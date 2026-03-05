Getty
كيليان مبابي يتلقى تحذيرًا من أسطورة ريال مدريد لويس فيغو بأن "التضحيات لها ثمنها" وسط معاناته من الإصابات
غيوم الإصابة تخيم على مبابي
حقق مبابي موسمًا آخر حافلًا بالإنجازات في سانتياغو برنابيو، وأثبت أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في تشكيلة ريال مدريد الحالية. بفضل رصيده الهائل من 38 هدفًا في جميع المسابقات، عزز نجم باريس سان جيرمان السابق مكانته كأفضل هداف في النادي. ومع ذلك، تلقي إصابة خطيرة بظلالها على اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، مما يهدد بإفساد موسمه.
غاب اللاعب الدولي الفرنسي عن هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا في فبراير بسبب ما وُصف في البداية بأنه التواء في الركبة اليسرى. ومن المقلق أن التقارير اللاحقة أشارت إلى أن الإصابة قد تكون أكثر خطورة، مع مخاوف من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. بينما لا يزال النادي متفائلاً علناً بشأن عودة نجمه في مباراة دور الـ16 الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، تشير الحقيقة الطبية إلى وجود توازن خطير بين المجد والصحة على المدى الطويل.
فيغو يتأمل في أخطاء الإصابات الشخصية
دفع هذا الوضع أيقونة ريال مدريد فيغو إلى التدخل، حيث قدم تحذيرًا شديدًا استنادًا إلى مسيرته الأسطورية في العاصمة الإسبانية. متحدثًا بصفته سفيرًا لـ Betfair، شدد النجم البرتغالي على أن القرار النهائي يجب أن يعتمد على الشعور الداخلي للاعب وليس على الضغط الخارجي للعب على أكبر المسارح. أشار فيغو إلى أن العودة المتسرعة غالبًا ما تكون لها عواقب وخيمة لا يدركها اللاعبون إلا بعد فوات الأوان.
"إصابة مبابي هي في الحقيقة مسألة تتعلق برؤية ما يشعر به اللاعب حقًا على المستوى الشخصي. ما إذا كان بإمكانه تحمل المخاطرة أم لا، وما إذا كان تحمل هذه المخاطرة قد يؤدي إلى عواقب أسوأ... في حالتي، في بعض الأحيان، كنت أضغط على نفسي ولم يكن الأمر يسير على ما يرام، ولكن كان ذلك دائمًا لأنني أردت أن أكون حاضرًا على أرض الملعب... بعد ذلك، كانت تلك التضحيات تؤتي ثمارها"، حسبما نقلت صحيفةموندو ديبورتيفو عن فيغو.
غرفة الطوارئ في مدريد لا تزال مزدحمة
يأتي هذا التحذير في وقت حساس بالنسبة لريال مدريد، الذي شهد تقلصًا كبيرًا في عمق تشكيلته بسبب سلسلة من الإصابات البارزة. على عكس المواسم السابقة التي كانت فيها مشاكل اللياقة البدنية قابلة للتحكم، شهد الموسم الحالي غيابًا طويل الأمد لداني كارفاخال وإيدر ميليتاو، بينما عانى رودريغو جويس مؤخرًا من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي أنهت موسمه. أدى تكرار هذه الإصابات الخطيرة إلى إثارة التساؤلات حول الاستعداد البدني للنادي والعبء الهائل الملقى على عاتق النجوم.
على الرغم من قائمة الإصابات القاتمة، حاول المدرب ألفارو أربيلوا الحفاظ على نظرة إيجابية بشأن مهاجمه النجم. أشار المدرب مؤخرًا إلى أن مبابي قد يعود بحلول منتصف مارس، وهو جدول زمني سيجعله متاحًا للمشاركة في نهاية الموسم. ومع ذلك، فإن أي انتكاسة محتملة لن تنهي فقط موسمه المحلي، بل قد تعرض مشاركته في كأس العالم 2026 للخطر، مما يضع النادي والمنتخب الوطني في حالة تأهب قصوى.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
طبيعة هذه الإصابات المتكررة أجبرت النادي على معالجة المخاوف المتزايدة من قاعدة المشجعين بشأن كفاءة قسمهم الطبي. مع احتياج نجوم مثل جود بيلينغهام أيضًا إلى عناية متخصصة، اضطرت إدارة النادي إلى التدخل لإدارة رفاهية اللاعبين. للحد من التكهنات حول الخلافات الداخلية، أوضح أربيلوا أن البحث عن خبرة خارجية كان خطوة استباقية اتخذتها المؤسسة لضمان أفضل رعاية ممكنة لأصولها الأساسية.
في الوقت الحالي، تظل الأنظار موجهة إلى ركبة مبابي، حيث ينتظر مشجعو ريال مدريد لمعرفة ما إذا كان نجمهم سيصغي إلى تحذيرات الأساطير الذين سبقوه. سيتعين على ريال مدريد الاستغناء عن نجمه مرة أخرى عندما يزور سيلتا فيغو في مباراة الدوري الإسباني المقبلة يوم الجمعة.
