كين ضد مرموش.. أمل سيتي الأخير يرحم أمير بايرن ميونخ من عقدة مصرية!

مرموش يرحم هاري كين من عقدة جديدة...

تستمر المنافسة في الدوري الألماني، على قمة الترتيب إذ نجح بايرن ميونخ، في الابتعاد عن الصدارة وسط ملاحقة باير ليفركوزن، وآينتراخت فرانكفورت، إذ نجح ثلاثي الفرق، في الفوز بمبارياتهم في الجولة الـ 16 من البوندسليجا.

وبخلاف صراع قمة ترتيب الدوري، هناك صراع آخر يجمع بين هاري كين، وعمر مرموش، على صدارة هدافي البوندسليجا، إذ يسعى كل منهما لإثبات أنه اللاعب الأفضل بالموسم هذا الموسم.

واستطاع هاري كين قيادة بايرن ميونخ، للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدف دون رد، كما فعل عمر مرموش، نفس الأمر وبالنتيجة ذاتها، في فوز فرانكفورت على سانت باولي.