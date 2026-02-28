سيغيب مبابي عن مباراة الاثنين ضد غيتافي، منافس ريال مدريد، بسبب مشكلة في الركبة عانى منها قائد المنتخب الفرنسي في الأشهر الأخيرة. تعود المشكلة إلى إصابة تعرض لها في الهزيمة 2-0 على أرضه أمام سيلتا فيغو في ديسمبر.

لعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 90 دقيقة كاملة في المباراة التي خسرها فريقه، بينما سجل ويليوت سويدبرغ هدفين في الشوط الثاني بعد دخوله من على مقاعد البدلاء في نتيجة مفاجئة. ومع ذلك، لم يشارك لاعب باريس سان جيرمان السابق في الهزيمة 2-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام، قبل أن يعود للفوز على ألافيس بعد أسبوع من هزيمة سيلتا.

بعد تسجيله هدفًا في الفوز على إشبيلية قبل عطلة عيد الميلاد، لم يشارك مبابي مرة أخرى حتى الهزيمة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، بعد أن غاب عن الفوز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد. وحتى في تلك المباراة، لم يشارك المهاجم الفرنسي سوى كبديل في محاولة من ريال مدريد لإنقاذ النتيجة.

أدى الهزيمة 3-2 في النهاية إلى إقالة تشابي ألونسو من منصب مدرب ريال مدريد.