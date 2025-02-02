نجم إسبانيول يعترف بقوة تدخله على مبابي .. ومدربه: "لا تستحق الطرد"!

إسبانيول حقق الفوز على ريال مدريد في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بشأن عدم طرد الفريق الكتالوني

عقب فوز إسبانيول على ريال مدريد، ظهر مدرب الفريق الكتالوني مانويلو جونزاليس، في مؤتمر صحفي، حيث عبر عن سعادته بهذا الانتصار الثمين، مشيدًا بجهود لاعبيه والجماهير التي دعمت الفريق طوال المباراة.

وقال جونزاليس بالمؤتمر: "الموسم كان صعبًا علينا، لكن هذا الفوز يجعلني سعيدًا من أجل اللاعبين والجماهير. الفوز على بطل الدوري يمنحنا دافعًا قويًا للاستمرار في القتال، إنه يوم مميز، وحققنا انتصارًا جديدًا دون خسارة".

وحقق إسبانيول الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.