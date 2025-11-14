"كريستيانو رونالدو جعل المستحيل ممكنًا" .. كيليان مبابي يقلل من حجم إنجازه أمام الأساطير ويعترف بثغرة ريال مدريد!

قاد كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، منتخب بلاده إلى التأهل لكأس العالم 2026 بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة أمام أوكرانيا، حيث سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدفًا ثالثًا لزميله هوجو إيكيتيكي.

المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس" كانت بمثابة ليلة مثالية للنجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، إذ شهدت أيضًا تسجيله الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية، وهو إنجاز رمزي يضاف إلى سجله الحافل.

مبابي بلغ حاجز الـ400 هدف في مسيرته وعمره لم يتجاوز الـ26 عامًا، وجاءت الأهداف بواقع 27 هدفًا بقميص موناكو، 256 مع باريس سان جيرمان، 64 مع ريال مدريد و53 مع منتخب بلاده.

والأهم من ذلك، أنه أصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم (400 هدف)، من بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، حتى أن الأسطورة ليونيل ميسي لم يصل إلى ذلك الرقم في مثل هذا العمر، إذ كان عمره 27 عامًا و3 أشهر، بينما كريستيانو رونالدو، حقق ذلك الهدف وعمره 28 عامًا و11 شهرًا.