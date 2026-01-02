"خليفة توني كروس" .. كينيت إيكهورن نجم هيرتا برلين الذي يتصارع عليه مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة!

بالانتقال سريعًا إلى يومنا هذا، يبدو أن ذلك لم يكن سوى حلمًا بعيد المنال بالنسبة لهيرتا. فقد رحل ويندهورست منذ فترة طويلة، بعد أن استحوذت شركة 777Partners على حصة أغلبية بنسبة 64.7% في مارس 2023، وترك ديونًا بقيمة 40 مليون يورو على النادي لم يتم سدادها بعد، في حين لم يكن هناك أي ارتفاع فوري في الدوري الألماني الممتاز.

احتل هيرتا المركز التاسع في الدوري الألماني الثاني في 2023-24 وتعرض لخطر الهبوط في معظم الموسم الماضي، حيث تم إعفاء كريستيان فيل من مهامه الإدارية في فبراير. ومع ذلك، فإن تعيين ستيفان ليتل بعد ذلك قد أعطى دفعة مطلوبة للغاية. نجح المدرب السابق لجروثر فورت وهانوفر في قيادة هيرتا إلى المركز الحادي عشر، ووضع هيرتا في صدارة المنافسة على الصعود في منتصف الموسم الحالي.

حوّل ليتل هيرتا إلى فريق أكثر تنظيماً وانضباطاً، لكنه لم يخشَ من المخاطرة. أكثر المخاطر التي آتت أكلها حتى الآن هي التسريع في تطوير اللاعب كينيت إيكهورن البالغ من العمر 16 عاماً، الذي أثبت نفسه كلاعب أساسي في غضون أشهر قليلة.

أعاد لاعب الوسط النشط الثقة إلى جماهير هيرتا، وحصل على مكان في تشكيلة ألمانيا تحت 17 عامًا. لكن مستقبله يقع بالتأكيد بعيدًا عن أوليمبياستاديون. في الواقع، أبدت أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة اهتمامها بكينيت إيكهورن قبل فترة الانتقالات في يناير.

يقدم لكمGOAL كل ما تحتاجون معرفته عن هذا المراهق الموهوب للغاية الذي أضاء العاصمة الألمانية بمهاراته الفريدة...