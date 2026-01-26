صداع كيليان مبابي يعود من جديد .. الفرنسي يثير القلق في ريال مدريد قبل مواجهة بنفيكا

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي القلق في ريال مدريد اليوم الإثنين، قبل أقل من 48 ساعة من المواجهة المصيرية أمام بنفيكا.
موعد مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا تستعد حاليًا للحلول ضيفةً على بنفيكا البرتغالي، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
يدخل الميرينجي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة القارية برصيد 15 نقطة، لكنه ليس في مأمن من ناحية التأهل المباشر لدور الـ16، إذ يتفوق بفارق نقطتين فقط عن المركز التاسع، الذي سيخوض الملحق.
أما الفريق البرتغالي بقيادة مدربه الوطني جوزيه مورينيو فسيودع البطولة بنسبة كبيرة، إذ يحتل المركز الـ29 في جدول لترتيب برصيد ست نقاط فقط، لكن تفصله نقطتين فقط عن المركز الـ24 (الأخير المؤهل لملحق دور الـ16).
- Getty Images Sport
مبابي يثير القلق
ريال مدريد خاض اليوم الإثنين، جلسة تدريب صباحية بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا في فالديبيباس، اعتمدت على تمارين الإطالة والإحماء المعتادة بجانب التدريبات التكتيكية، لكن غاب لاعبان عن تلك التدريبات الجماعية..
الموقع الرسمي للنادي الملكي أوضح أن الثنائي كيليان مبابي والظهير الأيسر ألفارو كاريراس خاض تدريبات منفردة أقل حدة من تلك التي خاضها زملاؤهم.
ظهور مبابي بعيدًا عن المجموعة يثير المخاوف بشأن ركبته المصابة، التي أبعدته عن بعض المباريات في مطلع يناير الجاري.
في الإطار نفسه، غاب كذلك إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي، في إطار مواصلة برنامجهما العلاجي على إثر الإصابات الأخيرة.
أما المصاب الآخر قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر فقد خاض جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يواصل تدريباته الانفرادية.
غيابات مبابي
القلق حاليًا يحوم حول مبابي تحديدًا، إذ كان قد تعرض للإصابة في أواخر ديسمبر الماضي بالتواء في الركبة اليسرى، حيث أعلن ناديه عن غيابه لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب.
وقتها غاب صاحب الـ27 عامًا عن مواجهة ريال بيتيس، في الرابع من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، بجانب ديربي مدريد أمام أتلتيكو في الثامن من الشهر ذاته، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.
فيما كانت المفاجأة الكبرى في سرعة تعافي الفرنسي، حيث شارك في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة في 11 من يناير الجاري، إذ شارك في آخر 11 دقيقة، ثم واصل مشاركاته بعد ذلك من حينها مع الفريق دون غيابات.
لكن يبقى أن يتأكد الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة ما إذا كانت إصابة ما طرأت على ركبته اليسرى من جديد، وموقفه من الغياب أمام بنفيكا.
- Getty Images Sport
ماذا قدم مبابي الموسم الجاري؟
النجم الفرنسي خاض 28 مباراة مع ريال مدريد الموسم الجاري، في مختلف البطولات، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع خمسة آخرين.
وفي غياب الفرنسي، ودع الميرينجي كأس ملك إسبانيا بالهزيمة أمام ألباسيتي بثلاثية مقابل هدفين في مفاجأة من العيار الثقيل، في مستهل مشوار المدرب أربيلوا مع الفريق خلفًا لتشابي ألونسو.
وقبلها كان الريال قد خسر لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، إذ شارك مبابي في آخر 14 دقيقة، ولم يسعفه الوقت في انتشار فريقه من الهزيمة.