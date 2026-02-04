Goal.com
"لن يركض كما تريدون" .. ديشان يدافع عن "مجهود مبابي القليل" ويرفض اتهامه بالأنانية

النجم الفرنسي تعرض لبعض الانتقادات في الفترة الأخيرة

أطلق ديدييه ديشان دفاعاً حماسياً عن كيليان مبابي، مؤكداً أن نجم ريال مدريد لن يركض أبداً «11 كيلومتراً في المباراة» لكنه يظل «قائداً حقيقياً» لمنتخب بلاده. 

ورد مدرب فرنسا على الانتقادات المستمرة لمعدل عمل المهاجم، مؤكداً أن طبيعته الانفجارية تتطلب نهجاً تكتيكياً مختلفاً لاستخراج أفضل ما لديه مع «الديوك».

  • ديشان يرفض المخاوف بشأن المعدل البدني

    تحرّك مدرب فرنسا ديشان لحماية نجمه من التدقيق المتزايد بشأن إسهاماته الدفاعية وإحصاءات الركض. وقد تعرّض أسلوب لعب مبابي لانتقادات في الصحافة الإسبانية والفرنسية مؤخراً، وتناول مدرب الديوك الأمر مباشرةً عند حديثه إلى الصحفيين في مهرجان.

    وأشار منتقدون إلى انخفاض مؤشرات المسافة المقطوعة لدى مبابي مقارنة بزملائه بوصفه دليلاً على نقص في المجهود، لا سيما عندما يكون الفريق دون كرة. 

    ولكن ديشان كان حاسماً في رده، مقترحاً أن مطالبة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالركض بكثافة عالية ستكون إساءة استخدام لمواهبه المحددة.

    وجادل المدرب الفائز بكأس العالم بأن تحليل كرة القدم الحديثة غالباً ما يخلط بين المجهود والفاعلية. وبالنسبة إلى ديشان، فإن إدارة لاعب بموهبة مبابي تتطلب تقبّل بعض المقايضات لضمان احتفاظه بالقوة الانفجارية اللازمة لحسم المباريات في الثلث الأخير.

    "ليس لديه المواصفات" ليركض 11 كيلو مترًا

    في تقييم صريح للصفات البدنية لقائد فريقه، أوضح ديشان أن على الجماهير والمحللين إعادة ضبط توقعاتهم. وشرح المدرب أن مبابي يتمتع ببنية جسدية تناسب انطلاقات السرعة القصوى أكثر من الجري التحملّي للاعب وسط صندوق-إلى-صندوق، وذلك بعدما سأل صحفي عن رفضه العودة للدفاع.

    وقال ديشان:"هذا تحليلك، لكنني لا أعتقد أن الأمر كذلك، حتى لو كان بعض اللاعبين قد يركضون أقل من غيرهم. إذا كنت تريده أن يقطع ما لا يقل عن 11 كيلو مترًا في كل مباراة، فلا تتعب نفسك، فلن يفعل".

  • إنه يتصرف كقائدٍ حقيقي

    إلى جانب الجدل البدني، تحرّك ديشان لتفكيك عبادة الشخصية التي تُصوِّر النجم السابق لباريس سان جيرمان على أنه منعزل عن المجموعة أو يسعى لمصلحته الذاتية. وقد قدّم لمحة عن الديناميكية بين القائد ونجوم الفريق الصاعدين، مؤكداً أن الرواية الخارجية التي تصفه بـ"الأناني" تتعارض تماماً مع الواقع داخل غرفة الملابس.

    "قد تحب كيليان وقد لا تحبه، لكن اللاعبين الأصغر سناً يعشقونه"، كشف ديشان.

    "لديكم هذه الصورة عنه كأنه شخص أناني، ومع أن المهاجم بالتأكيد عليه أن يكون أنانياً أيضاً، يمكنني أن أؤكد لكم أنه داخل المنتخب الفرنسي يتصرّف كقائد حقيقي."

    مبابي متألق مع النادي والمنتخب

    على الرغم من التدقيق المحيط بأسلوب لعبه، فإن أرقام مبابي تتحدث عن نفسها. فهو الهدّاف المتصدر بفارق كبير في الدوري الإسباني برصيد 22 هدفًا من 21 مباراة، بينما يبقى مدريد متأخرًا بنقطة واحدة عن المتصدر برشلونة رغم الاضطرابات المحيطة بإقالة تشابي ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا. 

    كما هزّ الشباك 13 مرة مذهلة في سبع مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، إلا أن تلك الحالة لم تكن كافية لقيادة فريقه إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، ما تركهم مضطرين لخوض مباراة ملحق أمام بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو من أجل حسم مقعد في دور الـ16.

    وسجل أيضًا في كل من مبارياته الست الأخيرة مع منتخب فرنسا، محرزًا ثمانية أهداف خلال تلك الفترة، ما يثبت أن ديشان محق في عدم القلق بشأنه مع استمرار التحضيرات لكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

