Kennet Eichhorn NXGN GFXGetty/GOAL
James Westwood و أحمد رفعت

"خليفة توني كروس" .. كينيت إيكهورن نجم هيرتا برلين الذي يتصارع عليه مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة!

لم يكن لدى مشجعي هيرتا برلين الكثير ليهتفوا له في السنوات الأخيرة. انتهت مسيرتهم التي استمرت عشر سنوات في الدوري الألماني بعد أن تراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر في موسم 2022-23، بعد أربع سنوات فقط من استحواذ لارس ويندهورست على حصة أقلية بقيمة 224 مليون يورو، والذي جاء مع وعد الملياردير ببناء "نادي حقيقي في مدينة كبيرة، مثل تلك الموجودة في لندن أو مدريد".

بالانتقال سريعًا إلى يومنا هذا، يبدو أن ذلك لم يكن سوى حلمًا بعيد المنال بالنسبة لهيرتا. فقد رحل ويندهورست منذ فترة طويلة، بعد أن استحوذت شركة 777Partners على حصة أغلبية بنسبة 64.7% في مارس 2023، وترك ديونًا بقيمة 40 مليون يورو على النادي لم يتم سدادها بعد، في حين لم يكن هناك أي ارتفاع فوري في الدوري الألماني الممتاز.

احتل هيرتا المركز التاسع في الدوري الألماني الثاني في 2023-24 وتعرض لخطر الهبوط في معظم الموسم الماضي، حيث تم إعفاء كريستيان فيل من مهامه الإدارية في فبراير. ومع ذلك، فإن تعيين ستيفان ليتل بعد ذلك قد أعطى دفعة مطلوبة للغاية. نجح المدرب السابق لجروثر فورت وهانوفر في قيادة هيرتا إلى المركز الحادي عشر، ووضع هيرتا في صدارة المنافسة على الصعود في منتصف الموسم الحالي.

حوّل ليتل هيرتا إلى فريق أكثر تنظيماً وانضباطاً، لكنه لم يخشَ من المخاطرة. أكثر المخاطر التي آتت أكلها حتى الآن هي التسريع في تطوير اللاعب كينيت إيكهورن البالغ من العمر 16 عاماً، الذي أثبت نفسه كلاعب أساسي في غضون أشهر قليلة.

أعاد لاعب الوسط النشط الثقة إلى جماهير هيرتا، وحصل على مكان في تشكيلة ألمانيا تحت 17 عامًا. لكن مستقبله يقع بالتأكيد بعيدًا عن أوليمبياستاديون. في الواقع، أبدت أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة اهتمامها بكينيت إيكهورن قبل فترة الانتقالات في يناير.

يقدم لكمGOAL كل ما تحتاجون معرفته عن هذا المراهق الموهوب للغاية الذي أضاء العاصمة الألمانية بمهاراته الفريدة...

  • حيث بدأ كل شيء

    في 27 يوليو 2009، وُلد إيكهورن في بيرناو، وهي بلدة ألمانية تاريخية تقع على بعد 10 كيلومترات شمال شرق برلين، ونما شغفه بكرة القدم بعد أن تعلم المشي بفترة وجيزة. في سن السادسة، بدأ اللعب في النادي المحلي SV Muhlenbeck 1947، تحت إشراف والده كريستيان ومدرب الشباب مايك فيليتز.

    تميز إيكهورن عن أقرانه على الفور بفضل مهارته وأخلاقه المهنية، وفقًا لفيليتز، الذي قال لموقع Maz-Online: "كان من الواضح على الفور أن كيني هو من يقرر نتائج المباريات. كان طموحًا للغاية وحتى أنه طلب من تلقاء نفسه أن نتدرب ثلاث مرات في الأسبوع بدلاً من مرتين".

    وأضاف فيليتز عن سمات القيادة الطبيعية لكينيت إيكهورن: "بينما كان الأطفال الآخرون في ذلك العمر يهتمون بأنفسهم فقط، كان هو لاعبًا جماعيًا. كان دائمًا له تأثير محفز على زملائه في الفريق. كان الجميع يعلم أنه سيصل بعيدًا إذا لم يتعرض لإصابة خطيرة أو يقع في صحبة الأصدقاء السيئين".

    بعد عامين مع مولينبيك، لفت كينيت إيكهورن انتباه هيرتا، الذي ضمه إلى فريقه تحت 9 سنوات في عام 2017.

    كانت حبًا من النظرة الأولى بالنسبة لإيكهورن أيضًا، الذي قال في مقابلة حديثة مع الموقع الرسمي للنادي: "هيرتا مثل عائلتي. لقد نشأت مع النادي. عندما دخلت الاستاد الأولمبي لأول مرة، أشعل ذلك على الفور حلمًا في داخلي بأن أصبح لاعبًا محترفًا هنا وأردت بشدة أن ألعب على هذا الملعب".

    ترقى كينيت إيكهورن بسرعة في الرتب، وفي يناير 2024، قاد فريق هيرتا تحت 15 سنة إلى الفوز بكأس بابي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد فوز الفريق بنتيجة 6-0 على فريق ماجدبورج في المباراة النهائية. فاز هيرتا بلقب الدوري الإقليمي للشباب بعد أربعة أشهر، وحصل كينيت إيكهورن مرة أخرى على معظم الإشادة.

    • إعلان

  • الفرصة الكبيرة

    حقق كينيت إيكهورن انطلاقة كبيرة في الصيف. دعا ليتل المراهق للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول في بداية الموسم التحضيري بسبب نقص الخيارات في وسط الملعب، حيث كان بول سيجوين ودييجو ديمي وباسكال كليمينز مصابين جميعهم.

    لم يُسمح لليتل باستخدام إيكهورن في مباريات هيرتا الودية لأنه كان لا يزال صغيراً جداً في سن 15 عاماً، لكنه لم يكن يشك في قدراته. قال مدرب هيرتا: "إنه يتقدم بشكل جيد حقاً، سواء من الناحية البدنية أو من حيث فهمه للعبة. إنه متحمس جداً للتعلم؛ لقد أجرينا معه العديد من المحادثات بالفعل".

    كما ترك كينيت إيكهورن انطباعًا فوريًا على زملائه في الفريق، حيث قال المدافع المخضرم توني ليستنر للصحفيين: "ما يستطيع هذا الشاب فعله مذهل. إنه صافي الذهن، وليس متكبرًا على الإطلاق. أنا متأكد من أن هيرتا ستستمتع كثيرًا بوجوده".

    اضطر هيرتا أيضًا إلى تسريع إبرام أول عقد احترافي لكينيت إيكهورن بعد أن سعى نادي آينتراخت فرانكفورت إلى التعاقد معه. بذل نادي أوليمبياستاديون قصارى جهده للاحتفاظ بنجمه المحلي، الذي وقع عقدًا حتى عام 2029 في 4 يوليو.

    "من المهم جدًا بالنسبة لي أن يستمر تطوري في جميع المجالات، ولهذا أرى أن هيرتا هو أفضل مكان لي"، صرح كينيت إيكهورن بعد توقيع العقد.

    أعجب ليتل بتقدم كينيت في التدريبات، فضمه إلى تشكيلة هيرتا في أول مباراة للفريق في موسم 2025-26 ضد شالكه، والتي خسرها الفريق 2-1، لكن إيكهورن لم يشارك في المباراة. ومع ذلك، شارك في آخر 22 دقيقة من المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 على أرضه أمام كارلسروه في الأسبوع التالي، ليصبح بذلك أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الألماني الثاني عن عمر 16 عامًا و14 يومًا.

    وعند سؤاله عن أداء إيخهورن، قال ليتل بسعادة: "لا يهمني إن كان عمره 16 أو 17 عامًا. إنه موهبة كبيرة لهيرتا. كان في دائرة الضوء اليوم. في العديد من تحركاته، يمكنك أن ترى ما قد يخبئه لنا المستقبل في السنوات القادمة. أنا مقتنع تمامًا به؛ لقد قام بعمل جيد".

  • كيف تسير الأمور؟

    كما شارك كينيت كبديل في هزيمة هيرتا 2-0 أمام إلفرسبرج في نهاية أغسطس، قبل أن يختاره ليتل لأول مرة في التشكيلة الأساسية في المباراة خارج أرضه أمام هانوفر في 13 سبتمبر. وبذلك سجل إيكهورن رقماً قياسياً آخر باعتباره أصغر لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية في دوري الدرجة الثانية الألماني، لكنه لعب كلاعب محترف متمرس، حيث أكمل 86% من تمريراته، وفاز بستة من 11 مواجهة أرضية، واستعاد الكرة أربع مرات.

    فاز هيرتا بسهولة 3-0 ليحصد أخيرًا أول ثلاث نقاط له في الموسم، وأشاد ليتل بكينيت إيكهورن بشكل خاص: "في سن السادسة عشرة، يلعب أمام 50 ألف مشجع ضد فريق كبير - بالنسبة لي، كان أفضل لاعب على أرض الملعب بفارق كبير".

    منذ تلك اللحظة الخاصة، أصبح كينيت أحد الأسماء الأولى في قائمة ليتل. شارك المراهق في ثماني من آخر 12 مباراة لهيرتا في الدوري وكان نجمًا بارزًا في فوز فريقه 6-1 على كايزرسلاوترن في الدور الثالث من كأس ألمانيا في 2 ديسمبر، حيث سجل الهدف الثالث لهيرتا، بعد أن تجاوز الحارس بتمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي ويتفوق على رقم جود بيلينجهام كأصغر هداف في كأس ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

    على الصعيد الدولي، برز نجم هيرتا كلاعب محوري. شغل إيكهورن منصب القائد في كل مبارياته الأربع مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، وسجل هدفين في فوز المنتخب 4-0 على لوكسمبورغ في تصفيات بطولة أمم أوروبا في أكتوبر.

  • EichhornGetty

    أكبر نقاط القوة

    إيكهورن هو لاعب رقم 6 طبيعي يعرف بشكل غريزي متى يجب أن يبطئ أو يسرع اللعب، ويقدم أفضل أداء له في المساحات الضيقة، حيث يجذب الخصوم إليه قبل أن يفتح اللعب بتمريرة حاسمة أو انطلاقة اختراقية. لمسته الأولى لا تشوبها شائبة، ويقرأ اللعب ببراعة، كما أنه يمتلك القدرة على وضع الكرة في المكان المناسب من أي مكان في الملعب.

    يحظى الآخرون بمزيد من التقدير، مثل المهاجمين لوكا شولر وفابيان ريس، لكن صعود هيرتا من النصف السفلي من الجدول إلى منافس حقيقي على الصعود كان بفضل إيخهورن. فهو ينسق اللعب ويضع المعايير من خلال قراراته وتنفيذها، في حين أن قدرته على التحمل وتوازنه لا يصدقان عمره.

    ريس هو أحد الذين أذهلهم تأثير إيخورن، حيث قال: "إنه موهبة استثنائية لا تصدق. إذا استمر على هذا المنوال، فستكون جميع الأبواب مفتوحة أمامه. نادراً ما رأيت شخصاً بهذه الموهبة في هذا العمر".

    في الواقع، لن يمر وقت طويل قبل أن يتفوق إيكهورن على هيرتا. ليس من المعتاد أن يكون لاعب في سن 16 عامًا بهذه المؤثرية والاتزان، وهو سريعًا ما أصبح متخصصًا في مركز ازدادت أهميته بشكل كبير على مستوى النخبة خلال السنوات القليلة الماضية.

  • U16 Portugal v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    مجال للتحسين

    يتمتع كينيت إيكهورن بجميع الصفات الفنية والبدنية التي تؤهله ليصبح لاعب وسط من الطراز العالمي في المستقبل، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين أدائه الدفاعي. وتعد توقيته في المواقف الفردية مصدر قلق خاص؛ ففي كثير من الأحيان، يندفع ويقوم بارتكاب خطأ أو يتخلى عن المساحة بدلاً من الحفاظ عليها. لم يتعلم بعد كيفية توجيه عدوانيته بشكل صحيح، لذلك يمكن إخراجه من موقعه بسهولة.

    سيكون من الضروري بناء الانضباط التكتيكي لتكملة ذكائه الكروي المتقدم إذا أراد بالفعل الوصول إلى المستوى الأعلى، ولكننا نتحدث هنا عن لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا. هذا أمر طبيعي في تطور أي لاعب كرة قدم، ومع كل هذا الضجيج حول إيكهورن، سيكون من المفاجئ ألا يتم التعامل معه بحذر شديد حتى لا يضيع أي جزء من إمكاناته الهائلة.

  • Toni Kroos Germany 2024Getty

    التالي... توني كروس؟

    بصفته لاعب وسط متأخر يتمتع بهدوء الأعصاب ويستطيع التحكم في وتيرة المباريات ويبدو وكأنه ينزلق عبر الملعب، فمن الطبيعي أن يُعتبر إيكهورن خليفة توني كروس. وقد ترك بالفعل انطباعًا كبيرًا على شقيق نجم ريال مدريد وألمانيا، فيليكس، الذي يتمتع هو الآخر بمسيرة مهنية قوية، حيث لعب في الدوري الألماني مع فيردر بريمن ويونيون برلين.

    قال فيليكس في مقابلة مع واتسون في أكتوبر: "المقارنات، كما أعرف من تجربتي، لا تفيد أبدًا. [لكن] طريقة لعب كينيت رائعة؛ إنه يشع بالهدوء".

    هذا يضع ضغطًا غير ضروري عليه، لكن لا يمكن إنكار أن كينيت يتمتع بنفس لمسة العبقرية التي يتمتع بها توني كروس. إن إدراكه المكاني الشبيه بالرادار وتحكمه المثالي يجعلانه متقدمًا بخطوة على خصومه، وهو ما كان سمة مميزة لأسلوب لعب كروس.

    كينيت لم يتقن بعد فن قطع الكرة مثل كروس، ولكن ذلك سيأتي مع الوقت والخبرة. كان بايرن ميونخ وريال مدريد وألمانيا يعتمدون على كروس كمنظم لا يهتز، وإيكهورن يتمتع بنفس الهالة. يبدو أن نجم هيرتا أيضًا محصن ضد الضغط، وهو ما يبشر بالخير لفرصه في أن يحذو حذو أحد أعظم لاعبي ألمانيا على الإطلاق.

  • Kennet EichhornGetty Images

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    وفقًا لـ Sky Sports Germany، فإن عقد إيكهورن يتضمن بندًا يقضي بدفع 12 مليون يورو (10.5 مليون جنيه إسترليني/14 مليون دولار) في حالة فسخ العقد، والذي سيصبح ساريًا الصيف المقبل. مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة ليسوا الوحيدين الذين يسعون لضمه؛ فقد أبدى باريس سان جيرمان اهتمامه به أيضًا، في حين أن الشاب قد يكون لديه خيار مواصلة مسيرته في أحد أكبر الأندية الألمانية.

    أرسل كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند كشافين لمشاهدة كينيت إيكهورن أثناء اللعب، كما قام المدير الرياضي لـ لايبزيج مارسيل شافر بزيارة إلى أوليمبياستاديون. ومع ذلك، يضيف التقرير أن لعب كرة القدم بانتظام هو أهم شيء بالنسبة لنجم هيرتا، ولن يكون هناك ضمان لذلك مع فريق ينافس على الألقاب في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

    فيليكس كروس هو أحد الذين يأملون أن يظل إيخورن صبورًا ويواصل العمل على تطوير مهاراته في بيئة مألوفة. قال: "هذا ما أوصله إلى ما هو عليه الآن. إنه يكتسب خبرة قيمة، لكن يُسمح له بارتكاب الأخطاء". "إذا سارت الأمور على ما يرام، وبقي إيكهورن لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى، فقد ترتفع قيمته إلى 60 مليون يورو".

    بهذا المعدل، قد يعود هيرتا إلى الدوري الألماني العام المقبل على أي حال؛ وسيكون ذلك تحديًا جديدًا مثيرًا بما يكفي لكينيت إيكهورن في هذه المرحلة من مسيرته المهنية الناشئة. لا داعي له أن يتسرع في اتخاذ قرار قد يعرقل تطوره. إذا حصل إيخهورن على التوجيه الصحيح، فسيتحقق حلم الانتقال عندما يكون جاهزًا، وسيشهد المشجعون الألمان ظهور موهبة جديدة من جيل جديد.

