال المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة من البريميرليج.
وخرج اللاعب من قائمة الفريق بشكل كامل أمام إيفرتون، حيث اقتنص ليفربول الفوز في الديربي بهدفين مقابل هدف بالجولة الحاسمة من المسابقة.
وأمام كريستال بالاس يوم 27 سبتمبر، خسر ليفربول بخسارة بهدفين مقابل هدف، وسجل كييزا هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، بمشاركته لمدة 16 دقيقة فقط في اللقاء.
وتغيب كييزا عن قائمة الريدز أمام أتلتيكو مدريد وجلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يظهر لمدة 45 دقيقة ضد آينتراخت فرانكفورت، ولكن هذه المباراة أقيمت في شهر أكتوبر الجاري.
وكان الظهور الأبرز للإيطالي صاحب الـ27 سنة في سبتمبر أمام ساوثامبتون في 23 سبتمبر في كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، بصناعته لهدفين في الفوز 2/1 على القديسين.