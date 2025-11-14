"كريستيانو رونالدو جعل المستحيل ممكنًا" .. كيليان مبابي يقلل من حجم إنجازه أمام الأساطير ويعترف بثغرة ريال مدريد!

لم يخف مبابي الذي يسعى لقيادة "الديوك" إلى نهائي كأس العالم في الصيف المقبل للمرة الثالثة على التوالي، طموحه الكبير على مستوى المنتخب وكذلك مع ناديه ريال مدريد، حيث يواصل التألق بتسجيله 18 هدفًا وصناعته هدفين في 16 مباراة بجميع المسابقات.
ورغم ذلك، يرى البعض أن النجم الفرنسي مُطالب بإثبات نفسه أكثر أمام الفرق الكبرى وفي البطولات الضخمة ويأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا، التي لم ينجح في تحقيقها بعد مع أي فريق.
وفيما يتعلق بعلاقته بالمدرب تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد والذي يواجه انتقادات حادة بسبب أسلوبه الصارم، كان مبابي واضحًا وحادًا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية.
ورد مبابي على سؤال حول العلاقة بين المدرب واللاعبين، قائلًا: "ماذا تريدون أن أقول؟ ليس لدي ما أقوله".
وأضاف: "عندما لا نفوز بالمباريات في ريال مدريد، يبدأ الناس بالكلام كثيرًا. لم نفز في آخر مباراتين، ولعبنا بشكل سيئ، لكننا سنعود بعد فترة التوقف مستعدين للفوز على إلتشي".
وأوضح: "في النهاية نحن في صدارة الدوري الإسباني ومن بين أفضل ثمانية في دوري الأبطال. الوضع ليس مثاليًا، لكننا نعلم جميعًا أنه عندما لا تسير الأمور على أرض الملعب، يبدأ الناس في الكلام أكثر وأكثر. نحن متحدون من أجل الفوز بكل الألقاب هذا العام".